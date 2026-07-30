Kasus Pirlo, Fonbet buka suara: "Kebohongan dari media Barat"

"Dengan penyesalan yang besar, kami menyaksikan kontroversi yang mengelilingi karier Andrea, yang mempertanyakan integritas dan karier seorang pria yang telah mendedikasikan seluruh hidupnya untuk sepak bola dan kecintaannya pada negaranya. Tentu saja, kami terus memantau dengan saksama berita yang datang dari pers asing dan kami khawatir dengan banyaknya kebohongan dan disinformasi yang disebarkan oleh media Barat dalam upaya mencemarkan nama salah satu atlet terbesar dalam sejarah sepak bola".



