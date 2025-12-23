Terry controversial momentsGetty/GOAL
Yosua Arya dan Krishan Davis

Kapten, Pemimpin... Legenda? Momen Paling Kontroversial John Terry Di Chelsea

Terlepas dari kualitasnya sebagai bek dan koleksi trofinya yang melimpah, karier John Terry yang hampir 19 tahun di Chelsea diwarnai oleh momen-momen kontroversi yang signifikan - dari awal kariernya di Stamford Bridge hingga puncak kariernya. Akibatnya, warisannya menjadi kompleks, dengan banyak yang mengakui dia sebagai salah satu bek terbaik yang pernah dihasilkan Inggris, sementara pada saat yang sama mempertanyakan karakternya secara serius.

Di dalam tembok Stamford Bridge, setidaknya, Terry akan selalu menjadi ikon, setelah memimpin klub meraih lima gelar Liga Primer, lima Piala FA, dan satu gelar Liga Champions yang sulit diraih selama era gemilang sebagai kapten yang karismatik dan tangguh, sehingga ia mendapatkan julukan 'Kapten, pemimpin, legenda' di kalangan pendukung Chelsea.

Namun, di kalangan netral dan penggemar rival, mantan bek tengah tersebut sangat dibenci setelah serangkaian pelanggaran dan masalah hukum yang menjadi sorotan publik, dengan dua insiden khususnya antara akhir tahun 2000-an dan awal 2010-an yang paling diingat orang.

Tetapi apa yang menyebabkan reputasi Terry merosot begitu rendah? Di bawah ini, GOAL merenungkan sembilan momen paling kontroversial dalam karier gemilang sang pahlawan Chelsea...

  • Tottenham Hotspur v ChelseaGetty Images Sport

    9Mempertanyakan 'integritas' wasit

    Terry mendapat masalah pada November 2006 setelah komentar yang ia buat tentang wasit Graham Poll setelah kartu merah yang diterimanya saat melawan Tottenham. Terry mengklaim wasit tersebut memberikan alasan yang bertentangan untuk kartu kuning keduanya.

    Ia mengatakan kepada Chelsea TV: "Di lapangan, Graham Poll mengatakan kepada saya bahwa itu karena pelanggaran keras yang saya lakukan saat terus berlari. Kemudian, setelah pertandingan, ia mengatakan itu karena jatuhnya saya dan Ledley King. Ia jelas telah mempertimbangkannya dan memutuskan bahwa itu mungkin pilihan terbaik dan mencakup semua sudut pandang baginya."

    Terry dikenai dakwaan pelanggaran perilaku tidak pantas oleh FA karena 'mempertanyakan integritas Poll', yang kemudian ia akui saat didenda £10 ribu.

  • 8Denda parkir

    Anehnya, Terry dua kali didenda karena memarkir mobilnya di tempat parkir khusus penyandang disabilitas selama masa baktinya di Chelsea - sekali pada tahun 2008 dan sekali lagi tujuh tahun kemudian pada tahun 2015, meskipun ia dilaporkan telah berjanji untuk tidak pernah melakukannya lagi setelah kejadian pertama.

    Dia tertangkap basah untuk kedua kalinya saat difoto dengan mobilnya terparkir di tempat parkir di luar sebuah toko kebab di Esher, Surrey. Pelanggaran pertama - yang terjadi di area yang sama - ia diduga memarkirkan mobilnya di tempat tersebut selama dua jam saat ia makan bersama keluarganya di cabang Pizza Express. Ia hanya didenda £60.

  • Chelsea's English player John Terry takeAFP

    7Tuduhan pembayaran tur rahasia

    Chelsea terpaksa membela kapten mereka pada tahun 2009 ketika dituduh menerima pembayaran rahasia sebesar £10 ribu dari seorang reporter yang menyamar untuk memandu tur di balik layar tempat latihan klub di Cobham, tanpa memberi tahu manajer saat itu, Carlo Ancelotti. Ia dilaporkan menginginkan £8 ribu untuk disumbangkan ke badan amal dan sisanya kepada perantara.

    The Blues mengatakan dalam sebuah pernyataan: "Chelsea FC menerima banyak pengunjung di tempat latihan sepanjang tahun, sebagian besar terdiri dari sponsor klub, mitra amal kami, dan pendukung. Para pemain memainkan peran besar dalam kunjungan ini dan John Terry tentu saja memiliki peran utama. Bertentangan dengan laporan media dan munculnya video yang diedit pagi ini, klub yakin bahwa Terry tidak pernah meminta atau menerima uang terkait kunjungan ke tempat latihan." Ancelotti juga membantah tuduhan tersebut, mengatakan bahwa pemainnya "tidak melakukan kesalahan apa pun".

  • Chelsea Training & Press ConferenceGetty Images Sport

    6Klaim Makelele tentang Mourinho

    Tahun 2009 merupakan tahun yang penuh gejolak bagi Terry, karena ia juga harus menghadapi klaim dari mantan rekan setimnya yang dihormati tentang perannya dalam kepergian dramatis Jose Mourinho dari Stamford Bridge dua tahun sebelumnya. Gelandang bertahan legendaris Claude Makelele, yang meninggalkan Chelsea pada tahun 2008, menulis dalam otobiografinya bhwa ia diberitahu kalau perselisihan antara Mourinho dan Terry mengenai kebugaran bek tengah tersebut memainkan peran penting dalam kepergian pelatih asal Portugal itu.

    Pemain Prancis itu bahkan mengatakan bahwa rekan setimnya mengajukan permintaan transfer yang memaksa Roman Abramovich untuk bertindak, dan baik klub maupun Terry terpaksa membantah klaim Makelele.

    "Ini aneh, sebenarnya, karena dia tahu kebenaran yang sebenarnya dan, jika ada, saya adalah salah satu dari tiga pemain yang menelepon Roman pukul 1 atau 2 pagi pada malam saya mendengar dia dipecat, untuk mempertahankannya," kata Terry. "Saya dan Jose tahu kebenarannya. Aneh bahwa Maka [Makelele] memasukkan ini ke dalam bukunya, tetapi saya mencoba menghubunginya pada Jumat malam dan teleponnya mati."

  • Blackburn v Chelsea XGetty Images Sport

    5Buang air kecil di tempat umum

    Dalam insiden yang sangat memalukan yang mungkin ingin dilupakan Terry, pesepakbola itu tertangkap kamera CCTV sedang buang air kecil di dalam gelas bir di lantai dansa sebuah klub malam di Essex. Saat itu, dia berusia 21 tahun dan sedang mengalami patah jari kaki, yang konon ia gunakan sebagai alasan untuk tidak pergi ke toilet.

    Rekaman tersebut dilaporkan menunjukkan Terry buang air kecil di dalam gelas sementara teman-temannya tertawa dan menyemangatinya, sebelum menjatuhkannya ke lantai dan diusir dari klub oleh petugas keamanan setelah seorang anggota staf melaporkan tindakan menjijikkan tersebut kepada mereka. Ironisnya, klip tersebut bocor di internet tiga tahun kemudian.

  • John Terry and Frank LampardGetty Images Sport

    4Pesta minuman keras setelah tragedi 9/11

    Di awal karier seniornya di Chelsea, Terry yang berusia 20 tahun dan legenda klub lainnya Frank Lampard termasuk di antara sejumlah pemain yang terlibat dalam insiden buruk karena minuman keras setelah serangan teroris 11 September di World Trade Center di New York.

    Ketika pertandingan Piala UEFA mereka ditunda sebagai tanda penghormatan 24 jam setelah serangan tersebut, Terry, Lampard, Jody Morris dan Eidur Gudjohnsen menggunakan waktu luang itu untuk berpesta minuman keras, yang mengakibatkan mereka terlihat "melepas pakaian, mengumpat, dan muntah" di sebuah hotel yang penuh dengan warga AS yang berduka karena penerbangan mereka dibatalkan di dekat bandara Heathrow London, menurut BBC. Mereka kemudian terlihat di arena bowling terdekat.

    Terry dan kawan-kawan didenda gaji dua minggu oleh Chelsea, dengan direktur pelaksana saat itu, Colin Hutchinson, menyebut perilaku mereka "benar-benar tidak pantas". Tetapi, ia membantah bahwa para pemain 'bermaksud menghina atau melecehkan siapa pun' di tengah klaim kalau mereka telah mengejek warga Amerika yang hadir.

  • John Terry 2002Getty Images

    3Didakwa atas penyerangan

    Pada Januari 2002 - tahun yang sama dengan insiden buang air kecil di tempat umum - Terry dan rekan setimnya di Chelsea Morris ditangkap dan didakwa atas penyerangan terhadap seorang penjaga keamanan klub malam, yang diduga dipukul di kepala dengan botol kaca. Terry memang memukul penjaga keamanan itu di wajah, tetapi ia mengklaim bahwa ia bertindak untuk membela diri.

    Setelah menghadapi hukuman penjara, Terry dan Morris akhirnya dibebaskan dari tuduhan penyerangan dan perkelahian, tetapi insiden tersebut menggagalkan peluang bek yang saat itu belum pernah bermain untuk timnas Inggris untuk pergi ke Piala Dunia 2002, dengan FA memutuskan bahwa ia tidak boleh dipilih sampai kasus hukum selesai. Ia dinyatakan tidak bersalah pada bulan Agustus, tidak lama setelah turnamen berakhir, dan dilaporkan meninggalkan ruang sidang sambil menangis.

  • Chelsea's captain John Terry (R) fails tAFP

    2Tuduhan perselingkuhan

    Terry telah dituduh berselingkuh beberapa kali selama hubungannya dengan istrinya, Toni, yang dinikahinya pada tahun 2007, tetapi tuduhan yang paling terkenal muncul pada tahun 2010, ketika secara sensasional diklaim bahwa kapten Chelsea itu telah berselingkuh selama empat bulan dengan pacar mantan rekan setimnya, Wayne Bridge, Vanessa Perroncel, pada akhir tahun 2009.

    Ketika larangan pemberitaan media dicabut pada Januari 2010, rumor tersebut tersebar di tabloid, meskipun Perroncel menerima permintaan maaf tertulis atas pelanggaran privasinya. Dilaporkan juga bahwa Terry membayar model Prancis itu ratusan ribu poundsterling untuk tetap diam. Sementara itu, Perroncel selalu menyatakan bahwa perselingkuhan itu tidak pernah terjadi.

    Meskipun demikian, Terry dicopot dari jabatan kapten Inggris pada bulan berikutnya (ia dikembalikan setahun kemudian), dan ketika ia bermain melawan Bridge untuk pertama kalinya sejak tuduhan itu muncul, setelah Bridge pindah ke Manchester City pada bulan Januari, bek kiri itu dengan terkenal menolak untuk berjabat tangan dengannya sebelum pertandingan dimulai.

  • Queens Park Rangers v Chelsea - FA Cup Fourth RoundGetty Images Sport

    1Kasus rasisme

    Insiden paling kontroversial dalam masa gemilang namun penuh gejolak Terry di Chelsea akhirnya mengakhiri karier internasionalnya. Setelah derbi London barat melawan Queens Park Rangers pada Oktober 2011, sebuah video beredar di media sosial yang tampaknya menunjukkan kapten The Blues menyebut Anton Ferdinand - saudara dari rekan setim Terry di timnas Inggris, Rio - sebagai "bajingan hitam sialan", dan seorang warga melaporkannya ke polisi.

    Terry bersikeras bahwa ia menanggapi tuduhan di lapangan dari Ferdinand bahwa ia telah menggunakan bahasa rasis. Namun, penyelidikan polisi kemudian berjalan, bersamaan dengan penyelidikan FA, dan Terry akhirnya didakwa menggunakan bahasa rasis pada bulan Desember. Akibatnya, ia dicopot dari jabatan kapten timnas Inggris untuk kedua kalinya, meskipun ia dibebaskan dalam persidangan pidana pada musim panas 2012.

    Pemain tersebut kemudian dikenai dakwaan FA karena menggunakan kata-kata dan perilaku kasar yang "termasuk referensi terhadap asal etnis dan/atau warna kulit dan/atau ras Ferdinand". Terry membantah dakwaan tersebut, dan menjelang sidang FA-nya, ia mengumumkan pengunduran dirinya dari timnas, dengan mengatakan posisinya telah menjadi "tidak dapat dipertahankan".

    Terry dinyatakan bersalah pada September 2012, yang mengakibatkan larangan bermain selama empat bulan dan denda sebesar £220 ribu, serta dikenai sanksi internal oleh Chelsea. Ia tidak mengajukan banding atas putusan tersebut dan mengeluarkan permintaan maaf pada bulan berikutnya, dengan mengatakan: "Meskipun saya kecewa dengan putusan FA, saya menerima bahwa bahasa yang saya gunakan, terlepas dari konteksnya, tidak dapat diterima di lapangan sepakbola atau bahkan dalam kehidupan apa pun. Dengan mempertimbangkan kejadian di masa lalu, bahasa saya jelas bukan reaksi yang tepat terhadap situasi tersebut bagi seseorang dalam posisi saya."

