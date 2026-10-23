Real Madrid akan bertandang ke markas rival tradisional mereka, Barcelona, pada Minggu lusa, dalam laga puncak pekan kesepuluh Liga Spanyol.

Barca memimpin klasemen Liga dengan nilai sempurna (27 poin), unggul 6 poin atas Real Madrid yang menempati posisi ketiga.

Dalam sebuah laporan, surat kabar AS menyebutkan bahwa Fede Valverde, bintang Real Madrid, tampil mengesankan di posisi bek kanan, namun keberlanjutannya di posisi tersebut selama El Clasico masih belum pasti.

Pada saat yang sama, ini mungkin menjadi taktik yang coba digunakan pelatih Jose Mourinho untuk mengacaukan perhitungan rekan sejawatnya di Barcelona, Hansi Flick.

Keputusan yang akan diambil Mourinho akan menentukan pergerakan pemain lainnya, dan itulah kunci utama susunan pemain. Selain identitas bek tengah kedua, posisi ini tetap menjadi tanda tanya dalam susunan pemain yang 9 posisinya sudah dipastikan.

Hal itu karena sebagian besar susunan pemain dapat ditebak dengan mudah, dan ada kepercayaan besar pada nama-nama yang akan memulai pertandingan.

Thibaut Courtois akan mengawal gawang, kiper yang telah menggagalkan sekitar 45 tembakan dari total 59. Di depannya ada Konate, yang kehadirannya hampir dipastikan setelah mendapatkan istirahat saat menghadapi Leipzig.

Hal yang sama berlaku untuk Cucurella, yang akan mengisi posisi bek kiri, serta Tchouameni di posisi gelandang bertahan.

Di lini depan, kehadiran Bellingham dan Diomande, yang akan mengisi sisi kiri karena Vinicius Junior akan menjalani laga kedua dari hukuman larangan bermainnya, serta Mbappe, sudah dipastikan.