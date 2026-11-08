Namun tidak semua kabar buruk bagi sang pelatih asal Jerman, karena ia akan bisa mengandalkan Eric Garcia dan Andreas Christensen dalam pertandingan tersebut, setelah keduanya mendapatkan izin medis.

Eric Garcia mengalami cedera saat menghadapi Real Betis pada 17 Oktober lalu, setelah ia cedera pada otot rektus femoris di paha kanan, dan diperkirakan akan absen selama tiga hingga empat pekan. Namun bek Spanyol itu pulih hanya dalam tiga pekan, dan bahkan sudah siap untuk tampil sebagai starter, sesuai yang disampaikan Flick dalam konferensi pers kemarin.

Adapun Christensen, yang mengawali musim dengan tampil apik, mengalami cedera di Sevilla pada 19 September, dan cederanya terjadi pada otot rektus femoris dari otot kuadrisep di kaki kiri, dengan perkiraan absen sekitar enam pekan, yaitu rentang waktu yang berakhir pada pekan ini. Bek Denmark itu akan hadir di Metropolitano, tetapi Flick tidak akan mengambil risiko memainkannya.

Dengan demikian, Flick memulihkan dua bek untuk memperkuat lini belakang yang banyak dilanda cedera, dengan Xavi Espart dan Jules Kounde yang juga masuk dalam daftar pemain cedera, sesuai laporan surat kabar Sport.

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