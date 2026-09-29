Berikut pernyataan resmi Udinese: "Udinese Calcio menyambut dengan puas putusan yang dijatuhkan hari ini oleh Pengadilan Udine, yang memutuskan pembebasan sepenuhnya terhadap Presiden Franco Soldati, Wakil Presiden Stefano Campoccia, dan klub.





Keputusan tersebut menegaskan bahwa tuduhan yang diarahkan kepada Udinese Calcio dan para perwakilan puncaknya tidak berdasar, sekaligus mengakui sepenuhnya ketepatan, transparansi, dan keteraturan tindakan mereka.





Ini merupakan putusan yang memiliki arti penting, yang kembali menegaskan nilai-nilai integritas dan tanggung jawab yang sejak lama menjadi ciri tindakan klub dan para direksinya.





Hasil dari proses ini juga merupakan pengakuan lebih lanjut bagi Udinese Calcio, yang selama bertahun-tahun dianggap sebagai model acuan dalam lanskap sepak bola profesional, atas keseriusan pengelolaannya serta perhatiannya terhadap kepatuhan pada aturan dan prinsip-prinsip tata kelola yang baik".







