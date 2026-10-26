Harry Kane menjadi pemenang Ballon d'Or 2026. Penyerang Bayern Munich itu meraih penghargaan ini untuk pertama kalinya sepanjang karier setelah mengungguli Lamine Yamal (Barcelona) dan Kylian Mbappé (Real Madrid) dalam persaingan tiga kandidat yang telah berlangsung selama beberapa hari. Pemain kelahiran 1993 itu meraih penghargaan tersebut setelah penyerang PSG Ousmane Dembélé memenanginya tahun lalu. Pemain dengan koleksi terbanyak adalah Leo Messi, yang telah meraih 8 Ballon d'Or, tiga lebih banyak daripada Cristiano Ronaldo. Trofi ini memberikan prestise dan pengakuan kepada pemain yang meraihnya, tetapi tidak disertai hadiah uang.
Kane setelah meraih Ballon d'Or: "Saya berharap bisa menjadi teladan bagi mereka yang bermimpi menjadi yang terbaik"
KATA-KATA KANE SETELAH MEMENANGKAN BALLON D'OR
Harry Kane naik ke panggung untuk menerima Ballon d'Or dan mengomentari keberhasilannya: "Saya hampir kehabisan kata-kata. Berada di sini, di London, membuatnya semakin istimewa. Saya bisa membayangkan betapa sulitnya para juri menentukan pilihan. Terima kasih kepada mereka yang memilih saya dan rekan-rekan saya di Bayern: kalian telah mendorong saya dan membuat saya menjadi lebih baik. Salam hangat untuk Kompany, saya senang bisa membawa trofi ini kembali ke Bayern. Menjadi kapten Inggris juga merupakan sebuah kehormatan. Saya sangat bangga dan juga berterima kasih kepada Tuchel beserta stafnya. Saya juga ingin berterima kasih kepada Tottenham. Saya tidak akan berada di sini tanpa Tottenham. Saya berharap bisa menjadi teladan bagi mereka yang bermimpi menjadi yang terbaik, seperti saya hari ini. Untuk anak-anak saya: saya sudah membawa pulang banyak trofi, tetapi yang ini istimewa. Saya ingin menjadi ayah yang baik, selain menjadi seorang profesional yang baik. Dan untuk istri saya, sahabat terbaik saya: kamu hampir lebih menginginkan trofi ini daripada saya... Kamu telah membantu saya meraih impian saya".
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