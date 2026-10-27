Lamine Yamal, bintang Barcelona, menjadi sasaran serangan tajam dalam sebuah perbandingan moral yang diajukan Oliver Holt, jurnalis surat kabar Inggris Daily Mail, dengan kapten timnas Inggris, Harry Kane, yang meraih gelar Ballon d'Or tahun 2026.

Kane memastikan penghargaan tersebut pada Senin kemarin dalam sebuah acara yang digelar di ibu kota Inggris, London, sementara Kylian Mbappe, bintang Real Madrid, menempati peringkat kedua, dan Yamal berada di urutan ketiga.

Holt mengungkit kontroversi yang menyelimuti perayaan ulang tahun ke-18 Yamal, di mana ia membandingkan gaya pemain Spanyol itu dalam menyikapi ketenaran dengan perjalanan karier Kane yang ia gambarkan tenang dan rendah hati.