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FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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Kebingungan Flick: 3 Dilema yang Menghantui Barcelona Jelang Duel Kontra Atletico

FEATURES
Atletico Madrid vs Barcelona
Atletico Madrid
Barcelona
LaLiga
H. Flick
M. Bernal
F. de Jong
K. Adeyemi
A. Gordon
E. Garcia
B. Farinas
Spanyol

Dilema pilihan membingungkan perhitungan Flick

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08 Nov 2026

BAR

BAR

Barcelona akan bertandang ke markas Atletico Madrid, lusa hari Minggu, di Stadion Metropolitano, dalam rangka pekan ke-12 Liga Spanyol.

Tim asuhan pelatih Hansi Flick berupaya mempertahankan puncak klasemen Liga Spanyol, yang mereka tempati dengan koleksi 30 poin, unggul dua angka atas Atletico Madrid yang berada di posisi kedua.

Surat kabar Sport menyebutkan bahwa ada sejumlah keraguan yang dihadapi Flick, sebelum menurunkan susunan pemain inti terbaik yang mungkin, terkait dua posisi secara khusus, yaitu bek kanan dan pemain jangkar di lini tengah.

  • Real Betis Balompie v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Fariñas atau Eric García di posisi bek kanan?

    Bryan Gil tampil sempurna di posisi yang bukan merupakan posisi aslinya, dan apabila Eric Garcia mampu pulih tepat waktu untuk mengejar laga melawan Atletico, maka Flick akan dihadapkan pada keputusan penting: siapa yang akan mengisi posisi bek kanan untuk mengawal Alex Baena secara ketat, mengingat pergerakannya yang terus-menerus serta kondisi teknis dan fisiknya yang istimewa, yang menjadi sumber kekhawatiran besar?

    Atau justru pelatih Barcelona itu akan terpaksa memilih pemain dengan kecepatan lebih tinggi di sisi tersebut, jika Simeone memutuskan untuk mengandalkan senjata ini, dan siapa yang akan bertugas menghentikan Ademola Lookman, yang belum mencapai level seperti yang ia tampilkan musim lalu, tetapi mampu mengembalikan performanya kapan saja?

    Flick biasanya cenderung menerapkan prinsip kelayakan dan kepantasan, dan Bryan Gil telah membalasnya dengan cara terbaik yang mungkin, melalui dua penampilan istimewa menghadapi Alaves dan Aston Villa.

    Namun kepercayaan pelatih asal Jerman itu kepada Eric Garcia sepenuhnya mutlak, dan jika ia menilai pemain tersebut sudah siap, maka peluangnya untuk tampil sebagai starter akan besar, meski absen dalam empat laga terakhir karena cedera otot.

    Adapun opsi ketiga, Jules Kounde, kini praktis sudah tersingkir, karena bek asal Prancis itu hingga kini belum mampu pulih sepenuhnya dari keseleo pergelangan kaki, selain itu perannya di tim juga menurun dalam periode terakhir.

  • FC Barcelona v Aston Villa FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images Sport

    Bernal atau De Jong di posisi gelandang bertahan?

    Keraguan besar lainnya terletak pada lini tengah, menyusul cedera Rodri, yang bertepatan dengan pulihnya Frenkie de Jong, pemain yang tak pernah sekali pun ditinggalkan Flick untuk diandalkan.

    Tampaknya pilihan yang paling logis adalah Marc Bernal, yang sebelumnya pernah menjadi pengganti Rodri ketika ia tampil usai turun minum dalam kemenangan telak atas Aston Villa dengan skor tiga gol tanpa balas.

    Bernal juga merupakan pemain yang dipilih sang pelatih saat menghadapi Paris Saint-Germain, pertandingan di mana ia memutuskan untuk mengistirahatkan Rodri.

    Adapun Frenkie de Jong, ia mulai mendapatkan lebih banyak menit bermain dalam pertandingan-pertandingan terakhir. Flick memberinya kesempatan tampil sebagai starter menghadapi Alaves, namun di posisi bek tengah, demi mengistirahatkan Gerard Martin, sementara di Liga Champions ia kembali ke bangku cadangan, sebelum tampil pada 20 menit terakhir menggantikan Pedri.

    Kecenderungan Flick untuk memberi Frenkie de Jong kesempatan tampil sebagai starter dalam pertandingan-pertandingan yang lebih sulit bisa menjadi faktor penentu dalam mengambil keputusan terkait posisi ini.

  • FC Barcelona v Aston Villa FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images Sport

    Gordon atau Ademi di sayap kiri?

    Dengan kehadiran Lamine Yamal sebagai elemen utama yang tak tergantikan di posisi sayap kanan, dan Raphinha di lini depan, satu-satunya keraguan di lini serang mungkin terkait posisi sayap kiri, meski timbangan kian condong ke Anthony Gordon ketimbang Karim Adeyemi.

    Gordon merupakan pilihan yang diandalkan Flick dalam laga-laga besar, seperti dua pertemuan melawan Paris Saint-Germain dan El Clasico, serta laga menghadapi Galatasaray, kecuali pada laga La Cartuja, di mana sang pelatih lebih memilih pemain asal Jerman tersebut.

    Adeyemi belum mampu mencetak gol maupun membuat satu assist pun sejak 13 Oktober lalu, saat ia mencetak gol terakhir Barca dalam kemenangan telak 4-1 atas Galatasaray di markas tim Turki tersebut.

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