Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
FBL-AWARD-BALLON D'OR-2024AFP
Diterjemahkan oleh

"Kane sang profesional sejati": Kritik pedas Inggris terhadap perilaku "narsistik" Yamal dan Ronaldo

H. Kane
L. Yamal
C. Ronaldo
Barcelona
Bayern Munich
Al Nassr FC
Inggris
Spanyol
Portugal
Jerman
Arab Saudi

Penilaian keras untuk bintang Barcelona usai gala Ballon d'Or

Lamine Yamal, bintang Barcelona, menjadi sasaran serangan tajam dalam sebuah perbandingan moral yang diajukan Oliver Holt, jurnalis surat kabar Inggris Daily Mail, dengan kapten timnas Inggris, Harry Kane, yang meraih gelar Ballon d'Or tahun 2026.

Kane memastikan penghargaan tersebut pada Senin kemarin dalam sebuah acara yang digelar di ibu kota Inggris, London, sementara Kylian Mbappe, bintang Real Madrid, menempati peringkat kedua, dan Yamal berada di urutan ketiga.

Holt mengungkit kontroversi yang menyelimuti perayaan ulang tahun ke-18 Yamal, di mana ia membandingkan gaya pemain Spanyol itu dalam menyikapi ketenaran dengan perjalanan karier Kane yang ia gambarkan tenang dan rendah hati.

Baca juga: Legenda Jerman menyampaikan pendapatnya: Apakah Olise dizalimi dalam perebutan Ballon d'Or?

  • Pernyataan Yamal picu kritik

    Sebelum pemungutan suara untuk penghargaan tersebut, Yamal berkata: "Saya benar-benar percaya bahwa kami berdualah yang terbaik di dunia, dan bahwa saya layak mendapatkannya tahun ini karena saya memenangkan trofi-trofi." Yang ia maksudkan adalah dirinya sendiri dan Kylian Mbappe (27 tahun), sementara ia tidak memasukkan Kane dalam perhitungannya.

    Holt menilai, sebagaimana diberitakan surat kabar Jerman Bild, bahwa pernyataan ini mencerminkan perkembangan yang mengkhawatirkan dalam sepak bola, yaitu merebaknya budaya kebintangan yang mendorong para pemain untuk menempatkan diri mereka sebagai pusat perhatian.

    Jurnalis Inggris itu menulis: "Pada Senin malam kita melihat bahwa sepak bola mampu memberikan penghargaan tertingginya kepada orang-orang seperti Kane; orang-orang yang tidak mengejar sorotan, tidak memicu kontroversi, tidak menyalahgunakan ketenaran mereka, dan tidak memanfaatkan orang-orang bertubuh kerdil untuk menghiasi pesta ulang tahun ke-18 mereka, sebagaimana diduga dilakukan Yamal, melainkan mendedikasikan diri untuk sebuah perjalanan keunggulan yang tenang."

    Baca juga: Ballon d'Or: Yamal menyia-nyiakan peluang besar, dan kekalahan Mbappe adalah kabar baik di Madrid


  • Kasus pesta ulang tahun membayangi Yamal

    Isyarat itu merujuk pada perayaan ulang tahun ke-18 Yamal, yang digelar oleh sang pemain, di tengah tudingan bahwa ia mendatangkan orang-orang bertubuh pendek dan membayar mereka untuk menghadiri pesta tersebut.

    Saat itu, Asosiasi Spanyol untuk Penyandang Kekerdilan (ASDD) menyatakan bahwa mereka berniat mengambil langkah hukum.

    Baca juga: Apakah kisah Messi telah kehilangan pengaruhnya? Kriteria Ballon d'Or di kursi terdakwa

  • Cristiano Ronaldo masuk lingkaran kritik

    Cristiano Ronaldo pun tak luput dari kritik Holt, yang menggambarkan Kane sebagai sosok yang "tidak narsis dan impulsif seperti Ronaldo", melainkan "pendiam dan rendah hati", serta menganggapnya sebagai "profesional yang ideal".

    Meski begitu, Yamal tidak pulang dengan tangan kosong dari acara tersebut, karena ia memenangi Trofi Kopa untuk ketiga kalinya, sebagai pemain muda terbaik musim ini.

    Baca juga: Akankah Araujo menyelamatkan mereka? Pelajaran dari El Clasico mendorong Barcelona menuju transfer ideal untuk posisi terkutuk!

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google