Pada pagi hari ini, larangan yang diberlakukan kepada kedua klub dari Lega Serie A telah tiba. Aktivitas transfer Lazio saat ini terbatas dan harus berimbang nol, tetapi dari via Rosellini, keputusan penghentian final justru datang terkait formula kewajiban pembelian permanen. Sampai saat ini, klub milik Lotito itu memang belum bisa menjamin sejak awal untuk dapat mencapai keseimbangan nol pada musim bursa transfer kali ini (batasan yang disebabkan oleh masalah dengan indeks likuiditas dan squad cost ration) dengan 14 juta euro yang akan berlaku bersama pembelian permanen tersebut. Intinya, untuk bisa menuntaskan operasi ini dengan formula tersebut, Lazio harus sudah memiliki margin operasional agar itu bisa dianggap sebagai opsi berstatus permanen.