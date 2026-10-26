Harry Kane naik ke panggung untuk menerima Ballon d'Or dan mengomentari keberhasilannya: "Saya hampir kehabisan kata-kata. Berada di sini, di London, membuatnya semakin istimewa. Saya bisa membayangkan betapa sulitnya para juri menentukan pilihan. Terima kasih kepada mereka yang memilih saya dan rekan-rekan saya di Bayern: kalian telah mendorong saya dan membuat saya menjadi lebih baik. Salam hangat untuk Kompany, saya senang bisa membawa trofi ini kembali ke Bayern. Menjadi kapten Inggris juga merupakan sebuah kehormatan. Saya sangat bangga dan juga berterima kasih kepada Tuchel beserta stafnya. Saya juga ingin berterima kasih kepada Tottenham. Saya tidak akan berada di sini tanpa Tottenham. Saya berharap bisa menjadi teladan bagi mereka yang bermimpi menjadi yang terbaik, seperti saya hari ini. Untuk anak-anak saya: saya sudah membawa pulang banyak trofi, tetapi yang ini istimewa. Saya ingin menjadi ayah yang baik, selain menjadi seorang profesional yang baik. Dan untuk istri saya, sahabat terbaik saya: kamu hampir lebih menginginkan trofi ini daripada saya... Kamu telah membantu saya meraih impian saya".