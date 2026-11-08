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Real Betis Balompie v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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Kebingungan bagi Flick: Prediksi Susunan Pemain Barcelona dalam Laga Sengit Kontra Atletico

Atletico Madrid vs Barcelona
Atletico Madrid
Barcelona
LaLiga
H. Flick
D. Simeone
Rodri
Spanyol
Jerman
Argentina

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LaLiga

08 Nov 2026

BAR

BAR

Pada Selasa lalu, Hansi Flick kehilangan jasa Rodri saat menghadapi Aston Villa, setelah sang pemain mengalami cedera otot hamstring yang akan membuatnya absen dari lapangan selama hampir satu bulan.

Dengan demikian, Rodri akan absen dalam laga penting yang dijalani Barcelona malam ini di Stadion Metropolitano melawan Atletico Madrid, pertandingan yang akan menentukan perebutan puncak klasemen Liga Spanyol.

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  • Tidak semua kabarnya buruk

    Namun tidak semua kabar buruk bagi sang pelatih asal Jerman, karena ia akan bisa mengandalkan Eric Garcia dan Andreas Christensen dalam pertandingan tersebut, setelah keduanya mendapatkan izin medis.

    Eric Garcia mengalami cedera saat menghadapi Real Betis pada 17 Oktober lalu, setelah ia cedera pada otot rektus femoris di paha kanan, dan diperkirakan akan absen selama tiga hingga empat pekan. Namun bek Spanyol itu pulih hanya dalam tiga pekan, dan bahkan sudah siap untuk tampil sebagai starter, sesuai yang disampaikan Flick dalam konferensi pers kemarin.

    Adapun Christensen, yang mengawali musim dengan tampil apik, mengalami cedera di Sevilla pada 19 September, dan cederanya terjadi pada otot rektus femoris dari otot kuadrisep di kaki kiri, dengan perkiraan absen sekitar enam pekan, yaitu rentang waktu yang berakhir pada pekan ini. Bek Denmark itu akan hadir di Metropolitano, tetapi Flick tidak akan mengambil risiko memainkannya.

    Dengan demikian, Flick memulihkan dua bek untuk memperkuat lini belakang yang banyak dilanda cedera, dengan Xavi Espart dan Jules Kounde yang juga masuk dalam daftar pemain cedera, sesuai laporan surat kabar Sport.

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  • Solusi baru untuk bek kanan, serta elemen-elemen yang dipastikan

    Banyaknya absensi, ditambah minimnya ketergantungan pada Baldé, mendorong pelatih Flick untuk menciptakan solusi baru dengan menempatkan Bryan Gil pada posisi bek kanan. Akan menarik untuk diketahui apakah pelatih asal Jerman itu akan terus mengandalkan pemain yang datang dari Valencia tersebut dalam laga melawan Metropolitano, atau akan berani memainkan Eric García, dalam lini pertahanan yang mencakup Pau Cubarsí, Gerard Martín, dan João Cancelo sebagai elemen-elemen yang sudah pasti.

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  • Siapa pengganti Rodri?

    Pengganti Rodri juga menjadi salah satu pertanyaan yang membingungkan di susunan pemain Barcelona, terutama dalam laga sebesar duel melawan Atletico Madrid. Pada pertandingan melawan Aston Villa, Flick memilih memainkan Marc Bernal, yang tampil sangat baik di babak kedua bersama Pedri.

    Kini Bernal bersaing dengan Frenkie de Jong untuk memperebutkan satu tempat di susunan pemain inti, setelah pemain yang disebut terakhir mulai mendapatkan lebih banyak menit bermain menyusul pemulihannya dari cedera yang ia alami selama Piala Dunia 2026.

    Adapun lini serang, diperkirakan akan dipimpin Fermin Lopez di posisi gelandang serang, Lamine Yamal di sisi kanan, Raphinha di posisi tengah, dan Gordon di sisi kiri, dengan adanya peluang pula bagi Ademi untuk tampil, yang tidak mendapatkan satu menit pun dalam laga melawan Aston Villa di Liga Champions Eropa.

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  • Prediksi Susunan Pemain Barcelona Kontra Atletico Madrid

    Surat kabar Mundo Deportivo menyodorkan prediksi susunan pemain Barcelona untuk laga hari ini pada pekan ke-12 Liga Spanyol melawan Atletico Madrid, dengan skema taktik (4-2-3-1) sebagai berikut:

    Penjaga gawang: Joan Garcia.

    Pertahanan: Bryan Farinas, Pau Cubarsi, Gerard Martin, Joao Cancelo.

    Lini tengah: Marc Bernal, Pedri/ Fermin Lopez, Anthony Gordon.

    Lini serang: Raphinha.

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  • Susunan Pemain Atletico Madrid yang Diprediksi Menghadapi Barcelona

    Di sisi lain, Cristian Romero masih absen bersama Atletico Madrid karena cedera otot, sementara Johnny Cardoso juga tidak akan tersedia karena nyeri pada paha.

    Morten Hjulmand kembali ke tim setelah absen pada pertandingan melawan Bayern Munich, dan Lee Kang-in bisa jadi kembali ke susunan pemain inti bersama Julian Alvarez.

    Surat kabar tersebut memperkirakan pelatih Simeone akan memulai pertandingan dengan formasi (4-4-2):

    Penjaga gawang: Oblak.

    Pertahanan: Marcos Llorente, Marc Pubill, David Hancko, Javi Galan.

    Lini tengah: Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Morten Hjulmand, Alex Baena.

    Penyerang: Lee Kang-in, Julian Alvarez.

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Pertandingan berikutnya
ATM

ATM

LaLiga

08 Nov 2026

BAR

BAR