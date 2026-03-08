"Kamu harus memeluk mereka!" - Igor Tudor dihujat oleh mantan manajer Tottenham karena mengubah sikapnya terkait pertarungan degradasi

Spekulasi mengenai masa depan Tudor semakin meningkat, namun klub tampaknya akan tetap mempertahankannya untuk saat ini. Ketika ditanya secara langsung tentang keamanan posisinya setelah kekalahan dari Palace, Tudor enggan berkomentar mengenai masa depannya di Spurs, hanya menjawab "tidak berkomentar" ketika ditanya apakah dia akan berada di bangku cadangan untuk pertandingan berikutnya.

Jadwal tidak memberikan kelonggaran bagi raksasa yang sedang terpuruk. Dengan laga babak 16 besar Liga Champions melawan Atletico Madrid yang akan datang dan perjalanan menantang ke Liverpool yang menyusul, tekanan telah mencapai titik kritis. Hanya setahun setelah meraih gelar Liga Europa, Spurs kini dihadapkan pada ancaman nyata degradasi dalam laga krusial melawan Nottingham Forest, sebuah kenyataan yang sulit diterima oleh Sherwood dan para pendukung Spurs.