Namun, apakah hal ini akan berbuah hasil konkret masih bergantung pada banyak faktor, demikian kabarnya. Jika transfer tersebut terwujud, Dortmund akan meminta setidaknya 30 juta euro untuk pemain asal Norwegia yang masih terikat kontrak hingga 2028 itu.
"Kamu memang pintar sekali": Raja assist BVB bereaksi kesal saat ditanya soal spekulasi transfer
Ketika Ryerson, yang telah menyumbang 18 assist dalam semua pertandingan resmi musim ini dan dengan 15 assist di Bundesliga hanya dikalahkan oleh dua bintang Bayern, Michael Olise dan Luis Diaz, ditanya mengenai rumor seputar dirinya akhir pekan lalu, ia menjawab kepada seorang wartawan: "Kamu memang pintar sekali. Kamu tahu lebih banyak daripada aku. Aku masih punya kontrak dua tahun di sini. Jadi, aku tidak memikirkannya lebih jauh."
Direktur Olahraga Dortmund pun telah menyebut rumor transfer seputar Ryerson sebagai "omong kosong belaka" beberapa minggu yang lalu.
Ryerson kabarnya juga sangat diminati oleh Barcelona
Ryerson juga sempat dikaitkan dengan FC Barcelona pada Desember lalu. Menurut informasi dari stasiun TV berbayar Sky, saat itu telah terjadi pembicaraan antara klub Catalan tersebut dan pemain yang telah 41 kali membela tim nasional itu.
Menurut laporan tersebut, juara Spanyol itu sedang mencari pemain cadangan yang terjangkau untuk Jules Kounde. Jika tawaran kepada Dortmund bagus, Ryerson bisa saja meninggalkan klub, demikian kabar yang beredar saat itu.
Spekulasi seputar masa depan Ryerson di Dortmund
Pada bulan Februari, beredar kabar bahwa, berbeda dengan dugaan sebelumnya, Liga Premier Inggris tampaknya bukanlah tujuan utama Ryerson jika ia memutuskan untuk hengkang. Sebaliknya, Serie A Italia justru dikabarkan lebih menarik baginya. Sebelumnya, sempat dilaporkan bahwa Inggris atau Spanyol bisa menjadi opsi yang mungkin.
Menurut laporan, pindah ke Inggris hanya akan dipertimbangkan jika ada kebutuhan mendadak di klub papan atas akibat cedera. Dalam praktiknya, liga Italia dianggap "lebih realistis dan mungkin juga lebih menarik" bagi Ryerson. Namun, tidak disebutkan klub mana saja yang tertarik secara konkret.
Ryerson serbaguna
Ryerson pindah dari Union Berlin ke Dortmund pada Januari 2023 dengan nilai transfer sekitar lima juta euro dan langsung menjadi bagian dari starting eleven. Ia dapat ditempatkan di kedua posisi bek sayap.
Hingga saat ini, ia telah tampil dalam 143 pertandingan resmi. Dalam penampilannya tersebut, ia mencetak tujuh gol dan 24 assist untuk Borussia.
BVB, Jadwal Pertandingan: Jadwal Pertandingan Borussia Dortmund Selanjutnya
Tanggal Lomba Pertandingan 18 Juli Pertandingan persahabatan Rot-Weiß Oberhausen vs. BVB 29 Juli Pertandingan persahabatan Cerezo Osaka vs. BVB 1 Agustus Pertandingan persahabatan FC Tokyo vs. BVB