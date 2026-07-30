Fonbet, operator taruhan Rusia yang terikat dengan Andrea Pirlo melalui kontrak sponsor, akhirnya buka suara soal kasus yang membuat mantan gelandang itu kehilangan kursi pelatih tim nasional Italia. Dalam pernyataan resmi yang dihimpun untuk Italia oleh Casinos.com, perusahaan tersebut membela duta mereknya dan menyerang langsung media Barat, yang dituduh telah membangun sebuah kasus politik.
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Kasus Pirlo, Fonbet buka suara: "Kebohongan dari media Barat"
Pernyataan resmi
"Dengan penyesalan yang besar, kami menyaksikan kontroversi yang mengelilingi karier Andrea, yang mempertanyakan integritas dan karier seorang pria yang telah mendedikasikan seluruh hidupnya untuk sepak bola dan kecintaannya pada negaranya. Tentu saja, kami terus memantau dengan saksama berita yang datang dari pers asing dan kami khawatir dengan banyaknya kebohongan dan disinformasi yang disebarkan oleh media Barat dalam upaya mencemarkan nama salah satu atlet terbesar dalam sejarah sepak bola".
JAUHKAN POLITIK DARI OLAHRAGA
"Sekali lagi, kita semua telah menyaksikan bagaimana politik digunakan dalam olahraga untuk mencapai tujuan egoistis. Kami mendoakan Andrea agar situasi ini segera terselesaikan dan percaya bahwa penilaian yang adil dan tidak memihak atas semua fakta dan keadaan akan memungkinkannya membela reputasinya". Pernyataan tersebut disampaikan ketika gambar Pirlo masih terlihat di kanal operator itu, yang kerja samanya tampaknya belum terputus.
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