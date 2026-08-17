Laga penentuan antara Vasco da Gama dan Santos yang digelar Minggu kemarin di Stadion Sao Januario diprediksi bakal menyuguhkan duel spesial jenis lain, Thiago Mendes melawan Neymar.

Kedua kapten itu memiliki sejarah panjang perselisihan dan kesalahpahaman, yang kembali mencuat sepanjang pertandingan yang berakhir dengan kemenangan Santos 3-0, saat kedua pemain kembali terlibat cekcok di dalam lapangan.

Jaringan ge.globo menyebutkan bahwa Thiago Mendes tidak menjabat tangan lawannya, Neymar, sebelum kick-off, sementara bintang Santos itu juga tidak senang dengan pelanggaran yang dilakukan gelandang Vasco terhadapnya pada babak pertama.

Beberapa menit kemudian, keduanya mulai berdebat dengan sengit, hingga Neymar terjatuh ke tanah sambil mengklaim bahwa Mendes menyentuh wajahnya, dan sejumlah pemain turun tangan untuk mencegah cekcok itu berubah menjadi perkelahian.

Dalam sebuah wawancara pada jeda pertandingan, Neymar menyebut kapten Vasco tersebut "bodoh", dan mengungkit kembali sebuah insiden lama yang terjadi selama masa mereka bermain di Prancis, yang menjadi asal mula perselisihan di antara keduanya.

Neymar, bintang Santos, mengatakan, "Dia selalu yang memulai masalah, dan selalu ingin berpura-pura kuat, selalu seperti itu. Dengan segala hormat, dia bodoh, dia pernah membuat saya cedera ketika saya di Paris Saint-Germain, dan hari ini dia berjanji kepada saya bahwa dia akan melakukannya. Mari kita lihat apakah dia cukup jantan untuk membuat saya cedera lagi."

Thiago membalas, "Ini normal, ini sepak bola, dan setiap orang membela timnya. Saya hanya meminta sedikit rasa hormat. Saat merayakan golnya, dia meminta suporter kami untuk diam. Saya tidak mengatakan sesuatu yang berlebihan, dan dia tidak menghormati saya."

Ia menambahkan, "Pertandingan itu hampir menjadi pertandingan Neymar seorang, wasit, Rafael Rodrigo Klein, hanya meniup peluitnya untuk keuntungannya saja. Tidak sekali pun ia meniupnya untuk keuntungan kami. Tetapi kami tidak bisa berbuat apa-apa, kami keluar dari pertandingan dengan kekalahan."