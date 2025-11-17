AFP
Arjen Robben Beralih Jadi Pemain Padel Pro! Legenda Bayern Munich Itu Ingin Beri Dampak Seperti Zlatan Ibrahimovic
Arjen Robben beralih ke padel profesional
Mantan bintang PSV Eindhoven, Chelsea, Real Madrid, Bayern Munich, dan Groningen, Robben telah melakukan transisi profesional ke olahraga padel, empat tahun setelah pensiun terakhirnya dari sepak bola pada Juli 2021. Pemain berusia 41 tahun ini, yang dikenal karena karier bermainnya yang gemilang sebagai winger, kini menjadi pemain padel profesional berperingkat, seperti dilaporkan oleh Daily Mail.
Resume sepak bola Robben yang termasyhur mencakup 12 gelar liga di empat liga utama yang berbeda, satu trofi Liga Champions, dan 96 caps untuk Belanda selama karier internasionalnya yang berlangsung 14 tahun. Kini, pada usia 41 tahun, ia menerapkan semangat kompetitifnya pada tantangan atletik baru.
Pada akhir Agustus, Robben meraih poin peringkat pertamanya dalam Federasi Padel Internasional (FIP) dengan mengikuti turnamen FIP Bronze Westerbork, yang merupakan bagian dari CUPRA FIP Tour, di negaranya, Belanda. Bersama pasangannya Werner Lootsma, Robben meraih kemenangan pertamanya di tur tersebut, mengatasi enam match point dalam babak kualifikasi untuk mengalahkan Ralph Boekema dan mantan pesepakbola Mark Weldmate dengan skor 4-6, 6-3, 7-6.
- Getty
Hasil awal dan pengakuan profil tinggi dalam padel
Walaupun kemenangan debut Robben adalah tonggak penting, perjalanannya dalam padel profesional masih dalam tahap awal. Setelah kemenangan mereka, Robben dan Lootsma dikalahkan dalam pertandingan babak 32 besar, menderita kekalahan telak 6-1, 6-0 melawan Sten Richters peringkat 155 dunia dan Thijs Roper peringkat 144 dunia.
Meski kalah, acara tersebut menarik perhatian besar, dengan ratusan penggemar hadir untuk menyaksikan Robben bermain. Richters dan Roper memberikan penghormatan kepada mantan pemain sepak bola tersebut setelah pertandingan, mengomentari: "Dia adalah mantan pemain sepak bola profesional terbaik yang kami tahu yang bermain padel."
Robben, yang tetap rendah hati dalam kekalahan, mempertahankan perspektif rendah hati pada awalnya memasuki sirkuit profesional. Dia menyatakan: "Saya rasa saya tidak bisa menganggap diri saya terlalu serius. Saya memulai dengan harapan yang rendah. Tapi saya mencoba berjuang di lapangan, dan mencetak sebanyak mungkin poin."
Meniru dampak Zlatan Ibrahimovic di Belanda
Kecintaan Robben terhadap padel dimulai sejak waktunya bermain untuk Bayern Munich, di mana ia secara rutin terlibat dalam olahraga tersebut. Ia mengungkapkan: "Saya dulu bermain tiga kali seminggu ketika saya di Jerman." Minat yang sudah lama terjalin ini kini berkembang menjadi pengabdian profesional, dengan ambisi yang jelas melampaui kesenangan pribadi.
Robben secara eksplisit menyatakan keinginannya untuk meniru dampak dari mantan pesepak bola lain yang telah merangkul padel, secara khusus menunjuk pada pengaruh Zlatan Ibrahimovic di Swedia. "Zlatan Ibrahimovic menjadikan padel sebagai olahraga penting di Swedia, dan saya pikir saya bisa melakukan hal yang sama di Belanda," kata Robben, menunjukkan aspirasinya untuk mempopulerkan olahraga tersebut di tanah airnya.
Pada tahun 2023, Robben bahkan bekerja sama dengan mantan mitra penyerang Belanda Robin van Persie dalam Pro-Am World Padel Tour Amsterdam Open. Duo ikonik ini memperlihatkan semangat kompetitif mereka, memenangkan "Legends Game" di acara tersebut. Van Persie berkomentar setelahnya: "Pengalaman yang luar biasa untuk bermain di Amsterdam Open sekali lagi! Pertandingan yang intens dalam kebersamaan yang luar biasa."
Peringkat dunia saat ini dan prospek masa depan
Robben saat ini memiliki peringkat dunia 1.980 dengan tiga poin peringkat di Federasi Padel Internasional. Meskipun ini menempatkannya jauh dari pemain-pemain teratas – Agustine Tapia asal Argentina dan Arturo Coello asal Spanyol, yang keduanya menempati peringkat No 1 dunia dengan masing-masing 20.200 poin – masuknya Robben ke peringkat profesional merupakan hal yang patut dicatat untuk seorang mantan pesepakbola yang baru pensiun.
Peringkatnya saat ini menempatkannya jauh di belakang pemain seperti Franco Stupaczuk asal Argentina, yang berada di urutan kelima dalam klasemen dengan 8.835 poin. Jarak antara Robben dan elit padel cukup besar, tetapi tekad dan dorongan kompetitifnya yang terkenal menunjukkan bahwa dia mungkin berusaha untuk naik peringkat dalam beberapa tahun mendatang.
Transisi Robben ke padel menambah dimensi lain pada karier pasca-sepakbolanya, yang juga mencakup beberapa keterlibatan dalam dunia kepelatihan. Dedikasinya untuk belajar dan berkompetisi dalam olahraga baru, bahkan pada usia 41, menyoroti semangat atletiknya yang tak kunjung pudar.
- Getty Images
Apa selanjutnya untuk Arjen Robben dalam padel?
Robben akan melanjutkan perjalanannya sebagai pemain padel profesional, dengan tujuan untuk mengumpulkan lebih banyak poin peringkat dan meningkatkan posisinya dalam peringkat FIP. Fokus utamanya kemungkinan akan berpartisipasi dalam lebih banyak turnamen di dalam CUPRA FIP Tour dan terus mengembangkan keterampilannya dalam olahraga ini.
Ambisinya untuk mempopulerkan padel di Belanda, dengan mengambil inspirasi dari Zlatan Ibrahimovic, menunjukkan bahwa ia mungkin juga akan mengambil peran sebagai duta olahraga tersebut di negaranya. Mengingat profilnya yang tinggi dan sifatnya yang kompetitif, akan sangat tidak bijaksana untuk meragukan Robben dalam membuat langkah lebih lanjut di dunia padel profesional. Penampilan berikutnya dalam turnamen FIP akan diawasi dengan cermat oleh penggemar dan pecinta sepak bola dan padel.
