Kapten, Pemimpin... Legenda? Momen Paling Kontroversial John Terry Di Chelsea

Di dalam tembok Stamford Bridge, setidaknya, Terry akan selalu menjadi ikon, setelah memimpin klub meraih lima gelar Liga Primer, lima Piala FA, dan satu gelar Liga Champions yang sulit diraih selama era gemilang sebagai kapten yang karismatik dan tangguh, sehingga ia mendapatkan julukan 'Kapten, pemimpin, legenda' di kalangan pendukung Chelsea.

Namun, di kalangan netral dan penggemar rival, mantan bek tengah tersebut sangat dibenci setelah serangkaian pelanggaran dan masalah hukum yang menjadi sorotan publik, dengan dua insiden khususnya antara akhir tahun 2000-an dan awal 2010-an yang paling diingat orang.

Tetapi apa yang menyebabkan reputasi Terry merosot begitu rendah? Di bawah ini, GOAL merenungkan sembilan momen paling kontroversial dalam karier gemilang sang pahlawan Chelsea...