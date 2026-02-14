Kapan Cristiano Ronaldo akan pensiun? Pelatih Portugal Roberto Martinez menjelaskan mengapa karier bermain CR7 bisa terus berlanjut tanpa henti

Martinez juga ditanya tentang bagaimana rasanya mengelola legenda Portugal, dan dia menjawab: "Sangat mudah, karena standar tingginya, ekspektasinya tentang bagaimana pekerjaan harus dilakukan, dan komitmennya terhadap permainan. Dia benar-benar menjadi contoh tentang apa yang harus dilakukan untuk mewakili Portugal dan tim nasional. Dan sekarang dia sudah beradaptasi, jelas, setelah 21 tahun di tim nasional - dia sudah menyesuaikan diri.

Pelatih tersebut mendapat kritik karena terus memanggil Ronaldo, tetapi dia membela keputusan tersebut sambil menambahkan: "Dia adalah pencetak gol, dia adalah pemain penting bagi kami, dan pemain seperti dia saat ini yang penting bagi saya. Sebagai pelatih tim nasional, seorang pemain yang telah mencetak 25 gol dalam 30 pertandingan internasional terakhir... bukan karena apa yang dia lakukan di masa lalu, tapi apa yang dia lakukan sekarang."