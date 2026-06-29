Bursa transfer musim panas di Italia telah dibuka hari ini, Senin, 29 Juni, dan akan ditutup pada Selasa, 1 September, tepat pukul 20.00 untuk Serie A, Serie B, dan Serie C. Namun, tidak semua liga menetapkan batas waktu yang sama.
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Kapan bursa transfer di Inggris, Spanyol, Prancis, Jerman, dan Arab Saudi ditutup?
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Bagaimana sistemnya di 5 liga top lainnya? Premier League akan menutup bursa transfer pada pukul 24.00 (waktu Italia; di Inggris Raya pukul 23.00). Hal yang sama berlaku untuk La Liga Spanyol, yang menetapkan batas waktu penutupan bursa transfer pada pukul 24.00. Ligue 1 juga akan ditutup pada 1 September, dengan waktu penutupan yang sama seperti di Italia, yaitu pukul 20.00, dan hal yang sama juga berlaku untuk Bundesliga.
SEMUA TANGGAL
Berikut ini adalah tanggal serta waktu dimulainya dan berakhirnya bursa transfer musim panas di liga-liga utama Eropa dan bursa transfer di Arab Saudi, yang dalam beberapa tahun terakhir telah menjadi faktor penting bagi sejumlah klub Eropa:
Mulai Senin, 29 Juni hingga Selasa, 1 September 2026, pukul 20.00 – Serie A (Italia)
Mulai Rabu, 1 Juli hingga Selasa, 1 September 2026, pukul 20.00 – Bundesliga (Jerman)
Mulai Rabu, 1 Juli hingga Selasa, 1 September 2026, pukul 20.00 – Ligue 1 (Prancis)
Mulai Rabu, 1 Juli hingga Selasa, 1 September 2026, pukul 23.59 – La Liga (Spanyol)
Mulai Senin, 15 Juni hingga Selasa, 1 September 2026, pukul 23.59 – Premier League (Inggris)
Mulai Rabu, 22 Juli hingga Senin, 12 Oktober 2026 – Saudi Pro League (Arab Saudi)