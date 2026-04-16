Kapten Sporting melontarkan kritik pedas terhadap Arsenal yang 'membosankan'

Morten Hjulmand tidak terlalu disukai di London setelah pertandingan Liga Champions antara Sporting Portugal dan Arsenal. Kapten tim Portugal itu sama sekali tidak puas dengan gaya permainan raksasa Inggris tersebut setelah pertandingan usai. Menurut pemain asal Denmark itu, bagi penonton netral, permainan The Gunners benar-benar tidak menarik sama sekali.

Arsenal memastikan diri untuk kedua kalinya berturut-turut lolos ke semifinal Liga Champions dengan mempertahankan keunggulan 0-1 dari leg pertama melalui hasil imbang tanpa gol. Meskipun tim asuhan Mikel Arteta menang, pertandingan tersebut sebagian besar membosankan, dengan total expected goals (xG) hanya 0,93. Angka xG terendah di Liga Champions musim ini. xG menunjukkan seberapa besar peluang sebuah tembakan menghasilkan gol, berdasarkan data dari ribuan upaya sebelumnya.

Sporting membuang peluang terbaiknya saat Geny Catamo membentur tiang gawang, namun juara Portugal itu kesulitan menemukan momentum karena pertandingan berulang kali terhenti akibat taktik memperlambat tempo yang dilakukan tim tuan rumah.

Gelandang yang di masa lalu pernah dikaitkan dengan kepindahan ke Liga Premier itu tidak menyembunyikan rasa frustrasinya. ''Jika saya adalah penonton dari luar, itu bukanlah cara yang diinginkan Sporting untuk menampilkan diri. Kami ingin mencetak gol, menciptakan peluang, dan kami tidak melakukannya.''

Hjulmand menyebut tim Arteta sebagai tim yang membosankan dan mengkritik sikap defensif mereka. ''Selama pertandingan, saya merasakan banyak gangguan, terutama saat permainan dilanjutkan, dan itu menghabiskan banyak waktu. Saat kami sudah menemukan ritme, kami menciptakan banyak peluang, terutama di babak pertama. Namun pada akhirnya, jujur saja, kami tidak menciptakan cukup peluang untuk memenangkan pertandingan.''

Minggu ini, Arsenal akan menjalani laga tandang yang sangat penting melawan Manchester City; sebuah kekalahan akan memungkinkan tuan rumah memperkecil selisih poin menjadi hanya tiga poin, dengan satu pertandingan lebih sedikit yang telah dimainkan. Sementara itu, Sporting akan kembali berlaga di Liga Portugal dengan pertandingan kandang melawan Benfica asuhan José Mourinho.