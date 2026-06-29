Kapan bursa transfer di Inggris, Spanyol, Prancis, Jerman, dan Arab Saudi ditutup?

Berikut ini adalah tanggal serta waktu dimulainya dan berakhirnya bursa transfer musim panas di liga-liga utama Eropa dan bursa transfer di Arab Saudi, yang dalam beberapa tahun terakhir telah menjadi faktor penting bagi sejumlah klub Eropa:





Mulai Senin, 29 Juni hingga Selasa, 1 September 2026, pukul 20.00 – Serie A (Italia)

Mulai Rabu, 1 Juli hingga Selasa, 1 September 2026, pukul 20.00 – Bundesliga (Jerman)

Mulai Rabu, 1 Juli hingga Selasa, 1 September 2026, pukul 20.00 – Ligue 1 (Prancis)

Mulai Rabu, 1 Juli hingga Selasa, 1 September 2026, pukul 23.59 – La Liga (Spanyol)

Mulai Senin, 15 Juni hingga Selasa, 1 September 2026, pukul 23.59 – Premier League (Inggris)

Mulai Rabu, 22 Juli hingga Senin, 12 Oktober 2026 – Saudi Pro League (Arab Saudi)