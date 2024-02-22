AC Milan Bikin Video TikTok Parodi Ejek Kunjungan Kanye West Ke Inter Milan

Getty/GOALEric NoveantoAC Milan Bikin Video TikTok Parodi Ejek Kunjungan Kanye West Ke Inter MilanAC MilanInterSerie AInter v Atletico MadridChampions LeagueAC Milan mengejek rival mereka, Inter Milan dengan video parodi yang merujuk pada kunjungan Kanye West ke San Siro.Article continues belowArticle continues belowArticle continues belowArtikel dilanjutkan di bawah iniWest menonton Inter-Atletico di San SiroHadir di stadion memakai masker serba hitamAC Milan mengejek rival mereka dengan video parodi