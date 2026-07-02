Karena pertandingan melawan Mesir... Mantan pejabat Iran menuntut FIFA sebesar satu miliar dolar di pengadilan AS!

Afrasiabi meminta agar gugatan tersebut diklasifikasikan sebagai gugatan kelompok (Class Action) atas nama hingga 91 juta warga Iran dan warga Iran-Amerika yang “mendukung tim nasional Iran dan mengalami trauma emosional akibat diskriminasi yang mencolok terhadap tim kesayangan mereka”, menurut gugatan perdata yang diajukan pada 30 Juni di hadapan pengadilan federal di Boston, Amerika Serikat.

Dalam gugatan tersebut, Afrasiabi mengkritik “standar ganda, kemunafikan, dan diskriminasi yang mencolok” dari pihak FIFA terhadap tim nasional Iran, yang dicabut gol kemenangannya dalam pertandingan melawan Mesir pekan lalu, setelah tinjauan Video Asisten Wasit (VAR), yang menyatakan bahwa pemain yang mencetak gol tersebut berada dalam posisi offside.

Karena pertandingan berakhir imbang (1-1), tim nasional Iran tersingkir dari turnamen tersebut, dengan hanya mengumpulkan 3 poin dan menempati posisi ketiga di Grup 7 Piala Dunia.

Keluhan tersebut menegaskan adanya “bukti yang jelas dan meyakinkan” bahwa sistem Video Assistant Referee (VAR) FIFA telah mengambil keputusan yang “salah” yang “dirancang secara sengaja untuk menghalangi Iran meraih kemenangan”. Keluhan tersebut juga menyebutkan bahwa analis jaringan “Fox Sports”, mantan bintang Zlatan Ibrahimović, langsung menyebut pembatalan gol tersebut sebagai “pencurian”, dan menganggap bahwa FIFA berkewajiban meminta maaf kepada Iran, mengingat adanya bukti jelas—seperti yang disebutkan dalam keluhan—bahwa seorang bek Mesir berada di belakang para pemain Iran.

Dalam pengaduan tersebut disebutkan: “Pada kenyataannya, tindakan para tergugat yang dikeluhkan telah meyakinkan para penggugat, serta pihak lain yang berada dalam situasi serupa, bahwa Iran telah dicuri kemenangannya dan peluangnya untuk lolos ke babak gugur Piala Dunia, yang menyebabkan pengalaman yang mengejutkan bagi mereka.”