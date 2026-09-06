Getty Images Sport
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'Keberanian kami terbayar' - Cristian Chivu memuji kemenangan comeback bersejarah Inter 3-2 atas Napoli
San Siro menjadi saksi kebangkitan
Napoli membuat suporter tuan rumah terkejut lewat dua gol cepat di babak kedua dari Matteo Politano dan Rasmus Hojlund. Inter langsung merespons melalui gol jarak dekat kapten Martinez sebelum Marcus Thuram menanduk bola untuk menyamakan skor menjadi 2-2. Martinez kemudian memastikan comeback dramatis itu pada menit ke-91, mencatatkan sejarah saat Inter bangkit dari ketertinggalan dua gol untuk mengalahkan Napoli untuk pertama kalinya di Serie A.
- Getty Images Sport
Bos memuji respons tanpa rasa takut
Merefleksikan sikap pantang menyerah timnya dalam laga yang begitu memikat, sang pelatih melontarkan pujian setinggi langit untuk karakter dan mentalitas luar biasa yang ditunjukkan. Berbicara setelah pertandingan, Chivu berkata: "Ini adalah pertandingan yang luar biasa untuk disaksikan, menghibur, dan menjadi iklan fantastis bagi sepakbola Italia. Saat skor 2-2, kedua tim saling beradu secara terbuka. Saya melihat peluang di kedua ujung lapangan, dan pada akhirnya, kamilah yang merayakan karena kami berhasil membuatnya menjadi 3-2.
"Kami harus memberi pujian kepada Napoli karena mereka adalah tim yang kuat, dilatih dengan baik, dan dipenuhi para penentu kemenangan. Kami seharusnya bisa menangani gol pertama dengan lebih baik, dan kebobolan gol kedua adalah konsekuensi dari terlalu memikirkan apa yang salah pada gol pembuka. Namun saya menyukai reaksinya. Tim ini tidak panik dan tetap mempertahankan identitasnya. Memperkecil ketertinggalan menjadi 2-1 memberi kami harapan tambahan sambil tahu bahwa kami tidak bisa mengambil risiko liar. Pada akhirnya, keberanian kami terbayar."
Torehan penting menyoroti perburuan gelar
Dwigol Martinez membuatnya kini berdiri sendiri di posisi ketiga dalam daftar pencetak gol sepanjang masa Inter di Serie A dengan 134 gol, melewati sejumlah legenda klub dalam prosesnya. Sementara itu, gol penyeimbang krusial Thuram menjadi gol ke-50-nya untuk raksasa Milan tersebut di semua kompetisi. Comeback yang berkesan itu menjaga start sempurna sang juara bertahan dengan tiga kemenangan liga beruntun, sangat kontras dengan Napoli asuhan Max Allegri, yang menelan dua kekalahan domestik secara beruntun.
- Getty Images Sport
Ujian krusial bagi momentum laju tim
Panggung Eropa berikutnya menanti Inter dengan laga pembuka Liga Champions yang bergengsi melawan Real Madrid di ibu kota Spanyol. Tim asuhan Chivu akan segera kembali ke kompetisi domestik untuk menjamu Udinese pada Senin, 14 September, sebelum menghadapi AS Roma di kandang lawan lima hari kemudian. Menjalani rangkaian jadwal yang melelahkan ini tanpa hambatan akan sangat penting untuk menjaga laju sempurna mereka di awal musim tetap utuh sebelum jeda internasional tiba.
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