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Kartu rahasia: 3 rencana Mourinho untuk El Clasico

FEATURES
Barcelona vs Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
LaLiga
F. Valverde
J. Mourinho
Spanyol

Susunan pemain Real Madrid melawan Barcelona: 9 nama dipastikan dan dua posisi masih misterius

Real Madrid akan bertandang ke markas rival tradisional mereka, Barcelona, pada Minggu lusa, dalam laga puncak pekan kesepuluh Liga Spanyol.

Barca memimpin klasemen Liga dengan nilai sempurna (27 poin), unggul 6 poin atas Real Madrid yang menempati posisi ketiga.

Dalam sebuah laporan, surat kabar AS menyebutkan bahwa Fede Valverde, bintang Real Madrid, tampil mengesankan di posisi bek kanan, namun keberlanjutannya di posisi tersebut selama El Clasico masih belum pasti.

Pada saat yang sama, ini mungkin menjadi taktik yang coba digunakan pelatih Jose Mourinho untuk mengacaukan perhitungan rekan sejawatnya di Barcelona, Hansi Flick.

Keputusan yang akan diambil Mourinho akan menentukan pergerakan pemain lainnya, dan itulah kunci utama susunan pemain. Selain identitas bek tengah kedua, posisi ini tetap menjadi tanda tanya dalam susunan pemain yang 9 posisinya sudah dipastikan.

Hal itu karena sebagian besar susunan pemain dapat ditebak dengan mudah, dan ada kepercayaan besar pada nama-nama yang akan memulai pertandingan.

Thibaut Courtois akan mengawal gawang, kiper yang telah menggagalkan sekitar 45 tembakan dari total 59. Di depannya ada Konate, yang kehadirannya hampir dipastikan setelah mendapatkan istirahat saat menghadapi Leipzig.

Hal yang sama berlaku untuk Cucurella, yang akan mengisi posisi bek kiri, serta Tchouameni di posisi gelandang bertahan.

Di lini depan, kehadiran Bellingham dan Diomande, yang akan mengisi sisi kiri karena Vinicius Junior akan menjalani laga kedua dari hukuman larangan bermainnya, serta Mbappe, sudah dipastikan.

  • 페데리코 발베르데 (Federico Valverde)Getty Images

    Rencana Pertama: Valverde sebagai Bek Kanan

    Fede memunculkan sejumlah keraguan di level pertahanan, tetapi secara umum ia menampilkan level yang bagus. Valverde bermain di posisi ini pada babak kedua melawan Villarreal, dan menciptakan gol untuk Diomande. Kemudian ia menyelesaikan laga melawan Roma dengan mengisi posisi yang sama, dan sejak saat itu ia tidak pernah melepasnya.

    Ia bermain sebagai bek kanan melawan Sevilla, lalu melawan Leipzig. Empat pertandingan beruntun di posisi yang sama. Logika mengarah pada keyakinan bahwa pendekatan ini tidak akan berhenti sekarang, terutama menjelang pertandingan terpenting.

    Valverde memiliki kemampuan yang ideal untuk maju secara vertikal, yang memungkinkannya menerobos ke area-area lanjutan, serta mahir bekerja sama dengan para pemain lini tengah, dan berkontribusi dalam menciptakan keunggulan jumlah pemain. Melihat karakteristiknya, pilihan ini memberikan keuntungan bagi tim dari berbagai sisi.

    Pilihan ini akan menyisakan dua kursi kosong: seorang pemain di lini tengah dan seorang sayap kanan.

    Melihat pilihan-pilihan sebelumnya, Mourinho suka menempatkan pemain kidal di sisi kanan, karena keselarasan taktis yang dihasilkan hal ini; ketika pemain tersebut bergerak ke dalam, Valverde dapat maju secara ofensif dan memanfaatkan ruang dengan efektif.

    Oleh karena itu, persaingan tampak terbatas di antara 3 nama: Guler, yang secara teori dianggap tak tergantikan, meski Mourinho tidak suka menggunakan deskripsi ini, lalu Bernardo Silva, dan Endrick.

    Dua di antara mereka seharusnya memulai pertandingan sebagai starter. Jika Guler dan Bernardo Silva bermain bersama, maka salah satu dari mereka akan mengisi sayap kanan. Sementara jika Endrick turun, salah satu pemain lainnya harus menemani Tchouameni di lini tengah.

    Inilah persoalan utamanya, dan skenario ini tampak paling mungkin untuk laga El Clasico di Camp Nou.

  • 페데리코 발베르데 (Federico Valverde)Getty Images

    Rencana kedua: Valverde sebagai pemain tengah

    Namun, ini bukan satu-satunya pilihan. Ada kemungkinan lain, yaitu mengembalikan duet Valverde dan Tchouameni ke lini tengah.

    Ide ini tampak menggoda karena adanya kekurangan dalam soliditas pertahanan, yang mungkin muncul ketika mengandalkan duet yang terdiri dari Guler atau Bernardo Silva di samping Tchouameni.

    Inilah poin yang harus diperhitungkan. Memang benar bahwa menurunnya kemampuan menghubungkan antarlini sudah diketahui semua orang, tetapi ketika lawan siap mendorong tim ke belakang dan menempatkannya di bawah tekanan, kekuatan fisik menjadi sangat bernilai.

    Skenario ini akan menggeser Guler ke sayap kanan, dengan posisi bek kanan diserahkan kepada Dumfries, yang untuk sementara unggul atas Trent Alexander-Arnold dalam hitungan menit bermain.

    Dengan demikian, tim kerajaan akan kembali ke formasi yang paling sering digunakan sejak awal musim, tetapi juga formasi yang telah menimbulkan keraguan dalam beberapa kesempatan.

  • Federico Valverde Aurelien TchouameniGetty Images

    Rencana Ketiga: Valverde sebagai Sayap Kanan

    Pilihan ini merupakan kemungkinan yang dapat memperkuat sisi kanan, dengan peluang tampilnya Gordon, tanpa mengesampingkan Karim Adeyemi, serta akan menyisakan ruang terbatas untuk perdebatan lebih lanjut mengenai sisa susunan pemain.

    Berdasarkan prinsip memberi penghargaan kepada pemain atas penampilan mereka, Guler akan menjadi pemain yang mendampingi Tchouameni di lini tengah.

    Pada saat yang sama, persaingan untuk posisi bek kanan akan terus berlanjut di antara para pemain yang memang berspesialisasi di posisi tersebut.

    Dari sisi taktik, metode ini sebelumnya pernah diterapkan pada beberapa periode terbatas, dengan tujuan melakukan pertukaran posisi secara berkesinambungan antara Valverde dan Guler. Salah satu dari keduanya masuk ke dalam area tengah, sementara yang lain maju ke sisi lapangan, lalu keduanya saling bertukar peran berkali-kali. Ini adalah pergerakan terus-menerus yang memberi tim fleksibilitas yang besar.

    Dalam skenario di mana Real Madrid merelakan penguasaan bola kepada Barcelona dan mengandalkan serangan balik, pilihan ini tampak sesuai.

    Namun sebagai imbalannya, tim akan kehilangan sebagian kekuatan fisik di lini tengah. Setiap pilihan memiliki kelebihan dan kekurangannya.

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  • Real Madrid v Sevilla FC - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Siapa yang akan mendampingi Konate di jantung pertahanan?

    Inilah bagian lain yang belum menemukan tempatnya di dalam susunan pemain, tetapi di sini persoalannya menyangkut persaingan langsung antara dua pemain, tanpa perhitungan rumit atau teka-teki yang sulit dipecahkan.

    Mourinho harus menyeimbangkan antara apa yang ditawarkan setiap pemain, kemudian memilih yang paling cocok. Huijsen sedikit kurang kokoh, tetapi jauh lebih baik dalam mengalirkan bola dari belakang dan membangun serangan. Adapun Rudiger, ia memberikan kekuatan bertahan yang lebih besar kepada tim, tetapi kurang presisi dalam mengolah bola dengan kakinya.

    Hingga saat ini, Dean Huijsen unggul dari segi jumlah penampilan sebagai starter, setelah memulai 9 pertandingan, berbanding 5 pertandingan milik Rudiger.

    Adapun Konate, tidak ada keraguan sama sekali soal keikutsertaannya; ia adalah bek yang menjadi andalan utama Mourinho. Ia telah memulai 10 pertandingan, dan mendapatkan istirahat saat menghadapi Malaga dan Leipzig.

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