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Egypt v IR Iran: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Karena pertandingan melawan Mesir... Mantan pejabat Iran menuntut FIFA sebesar satu miliar dolar di pengadilan AS!

Egypt vs Iran
Egypt
Iran
World Cup
USA vs Bosnia and Herzegovina
USA
Bosnia and Herzegovina
FEATURES
Mesir
Iran
AS
Bosnia dan Herzegovina

Iran gagal lolos ke babak 32 besar Piala Dunia

Tokoh politik Iran, Lotfollah Kaveh Afrasiabi, yang sebelumnya dituduh oleh pihak berwenang Amerika Serikat sebagai agen tak terdaftar yang bekerja untuk Teheran, mengajukan gugatan senilai satu miliar dolar AS terhadap Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) dan ketuanya, Gianni Infantino, serta sejumlah pejabat FIFA yang tidak diketahui jumlahnya, setelah tim nasional negaranya tersingkir dari Piala Dunia akibat keputusan wasit yang kontroversial.

Afrasiabi (68 tahun) pernah, antara lain, menjabat sebagai penasihat resmi dalam tim negosiasi nuklir Iran, selama masa pemerintahan mantan Presiden AS Barack Obama.

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  • Egypt v IR Iran: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    "Diskriminasi yang mencolok"

    Afrasiabi meminta agar gugatan tersebut diklasifikasikan sebagai gugatan kelompok (Class Action) atas nama hingga 91 juta warga Iran dan warga Iran-Amerika yang “mendukung tim nasional Iran dan mengalami trauma emosional akibat diskriminasi yang mencolok terhadap tim kesayangan mereka”, menurut gugatan perdata yang diajukan pada 30 Juni di hadapan pengadilan federal di Boston, Amerika Serikat.

    Dalam gugatan tersebut, Afrasiabi mengkritik “standar ganda, kemunafikan, dan diskriminasi yang mencolok” dari pihak FIFA terhadap tim nasional Iran, yang dicabut gol kemenangannya dalam pertandingan melawan Mesir pekan lalu, setelah tinjauan Video Asisten Wasit (VAR), yang menyatakan bahwa pemain yang mencetak gol tersebut berada dalam posisi offside.

    Karena pertandingan berakhir imbang (1-1), tim nasional Iran tersingkir dari turnamen tersebut, dengan hanya mengumpulkan 3 poin dan menempati posisi ketiga di Grup 7 Piala Dunia.

    Keluhan tersebut menegaskan adanya “bukti yang jelas dan meyakinkan” bahwa sistem Video Assistant Referee (VAR) FIFA telah mengambil keputusan yang “salah” yang “dirancang secara sengaja untuk menghalangi Iran meraih kemenangan”. Keluhan tersebut juga menyebutkan bahwa analis jaringan “Fox Sports”, mantan bintang Zlatan Ibrahimović, langsung menyebut pembatalan gol tersebut sebagai “pencurian”, dan menganggap bahwa FIFA berkewajiban meminta maaf kepada Iran, mengingat adanya bukti jelas—seperti yang disebutkan dalam keluhan—bahwa seorang bek Mesir berada di belakang para pemain Iran.

    Dalam pengaduan tersebut disebutkan: “Pada kenyataannya, tindakan para tergugat yang dikeluhkan telah meyakinkan para penggugat, serta pihak lain yang berada dalam situasi serupa, bahwa Iran telah dicuri kemenangannya dan peluangnya untuk lolos ke babak gugur Piala Dunia, yang menyebabkan pengalaman yang mengejutkan bagi mereka.”

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  • Egypt v IR Iran: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Gugatan di Pengadilan Amerika Serikat

    Dalam sebuah percakapan telepon, Afrasiabi mengatakan kepada surat kabar Inggris "The Independent" bahwa ia menganggap tuntutannya sebesar satu miliar dolar AS "sangat murah hati", dan mungkin bahkan lebih rendah dari besarnya kerugian yang diderita.

    Ia menambahkan: “Jika saya mendapatkan juri yang adil, mereka mungkin bahkan akan mempertimbangkan jumlah yang lebih besar, mengingat seberapa parahnya pelanggaran yang dilakukan FIFA dalam kasus ini.”

    Ia melanjutkan: “FIFA seharusnya melakukan sesuatu terkait hal itu,” sambil menyoroti bahwa pembatalan gol tersebut, ditambah dengan apa yang ia gambarkan sebagai serangkaian penghinaan lain yang dialami tim nasional Iran dari pemerintah AS, “telah memicu kemarahan jutaan orang Iran, termasuk saya.”

    Afrasiabi, yang pernah mengajar di Universitas Harvard dan menulis lebih dari 30 buku, ditangkap pada tahun 2021 di rumahnya di kota Watertown, Massachusetts, dengan tuduhan tidak mendaftarkan diri sebagai agen asing untuk pemerintah Iran.

    Jaksa penuntut AS menuduhnya telah bekerja secara rahasia selama lebih dari satu dekade untuk kepentingan Teheran, guna memengaruhi opini publik mengenai rezim Iran. Namun, ia membantah tuduhan tersebut dan menyebut dirinya hanya sebagai “penasihat” yang “berkomitmen pada rekonsiliasi, perdamaian, dan dialog antara Amerika Serikat dan Iran.”

    Afrasiabi mendapatkan pengampunan dari Presiden AS Joe Biden dua tahun kemudian, saat ia sedang menunggu persidangan, sebagai bagian dari kesepakatan pertukaran tahanan antara AS dan Iran yang dimediasi oleh Qatar, dan sejak saat itu ia tetap tinggal di wilayah Boston.

  • Egypt v IR Iran: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    "91 juta warga negara"

    Gugatan class action tersebut, menurut pengaduan, mencakup lebih dari 91 juta warga Iran, serta lebih dari satu juta warga Iran yang tinggal di Amerika Serikat, yang kini mengalami “penderitaan yang sangat berat”.

    Pengaduan tersebut menjelaskan bahwa “siapa pun yang menentang tim nasional Iran, termasuk para oposisi politik dan media yang mendukung mereka, dikecualikan dari gugatan class action ini”.

    Jika gugatan ini berhasil, Afrasiabi mengatakan bahwa sebagian dari ganti rugi akan dialokasikan untuk program olahraga bagi kaum muda di Iran.

    Dia menambahkan: “Saat ini, prioritas utama saya adalah menyerahkan dokumen-dokumen tersebut dengan benar, lalu menghadapi persidangan ketika mereka mengajukan permohonan untuk menolak gugatan ini.”