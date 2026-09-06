Merefleksikan sikap pantang menyerah timnya dalam laga yang begitu memikat, sang pelatih melontarkan pujian setinggi langit untuk karakter dan mentalitas luar biasa yang ditunjukkan. Berbicara setelah pertandingan, Chivu berkata: "Ini adalah pertandingan yang luar biasa untuk disaksikan, menghibur, dan menjadi iklan fantastis bagi sepakbola Italia. Saat skor 2-2, kedua tim saling beradu secara terbuka. Saya melihat peluang di kedua ujung lapangan, dan pada akhirnya, kamilah yang merayakan karena kami berhasil membuatnya menjadi 3-2.

"Kami harus memberi pujian kepada Napoli karena mereka adalah tim yang kuat, dilatih dengan baik, dan dipenuhi para penentu kemenangan. Kami seharusnya bisa menangani gol pertama dengan lebih baik, dan kebobolan gol kedua adalah konsekuensi dari terlalu memikirkan apa yang salah pada gol pembuka. Namun saya menyukai reaksinya. Tim ini tidak panik dan tetap mempertahankan identitasnya. Memperkecil ketertinggalan menjadi 2-1 memberi kami harapan tambahan sambil tahu bahwa kami tidak bisa mengambil risiko liar. Pada akhirnya, keberanian kami terbayar."