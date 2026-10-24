Real Madrid akan memasuki laga El Clasico besok Minggu di tengah situasi ketidakpuasan yang sangat besar terkait pengumuman perangkat wasit.

Juan Martinez Munuera akan memimpin pertandingan, sementara Javier Iglesias Villanueva akan bertanggung jawab atas teknologi wasit video asisten (VAR). Keduanya merupakan nama yang telah beredar sebelum penunjukan mereka dipastikan secara resmi, dan keduanya juga memiliki catatan dari peristiwa-peristiwa sebelumnya yang menjelaskan hilangnya kepercayaan dari pihak klub kerajaan tersebut.

Bocornya penunjukan ini menambah ketegangan amarah, di tengah hubungan yang sebelumnya memanas antara Real Madrid dan sistem perwasitan.

Perselisihan dimulai sebelum pengumuman resmi, ketika Jose Mourinho mengungkapkan kekesalannya seusai kemenangan atas Leipzig, saat ia ditanya mengenai nama-nama yang mungkin memimpin pertandingan. Sang pelatih menyoroti persoalan diketahuinya identitas wasit sebelum pengumuman resmi penunjukan mereka.

Namun ketidakpuasan Real Madrid juga terkait dengan peristiwa-peristiwa sebelumnya. Catatan kedua wasit itu memperlihatkan keputusan-keputusan yang memicu protes terbuka, serta pengaduan resmi yang diajukan klub, di samping sebuah peristiwa yang sangat serius bagi Kylian Mbappe.

Ditambah lagi dengan penanganan profesional Martinez Munuera terhadap putra Jose Maria Negreira, sebuah persoalan yang terungkap melalui penyelidikan yudisial, sebagaimana ditegaskan oleh laporan jurnalis okdiario Ivan Martin.