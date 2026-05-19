Goal.com
LiveTiket
Julian RyersonGetty
Jochen Tittmar

Diterjemahkan oleh

"Kamu memang pintar sekali": Raja assist BVB bereaksi kesal saat ditanya soal spekulasi transfer

Bundesliga
Transfers
Borussia Dortmund
Manchester United
J. Ryerson

Manchester United telah menanyakan kabar tentang Julian Ryerson. Hal itu dilaporkan oleh Sky.

Namun, apakah hal ini akan berbuah hasil konkret masih bergantung pada banyak faktor, demikian kabarnya. Jika transfer tersebut terwujud, Dortmund akan meminta setidaknya 30 juta euro untuk pemain asal Norwegia yang masih terikat kontrak hingga 2028 itu.

  • Ketika Ryerson, yang telah menyumbang 18 assist dalam semua pertandingan resmi musim ini dan dengan 15 assist di Bundesliga hanya dikalahkan oleh dua bintang Bayern, Michael Olise dan Luis Diaz, ditanya mengenai rumor seputar dirinya akhir pekan lalu, ia menjawab kepada seorang wartawan: "Kamu memang pintar sekali. Kamu tahu lebih banyak daripada aku. Aku masih punya kontrak dua tahun di sini. Jadi, aku tidak memikirkannya lebih jauh."

    Direktur Olahraga Dortmund pun telah menyebut rumor transfer seputar Ryerson sebagai "omong kosong belaka" beberapa minggu yang lalu.

    • Iklan
  • Atalanta BC v Borussia Dortmund - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off Second LegGetty Images Sport

    Ryerson kabarnya juga sangat diminati oleh Barcelona

    Ryerson juga sempat dikaitkan dengan FC Barcelona pada Desember lalu. Menurut informasi dari stasiun TV berbayar Sky, saat itu telah terjadi pembicaraan antara klub Catalan tersebut dan pemain yang telah 41 kali membela tim nasional itu.

    Menurut laporan tersebut, juara Spanyol itu sedang mencari pemain cadangan yang terjangkau untuk Jules Kounde. Jika tawaran kepada Dortmund bagus, Ryerson bisa saja meninggalkan klub, demikian kabar yang beredar saat itu.

  • Spekulasi seputar masa depan Ryerson di Dortmund

    Pada bulan Februari, beredar kabar bahwa, berbeda dengan dugaan sebelumnya, Liga Premier Inggris tampaknya bukanlah tujuan utama Ryerson jika ia memutuskan untuk hengkang. Sebaliknya, Serie A Italia justru dikabarkan lebih menarik baginya. Sebelumnya, sempat dilaporkan bahwa Inggris atau Spanyol bisa menjadi opsi yang mungkin.

    Menurut laporan, pindah ke Inggris hanya akan dipertimbangkan jika ada kebutuhan mendadak di klub papan atas akibat cedera. Dalam praktiknya, liga Italia dianggap "lebih realistis dan mungkin juga lebih menarik" bagi Ryerson. Namun, tidak disebutkan klub mana saja yang tertarik secara konkret.

  • Julian Ryerson Borussia Dortmund 2025-26Getty

    Ryerson serbaguna

    Ryerson pindah dari Union Berlin ke Dortmund pada Januari 2023 dengan nilai transfer sekitar lima juta euro dan langsung menjadi bagian dari starting eleven. Ia dapat ditempatkan di kedua posisi bek sayap.

    Hingga saat ini, ia telah tampil dalam 143 pertandingan resmi. Dalam penampilannya tersebut, ia mencetak tujuh gol dan 24 assist untuk Borussia.

  • BVB, Jadwal Pertandingan: Jadwal Pertandingan Borussia Dortmund Selanjutnya

    TanggalLombaPertandingan
    18 JuliPertandingan persahabatanRot-Weiß Oberhausen vs. BVB
    29 JuliPertandingan persahabatanCerezo Osaka vs. BVB
    1 AgustusPertandingan persahabatanFC Tokyo vs. BVB
Premier League
Brighton & Hove Albion crest
Brighton & Hove Albion
BHA
Manchester United crest
Manchester United
MUN