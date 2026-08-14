Antara Inter dan Lazio, pada hari kemarin, Kamis 13 Agustus, sempat tercapai kesepakatan final untuk transfer Davide Frattesi ke klub ibu kota itu. Namun, pada pagi ini, benar-benar terjadi segalanya: ada pengereman mendadak yang kemudian diikuti panggilan-panggilan panas antara kedua pihak serta kesepakatan baru yang justru merevisi ke bawah opsi pemasukan bagi Inter. Lalu bagaimana dengan sang pemain? Ia sudah berada di bandara, siap terbang dari Milan ke Roma, sebelum dihentikan, dan kini ia akan segera naik pesawat untuk benar-benar menuntaskan kisruh ini. Tapi, apa sebenarnya yang terjadi?
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Kasus Frattesi, apa yang terjadi antara Inter, Lazio, dan Lega Calcio: panggilan telepon Marotta-Lotito, ditutup dengan formula baru
KESEPAKATAN PERTAMA
Kesepakatan awal yang dicapai antara Inter dan Lazio mencakup kepindahan dengan status pinjaman berbayar senilai 1 juta euro dengan opsi pembelian sebesar 14 juta euro yang bisa berubah menjadi kewajiban jika Lazio finis di posisi ke-10 klasemen atau jika jumlah penampilannya mencapai angka tertentu. Inter juga mempertahankan persentase 50% atas keuntungan penjualan di masa depan.
PENGHENTIAN OLEH LEGA SERIE A
Pada pagi hari ini, larangan yang diberlakukan kepada kedua klub dari Lega Serie A telah tiba. Aktivitas transfer Lazio saat ini terbatas dan harus berimbang nol, tetapi dari via Rosellini, keputusan penghentian final justru datang terkait formula kewajiban pembelian permanen. Sampai saat ini, klub milik Lotito itu memang belum bisa menjamin sejak awal untuk dapat mencapai keseimbangan nol pada musim bursa transfer kali ini (batasan yang disebabkan oleh masalah dengan indeks likuiditas dan squad cost ration) dengan 14 juta euro yang akan berlaku bersama pembelian permanen tersebut. Intinya, untuk bisa menuntaskan operasi ini dengan formula tersebut, Lazio harus sudah memiliki margin operasional agar itu bisa dianggap sebagai opsi berstatus permanen.
Telepon panas
Segera setelah itu, terjadi serangkaian panggilan telepon silang antara semua pihak. Tentu saja ada nada kesal dari Inter dan Marotta, nada khawatir dari sang pemain dan para agennya, yang sudah berada di bandara dan melihat pesawat yang sudah dipesan untuk ke Roma terbang di depan mata mereka, lalu nada yang lebih menenangkan dan mendamaikan dari Lotito dan Fabiani yang siap mengupayakan formula baru.
KESEPAKATAN BARU
Dan dari kontak-kontak inilah tercapai formula final untuk kesepakatan ini, dengan lampu hijau, kali ini benar-benar final, bagi Frattesi untuk terbang ke Roma. Kesepakatan ini dituntaskan dengan status pinjaman berbayar yang bukan lagi senilai 1 juta euro, melainkan 5 juta euro. Opsi pembelian permanen tetap ada, tetapi berubah dari angka awal 14 menjadi total 10 juta euro ditambah bonus. Terakhir, tetap ada juga 50% dari capital gain penjualan kembali di masa depan.
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