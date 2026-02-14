Getty
Kapan Cristiano Ronaldo akan pensiun? Pelatih Portugal Roberto Martinez menjelaskan mengapa karier bermain CR7 bisa terus berlanjut tanpa henti
Ronaldo masih dalam kondisi prima.
Meskipun kini ia bermain di Liga Pro Saudi yang relatif lebih lemah, mantan bintang Manchester United dan Real Madrid ini tetap tampil di level tinggi, mencetak 17 gol dalam 18 pertandingan liga musim ini untuk Al-Nassr, dengan total gol sepanjang kariernya kini mencapai lebih dari 960 untuk klub dan tim nasional. Ia juga sangat bangga menjaga kondisinya dalam kondisi fisik terbaik, yang memungkinkan dia bermain jauh melampaui usia 40 tahun dan, menurut Martinez, artinya dia bisa terus bermain selama dia mau.
Ronaldo akan terus-menerus?
Ketika ditanya kapan menurutnya Ronaldo mungkin akan pensiun, pelatih Portugal itu mengatakan kepada BBC: "Nah, kita punya semua data statistiknya. Jika Anda ingin menganalisis seorang pemain yang mengalami penurunan fisik, itu bukan kasusnya. Data statistik fisiknya menunjukkan bahwa dia bisa terus bermain tanpa henti. Saya pikir ini lebih soal kapan dia merasa itu waktu yang tepat. Dia adalah pemain yang sangat kritis terhadap dirinya sendiri. Ketika dia tidak melihat bahwa dia bisa membantu tim, dia lah yang akan memutuskan kapan harus berhenti."
CR7 'sungguh menjadi teladan'
Martinez juga ditanya tentang bagaimana rasanya mengelola legenda Portugal, dan dia menjawab: "Sangat mudah, karena standar tingginya, ekspektasinya tentang bagaimana pekerjaan harus dilakukan, dan komitmennya terhadap permainan. Dia benar-benar menjadi contoh tentang apa yang harus dilakukan untuk mewakili Portugal dan tim nasional. Dan sekarang dia sudah beradaptasi, jelas, setelah 21 tahun di tim nasional - dia sudah menyesuaikan diri.
Pelatih tersebut mendapat kritik karena terus memanggil Ronaldo, tetapi dia membela keputusan tersebut sambil menambahkan: "Dia adalah pencetak gol, dia adalah pemain penting bagi kami, dan pemain seperti dia saat ini yang penting bagi saya. Sebagai pelatih tim nasional, seorang pemain yang telah mencetak 25 gol dalam 30 pertandingan internasional terakhir... bukan karena apa yang dia lakukan di masa lalu, tapi apa yang dia lakukan sekarang."
Ronaldo akan pensiun 'segera'
Namun, sepertinya hari ketika ikon permainan ini akhirnya memutuskan untuk pensiun semakin mendekat. Meskipun ia ingin mencapai rekor tak tertandingi 1.000 gol sepanjang kariernya, pencetak gol terbanyak sepanjang masa Portugal telah mengakui bahwa ia akan pensiun "segera". Ketika ditanya pada November 2025 kapan ia akan gantung sepatu, Ronaldo mengatakan: "Mari kita jujur, ketika saya mengatakan segera, mungkin masih satu atau dua tahun lagi saya akan tetap bermain," katanya.
Pada Desember, ia menambahkan: "Semangat saya masih tinggi dan saya ingin terus bermain. Tidak masalah di mana saya bermain, apakah di Timur Tengah atau Eropa. Saya selalu menikmati bermain sepak bola dan ingin terus melanjutkannya. Anda tahu apa tujuan saya. Saya ingin memenangkan trofi dan ingin mencapai angka [1.000 gol] yang semua orang tahu. Saya pasti akan mencapai angka itu, jika tidak ada cedera."
