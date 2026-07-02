Karena pertandingan melawan Mesir... Mantan pejabat Iran menuntut FIFA sebesar satu miliar dolar di pengadilan AS!

Dalam sebuah percakapan telepon, Afrasiabi mengatakan kepada surat kabar Inggris "The Independent" bahwa ia menganggap tuntutannya sebesar satu miliar dolar AS "sangat murah hati", dan mungkin bahkan lebih rendah dari besarnya kerugian yang diderita.
Ia menambahkan: “Jika saya mendapatkan juri yang adil, mereka mungkin bahkan akan mempertimbangkan jumlah yang lebih besar, mengingat seberapa parahnya pelanggaran yang dilakukan FIFA dalam kasus ini.”
Ia melanjutkan: “FIFA seharusnya melakukan sesuatu terkait hal itu,” sambil menyoroti bahwa pembatalan gol tersebut, ditambah dengan apa yang ia gambarkan sebagai serangkaian penghinaan lain yang dialami tim nasional Iran dari pemerintah AS, “telah memicu kemarahan jutaan orang Iran, termasuk saya.”
Afrasiabi, yang pernah mengajar di Universitas Harvard dan menulis lebih dari 30 buku, ditangkap pada tahun 2021 di rumahnya di kota Watertown, Massachusetts, dengan tuduhan tidak mendaftarkan diri sebagai agen asing untuk pemerintah Iran.
Jaksa penuntut AS menuduhnya telah bekerja secara rahasia selama lebih dari satu dekade untuk kepentingan Teheran, guna memengaruhi opini publik mengenai rezim Iran. Namun, ia membantah tuduhan tersebut dan menyebut dirinya hanya sebagai “penasihat” yang “berkomitmen pada rekonsiliasi, perdamaian, dan dialog antara Amerika Serikat dan Iran.”
Afrasiabi mendapatkan pengampunan dari Presiden AS Joe Biden dua tahun kemudian, saat ia sedang menunggu persidangan, sebagai bagian dari kesepakatan pertukaran tahanan antara AS dan Iran yang dimediasi oleh Qatar, dan sejak saat itu ia tetap tinggal di wilayah Boston.