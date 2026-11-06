Bryan Gil tampil sempurna di posisi yang bukan merupakan posisi aslinya, dan apabila Eric Garcia mampu pulih tepat waktu untuk mengejar laga melawan Atletico, maka Flick akan dihadapkan pada keputusan penting: siapa yang akan mengisi posisi bek kanan untuk mengawal Alex Baena secara ketat, mengingat pergerakannya yang terus-menerus serta kondisi teknis dan fisiknya yang istimewa, yang menjadi sumber kekhawatiran besar?

Atau justru pelatih Barcelona itu akan terpaksa memilih pemain dengan kecepatan lebih tinggi di sisi tersebut, jika Simeone memutuskan untuk mengandalkan senjata ini, dan siapa yang akan bertugas menghentikan Ademola Lookman, yang belum mencapai level seperti yang ia tampilkan musim lalu, tetapi mampu mengembalikan performanya kapan saja?

Flick biasanya cenderung menerapkan prinsip kelayakan dan kepantasan, dan Bryan Gil telah membalasnya dengan cara terbaik yang mungkin, melalui dua penampilan istimewa menghadapi Alaves dan Aston Villa.

Namun kepercayaan pelatih asal Jerman itu kepada Eric Garcia sepenuhnya mutlak, dan jika ia menilai pemain tersebut sudah siap, maka peluangnya untuk tampil sebagai starter akan besar, meski absen dalam empat laga terakhir karena cedera otot.

Adapun opsi ketiga, Jules Kounde, kini praktis sudah tersingkir, karena bek asal Prancis itu hingga kini belum mampu pulih sepenuhnya dari keseleo pergelangan kaki, selain itu perannya di tim juga menurun dalam periode terakhir.