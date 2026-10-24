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FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Diterjemahkan oleh

Kasus Negreira dan hinaan terhadap Vinicius: Masa lalu kontroversial yang membayangi wasit El Clasico

FEATURES
Barcelona vs Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
LaLiga
J. Martinez
Vinicius Junior
K. Mbappe
Eder Militao
J. Mourinho
Spanyol
Brasil
Prancis
Portugal

Ketegangan dimulai sejak awal!

Real Madrid akan memasuki laga El Clasico besok Minggu di tengah situasi ketidakpuasan yang sangat besar terkait pengumuman perangkat wasit.

Juan Martinez Munuera akan memimpin pertandingan, sementara Javier Iglesias Villanueva akan bertanggung jawab atas teknologi wasit video asisten (VAR). Keduanya merupakan nama yang telah beredar sebelum penunjukan mereka dipastikan secara resmi, dan keduanya juga memiliki catatan dari peristiwa-peristiwa sebelumnya yang menjelaskan hilangnya kepercayaan dari pihak klub kerajaan tersebut.

Bocornya penunjukan ini menambah ketegangan amarah, di tengah hubungan yang sebelumnya memanas antara Real Madrid dan sistem perwasitan.

Perselisihan dimulai sebelum pengumuman resmi, ketika Jose Mourinho mengungkapkan kekesalannya seusai kemenangan atas Leipzig, saat ia ditanya mengenai nama-nama yang mungkin memimpin pertandingan. Sang pelatih menyoroti persoalan diketahuinya identitas wasit sebelum pengumuman resmi penunjukan mereka.

Namun ketidakpuasan Real Madrid juga terkait dengan peristiwa-peristiwa sebelumnya. Catatan kedua wasit itu memperlihatkan keputusan-keputusan yang memicu protes terbuka, serta pengaduan resmi yang diajukan klub, di samping sebuah peristiwa yang sangat serius bagi Kylian Mbappe.

Ditambah lagi dengan penanganan profesional Martinez Munuera terhadap putra Jose Maria Negreira, sebuah persoalan yang terungkap melalui penyelidikan yudisial, sebagaimana ditegaskan oleh laporan jurnalis okdiario Ivan Martin.

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  • Martínez Munuera dan pembayaran kepada putra Negreira

    Menurut laporan yang sama, nama Martinez Munuera muncul dalam informasi yang berkaitan dengan berkas penyelidikan kasus Negreira, setelah ia menggunakan jasa Javier Enriquez, putra Negreira, di bidang pelatihan mental, dan membayarnya melalui transfer bank, sesuai dengan keterangan yang disampaikan saudara sekaligus asistennya, Miguel Martinez Munuera. Adapun tujuan yang dinyatakan dari jasa tersebut adalah meningkatkan kemampuannya untuk berkonsentrasi selama pertandingan.

    Konteks ini menjelaskan mengapa persoalan tersebut menimbulkan kontroversi; sebab ayah Javier Enriquez menjabat sebagai wakil ketua Komite Teknik Wasit (CTA), dan pembayaran yang diberikan Barcelona kepada pihak-pihak yang terkait dengannya juga menjadi objek penyelidikan.

    Penggunaan jasa tersebut oleh salah seorang wasit menimbulkan pertanyaan mengenai sifat hubungan di dalam sistem perwasitan. Martinez Munuera secara terbuka membela integritasnya, menegaskan bahwa ia tidak melakukan pelanggaran hukum apa pun.

    Pembayaran-pembayaran ini, pada dasarnya, tidak membuktikan adanya keberpihakan kepada Barcelona atau manipulasi hasil pertandingan. Bagi Real Madrid, yang memutuskan untuk bergabung dalam perkara yang dikenal sebagai "kasus Negreira" guna membela kepentingannya, kredibilitas perwasitan menuntut adanya penjelasan yang diperlukan dan jaminan transparansi.

    Sengketa ini masih terbuka, dan hal itu memengaruhi suasana di sekitar setiap penunjukan wasit dengan tingkat kepentingan sebesar ini.

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  • Kontroversi insiden Militao, protes Osasuna, dan hinaan terhadap Vinicius

    Salah satu insiden yang paling memancing kekesalan Real Madrid dengan Martinez Munuera terjadi pada laga tim ini melawan Sevilla pada Mei 2021. Satu rangkaian peristiwa berakhir dengan perubahan area penilaian pelanggaran dan pihak yang diuntungkan darinya; sebab wasit memberikan penalti untuk Karim Benzema, tetapi peninjauan terhadap handball sebelumnya yang dilakukan Eder Militao pada akhirnya berujung pada pemberian penalti untuk Sevilla. Pertandingan berakhir imbang 2-2, pada fase krusial dalam perebutan gelar La Liga.

    Keputusan itu memicu reaksi yang tidak biasa dari pelatih Zinedine Zidane, yang menuntut penjelasan mengenai kriteria penilaian handball, dan menunjukkan kemarahannya atas keputusan tersebut. Sejak saat itu, insiden ini tetap menjadi salah satu kasus yang kerap diungkit para pendukung Real Madrid ketika membahas sejauh mana konsistensi penerapan aturan wasit.

    Adapun konfrontasi yang paling langsung terjadi pada Maret 2024, ketika Real Madrid mengajukan pengaduan terhadap Martinez Munuera kepada komite disiplin, terkait penyusunan laporan pertandingan tim ini melawan Osasuna. Klub itu menuduh wasit mengabaikan hinaan yang ditujukan kepada Vinicius, meskipun para pemain Real Madrid telah mengingatkannya.

    Keberatan itu tidak sebatas pada keputusan di lapangan, tetapi meluas ke persoalan perlindungan terhadap pemain dan pendokumentasian apa yang terjadi di tribun. Komite teknis wasit menolak versi Real Madrid, dengan menegaskan bahwa rekaman suara tidak mencakup peringatan yang disebutkan klub tersebut.

    Sebaliknya, laporan delegat federasi memuat teriakan yang menghina pemain asal Brasil itu. Insiden tersebut berujung pada konfrontasi publik baru antara klub ibu kota dan pihak yang bertanggung jawab atas perwasitan.

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  • Iglesias Villanueva dan insiden yang memicu kemarahan Real Madrid

    Sementara untuk Javier Iglesias Villanueva, catatan paling mencolok sebelumnya adalah pada laga Espanyol kontra Real Madrid pada Februari 2025.

    Dalam pertandingan tersebut, Carlos Romero melakukan tekel keras dari belakang terhadap Mbappe, tetapi ia hanya mendapatkan kartu kuning, dan wasit video tidak meminta wasit untuk meninjau momen itu melalui layar guna menilai apakah tindakan tersebut layak mendapatkan kartu merah.

    Bek itu pun melanjutkan pertandingan, sebelum kemudian mencetak satu-satunya gol yang menentukan hasil akhir.

    Real Madrid mengajukan keluhan resmi, menuntut untuk mendapatkan rekaman suara terkait kejadian-kejadian yang mereka anggap merugikan. Ruang teknologi video pun berada di pusat protes, meskipun tujuan penggunaannya adalah untuk mengoreksi kesalahan wasit yang serius.

    Inilah kejadian yang terkait dengan Javier Iglesias Villanueva yang membayangi penunjukannya. Adapun keputusan-keputusan yang dikaitkan dengan saudaranya, Ignacio, berkaitan dengan wasit lain, dan tidak membenarkan pembebanan tanggung jawab atas hal itu kepada Javier atau asumsi adanya hubungan pribadi di antara keduanya hanya karena kesamaan nama keluarga, menurut laporan tersebut.


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  • Kemenangan Tidak Menghapus Protes

    Martínez Munuera memiliki catatan positif bersama Real Madrid dalam empat laga El Clasico sebelumnya yang dipimpinnya; Los Blancos menang dalam tiga di antaranya, berbanding satu kemenangan untuk Barcelona.

    Di antara laga-laga tersebut adalah kemenangan 4-0 pada leg kedua semifinal Copa del Rey di Stadion Camp Nou, serta kemenangan 4-1 pada final Piala Super Spanyol tahun 2024.

    Laporan itu menutup: "Real Madrid ingin laga El Clasico diselesaikan di atas lapangan. Namun, mereka memasukinya dengan membawa banyak kenangan akan pertandingan-pertandingan yang berakhir dengan tuntutan mereka agar otoritas perwasitan memberikan penjelasan."


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