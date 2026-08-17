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Diterjemahkan oleh

Kebodohan dan tolakan berjabat tangan: permusuhan lama yang kembali menyala melawan Neymar

Vasco da Gama vs Santos FC
Vasco da Gama
Santos FC
Serie A
Neymar
Thiago Mendes
Brasil

Laga penentuan antara Vasco da Gama dan Santos yang digelar Minggu kemarin di Stadion Sao Januario diprediksi bakal menyuguhkan duel spesial jenis lain, Thiago Mendes melawan Neymar.

Kedua kapten itu memiliki sejarah panjang perselisihan dan kesalahpahaman, yang kembali mencuat sepanjang pertandingan yang berakhir dengan kemenangan Santos 3-0, saat kedua pemain kembali terlibat cekcok di dalam lapangan.

Jaringan ge.globo menyebutkan bahwa Thiago Mendes tidak menjabat tangan lawannya, Neymar, sebelum kick-off, sementara bintang Santos itu juga tidak senang dengan pelanggaran yang dilakukan gelandang Vasco terhadapnya pada babak pertama. 

Beberapa menit kemudian, keduanya mulai berdebat dengan sengit, hingga Neymar terjatuh ke tanah sambil mengklaim bahwa Mendes menyentuh wajahnya, dan sejumlah pemain turun tangan untuk mencegah cekcok itu berubah menjadi perkelahian.

Dalam sebuah wawancara pada jeda pertandingan, Neymar menyebut kapten Vasco tersebut "bodoh", dan mengungkit kembali sebuah insiden lama yang terjadi selama masa mereka bermain di Prancis, yang menjadi asal mula perselisihan di antara keduanya.

Neymar, bintang Santos, mengatakan, "Dia selalu yang memulai masalah, dan selalu ingin berpura-pura kuat, selalu seperti itu. Dengan segala hormat, dia bodoh, dia pernah membuat saya cedera ketika saya di Paris Saint-Germain, dan hari ini dia berjanji kepada saya bahwa dia akan melakukannya. Mari kita lihat apakah dia cukup jantan untuk membuat saya cedera lagi."

Thiago membalas, "Ini normal, ini sepak bola, dan setiap orang membela timnya. Saya hanya meminta sedikit rasa hormat. Saat merayakan golnya, dia meminta suporter kami untuk diam. Saya tidak mengatakan sesuatu yang berlebihan, dan dia tidak menghormati saya."

Ia menambahkan, "Pertandingan itu hampir menjadi pertandingan Neymar seorang, wasit, Rafael Rodrigo Klein, hanya meniup peluitnya untuk keuntungannya saja. Tidak sekali pun ia meniupnya untuk keuntungan kami. Tetapi kami tidak bisa berbuat apa-apa, kami keluar dari pertandingan dengan kekalahan."

  • FBL-FRA-LIGUE1-LYON-PSGAFP

    Awal kisah pada tahun 2020

    Kisah ini bermula pada tahun 2020, dalam sebuah pertandingan antara Paris Saint-Germain dan Lyon di Liga Prancis.

    Pada masa injury time pertandingan, Neymar meninggalkan lapangan dengan tandu sambil menangis, setelah mendapat tekel dengan gaya "gunting" dari Thiago Mendes, yang diusir keluar lapangan setelah tinjauan teknologi video.

    Federasi Prancis kemudian menghukum gelandang tersebut dengan larangan bermain selama 3 pertandingan akibat pelanggaran itu.

    Thiago Mendes menggunakan media sosial untuk meminta maaf kepada Neymar, yang hasil pemeriksaannya menunjukkan ia mengalami cedera ringan pada pergelangan kaki kiri, sebelum kembali ke lapangan pada pertengahan Januari 2021.

    Pemain itu tidak memberikan pernyataan resmi apa pun terkait insiden tersebut, tetapi ayah Neymar menggunakan media sosial untuk mengkritik Thiago Mendes secara terbuka.

    Beberapa bulan kemudian, dalam wawancara eksklusif dengan ge, sang gelandang mengungkapkan bahwa keluarganya menerima ancaman akibat insiden itu.

    Ia berkata, "Saya rasa hal itu sulit, bukan hanya bagi saya, tetapi juga bagi keluarga saya, yang menerima ancaman, panggilan, dan pesan melalui semua media sosial. Hari berikutnya terasa berat bagi saya, karena istri saya memberi tahu saya ada banyak sekali cacian dan hinaan, dan orang-orang juga mencaci anak-anak saya."

    Ia menambahkan, "Saya sangat terganggu, sampai-sampai saya berhenti menggunakan media sosial untuk sementara waktu. Saya sedikit menderita karena situasi ini. Ancaman itu datang dari orang-orang dari hampir seluruh penjuru dunia, tetapi jumlah terbesar berasal dari orang-orang Brasil, dan mereka mencaci dalam bahasa Portugis serta menghubungi kami." 

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