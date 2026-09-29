Proses hukum terkait kasus capital gain yang berkaitan dengan operasi atas pemain Rolando Mandragora ditutup dengan tiga vonis bebas. Gup Pengadilan Udine membebaskan presiden Udinese, Franco Soldati, dan wakil presiden, Stefano Campoccia, karena "perbuatan tersebut tidak diatur oleh undang-undang sebagai tindak pidana". Udinese Calcio juga dibebaskan "karena perbuatan tersebut tidak terbukti". Jaksa sebelumnya menuntut dua tahun penjara untuk Soldati dan Campoccia serta denda 500 ribu euro untuk klub. Dakwaan tersebut mencakup, dalam berbagai kapasitas, pemalsuan dalam komunikasi perusahaan, deklarasi pajak curang, dan penghindaran Ires. Inti dari proses ini adalah operasi yang berkaitan dengan Mandragora, yang dibeli Juventus pada 2018 dan kembali ke Turin dua tahun kemudian.
Kasus Mandragora, Udinese dibebaskan secara definitif
Berikut pernyataan resmi Udinese: "Udinese Calcio menyambut dengan puas putusan yang dijatuhkan hari ini oleh Pengadilan Udine, yang memutuskan pembebasan sepenuhnya terhadap Presiden Franco Soldati, Wakil Presiden Stefano Campoccia, dan klub.
Keputusan tersebut menegaskan bahwa tuduhan yang diarahkan kepada Udinese Calcio dan para perwakilan puncaknya tidak berdasar, sekaligus mengakui sepenuhnya ketepatan, transparansi, dan keteraturan tindakan mereka.
Ini merupakan putusan yang memiliki arti penting, yang kembali menegaskan nilai-nilai integritas dan tanggung jawab yang sejak lama menjadi ciri tindakan klub dan para direksinya.
Hasil dari proses ini juga merupakan pengakuan lebih lanjut bagi Udinese Calcio, yang selama bertahun-tahun dianggap sebagai model acuan dalam lanskap sepak bola profesional, atas keseriusan pengelolaannya serta perhatiannya terhadap kepatuhan pada aturan dan prinsip-prinsip tata kelola yang baik".
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