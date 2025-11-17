Arjen Robben Beralih Jadi Pemain Padel Pro! Legenda Bayern Munich Itu Ingin Beri Dampak Seperti Zlatan Ibrahimovic

Mantan bintang PSV Eindhoven, Chelsea, Real Madrid, Bayern Munich, dan Groningen, Robben telah melakukan transisi profesional ke olahraga padel, empat tahun setelah pensiun terakhirnya dari sepak bola pada Juli 2021. Pemain berusia 41 tahun ini, yang dikenal karena karier bermainnya yang gemilang sebagai winger, kini menjadi pemain padel profesional berperingkat, seperti dilaporkan oleh Daily Mail.

Resume sepak bola Robben yang termasyhur mencakup 12 gelar liga di empat liga utama yang berbeda, satu trofi Liga Champions, dan 96 caps untuk Belanda selama karier internasionalnya yang berlangsung 14 tahun. Kini, pada usia 41 tahun, ia menerapkan semangat kompetitifnya pada tantangan atletik baru.

Pada akhir Agustus, Robben meraih poin peringkat pertamanya dalam Federasi Padel Internasional (FIP) dengan mengikuti turnamen FIP Bronze Westerbork, yang merupakan bagian dari CUPRA FIP Tour, di negaranya, Belanda. Bersama pasangannya Werner Lootsma, Robben meraih kemenangan pertamanya di tur tersebut, mengatasi enam match point dalam babak kualifikasi untuk mengalahkan Ralph Boekema dan mantan pesepakbola Mark Weldmate dengan skor 4-6, 6-3, 7-6.