"Kamu harus memeluk mereka!" - Igor Tudor dihujat oleh mantan manajer Tottenham karena mengubah sikapnya terkait pertarungan degradasi
Sebuah kenyataan pahit di Premier League bagi manajer interim.
Situasi Tottenham semakin memburuk setelah kekalahan 2-1 dari Fulham disusul dengan kekalahan 3-1 di kandang melawan Crystal Palace. Sherwood percaya intensitas permainan Liga Inggris telah membuat Tudor kewalahan. "Saya pikir dia langsung mendapat pukulan telak dari persaingan di Premier League. Ini tidak mudah. Ini adalah kompetisi yang berat. Dia terlihat kebingungan di pinggir lapangan. Dia tidak tahu apa-apa tentang itu," kata Sherwood dalam wawancara di Sky Sports.
Tudor dikritik keras karena mengubah pendiriannya.
Sherwood mengungkapkan ketidakpercayaannya atas seberapa cepat suasana telah memburuk, dengan Spurs saat ini berada di peringkat ke-16 setelah serangkaian hasil yang buruk. Redknapp sangat kritis terhadap perubahan nada Tudor, yang beralih dari keyakinan penuh menjadi kritik terbuka terhadap skuadnya. "Dia berubah dari, 'Saya 100% menjamin kita akan bermain di Premier League musim depan', menjadi, 'para pemain tidak cukup fit, kita tidak bagus dalam serangan, kita tidak bagus di tengah, kita tidak bagus di belakang, kita butuh pemain cedera kita pulih kembali'," Anda harus bekerja dengan apa yang Anda miliki. Lupakan semua omong kosong itu. Fokus pada pemain yang saat ini fit dan coba beri mereka dorongan," tambahnya.
Kebutuhan akan pelukan hangat
Menurut Sherwood, pendekatan agresif saat ini terhadap tim kemungkinan besar akan berbalik merugikan seiring dengan ancaman degradasi yang semakin mendekat. "Anda tidak akan mendapatkan 'efek manajer baru' dengan cara memukul mereka dengan tongkat," argumen Sherwood. "Tidak jika konsekuensinya adalah degradasi. Anda harus memberi mereka dukungan." Anda harus menemukan solusi terbaik. Anda harus memberi mereka solusi yang mudah tentang bagaimana kita akan bermain. Inilah cara kita bermain."
Ancaman yang semakin mendekat dari Kejuaraan
Spekulasi mengenai masa depan Tudor semakin meningkat, namun klub tampaknya akan tetap mempertahankannya untuk saat ini. Ketika ditanya secara langsung tentang keamanan posisinya setelah kekalahan dari Palace, Tudor enggan berkomentar mengenai masa depannya di Spurs, hanya menjawab "tidak berkomentar" ketika ditanya apakah dia akan berada di bangku cadangan untuk pertandingan berikutnya.
Jadwal tidak memberikan kelonggaran bagi raksasa yang sedang terpuruk. Dengan laga babak 16 besar Liga Champions melawan Atletico Madrid yang akan datang dan perjalanan menantang ke Liverpool yang menyusul, tekanan telah mencapai titik kritis. Hanya setahun setelah meraih gelar Liga Europa, Spurs kini dihadapkan pada ancaman nyata degradasi dalam laga krusial melawan Nottingham Forest, sebuah kenyataan yang sulit diterima oleh Sherwood dan para pendukung Spurs.
