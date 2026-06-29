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Yan DiomandeGetty Images

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Kapan bursa transfer di Inggris, Spanyol, Prancis, Jerman, dan Arab Saudi ditutup?

Transfers
Serie A
Ligue 1
LaLiga
Bundesliga
Premier League

Bursa transfer musim panas di Italia telah dibuka hari ini, Senin, 29 Juni, dan akan ditutup pada Selasa, 1 September, tepat pukul 20.00 untuk Serie A, Serie B, dan Serie C. Namun, tidak semua liga menetapkan batas waktu yang sama.

  • 5 LIGA TERBAIK DI EROPA

    Bagaimana sistemnya di 5 liga top lainnya? Premier League akan menutup bursa transfer pada pukul 24.00 (waktu Italia; di Inggris Raya pukul 23.00). Hal yang sama berlaku untuk La Liga Spanyol, yang menetapkan batas waktu penutupan bursa transfer pada pukul 24.00. Ligue 1 juga akan ditutup pada 1 September, dengan waktu penutupan yang sama seperti di Italia, yaitu pukul 20.00, dan hal yang sama juga berlaku untuk Bundesliga.


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  • SEMUA TANGGAL

    Berikut ini adalah tanggal serta waktu dimulainya dan berakhirnya bursa transfer musim panas di liga-liga utama Eropa dan bursa transfer di Arab Saudi, yang dalam beberapa tahun terakhir telah menjadi faktor penting bagi sejumlah klub Eropa:


    Mulai Senin, 29 Juni hingga Selasa, 1 September 2026, pukul 20.00 – Serie A (Italia)

    Mulai Rabu, 1 Juli hingga Selasa, 1 September 2026, pukul 20.00 – Bundesliga (Jerman)

    Mulai Rabu, 1 Juli hingga Selasa, 1 September 2026, pukul 20.00 – Ligue 1 (Prancis)

    Mulai Rabu, 1 Juli hingga Selasa, 1 September 2026, pukul 23.59 – La Liga (Spanyol)

    Mulai Senin, 15 Juni hingga Selasa, 1 September 2026, pukul 23.59 – Premier League (Inggris)

    Mulai Rabu, 22 Juli hingga Senin, 12 Oktober 2026 – Saudi Pro League (Arab Saudi)