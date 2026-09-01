Bursa transfer musim panas di Italia akan ditutup pada Selasa, 1 September, dengan batas waktu ditetapkan pukul 20.00 untuk Serie A, Serie B, dan Serie C. Namun, tidak semua liga menetapkan tenggat waktu yang sama.
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Kapan bursa transfer ditutup di Inggris, Spanyol, Prancis, Jerman, dan Arab Saudi
5 Liga Top di Eropa
Bagaimana dengan di lima liga top lainnya? Premier League akan menutup bursa transfer pada pukul 24.00 (waktu Italia, di Britania Raya pukul 23.00). Hal yang sama berlaku untuk La Liga Spanyol, yang menetapkan penutupan negosiasi pada pukul 24.00. Ligue 1 juga akan ditutup pada 1 September dan waktunya ditetapkan sama seperti Italia, yakni pukul 20.00, dan Bundesliga juga berada di jalur yang sama. Sementara itu, Turki mendapat beberapa hari tambahan, dengan sesi ditutup pada 4 September.
SEMUA TANGGAL
Berikut ini tanggal dan jam dimulainya serta berakhirnya bursa transfer musim panas di liga-liga utama Eropa dan di bursa transfer Arab Saudi, yang dalam beberapa tahun terakhir terbukti menjadi faktor bagi sejumlah klub Eropa:
Dari Senin, 29 Juni hingga Selasa, 1 September 2026, pukul 20.00 – Serie A (Italia)
Dari Rabu, 1 Juli hingga Selasa, 1 September 2026, pukul 20.00 – Bundesliga (Jerman)
Dari Rabu, 1 Juli hingga Selasa, 1 September 2026, pukul 20.00 – Ligue 1 (Prancis)
Dari Rabu, 1 Juli hingga Selasa, 1 September 2026, pukul 23.59 – La Liga (Spanyol)
Dari Senin, 15 Juni hingga Selasa, 1 September 2026, pukul 23.59 – Premier League (Inggris)
Dari Rabu, 22 Juli hingga Senin, 12 Oktober 2026 – Saudi Pro League (Arab Saudi)
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