Kanye-Jaden-Bianca-InterGetty/GOAL
Eric Noveanto

AC Milan Bikin Video TikTok Parodi Ejek Kunjungan Kanye West Ke Inter Milan

AC MilanInterSerie AInter v Atletico MadridChampions League

AC Milan mengejek rival mereka, Inter Milan dengan video parodi yang merujuk pada kunjungan Kanye West ke San Siro.

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Artikel dilanjutkan di bawah ini
  • West menonton Inter-Atletico di San Siro
  • Hadir di stadion memakai masker serba hitam
  • AC Milan mengejek rival mereka dengan video parodi

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