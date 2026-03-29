Mantan penjaga gawang tim nasional Almuth Schult sama sekali tidak menyukai Antonio Rüdiger di tim nasional Jerman.
"Kamu harus membiarkannya di rumah": Mantan pemain tim nasional mengkritik keras bintang DFB
"Jika Julian Nagelsmann mengatakan bahwa dia sedang dalam masa percobaan: Apa yang harus terjadi agar masa percobaan itu berubah menjadi hukuman? Itu menyentuh hati saya," kata Schult pada hari Minggu dalam acara Doppelpass di Sport1. Emosi memang dalam arti tertentu baik, namun tidak boleh berubah menjadi "kebencian, hinaan, atau diskriminasi," jelas sang peraih medali emas Olimpiade.
Rüdiger dari Real Madrid sering kali menarik perhatian negatif di masa lalu karena tindakannya di luar lapangan: mulai dari menghina para penggemar dan ofisial, melakukan "gestur memenggal kepala", hingga insiden di final Copa del Rey, ketika ia melemparkan sebuah benda ke arah wasit dan kemudian diskors selama enam pertandingan. Selain itu, ia juga melakukan pelanggaran brutal dalam pertandingan melawan FC Getafe yang membuat banyak orang terkejut.
Setelah kegagalan di Clasico, beberapa pengamat bahkan menuntut agar Rüdiger dikeluarkan dari tim nasional. Namun, Julian Nagelsmann memilih untuk memberinya semacam masa percobaan. "Batasnya sudah tercapai. Ia tidak boleh melakukan hal seperti itu lagi, jika tidak, konsekuensinya akan lebih besar," katanya.
Schult: "Mungkin dia tidak mengincarnya"
Fakta bahwa belum ada tindakan tegas meskipun Nagelsmann telah mengancam, membuat Schult tidak mengerti: "Jika kamu memang mengincarnya, maka kamu harus konsisten dan sesekali membiarkannya duduk di bangku cadangan. Tapi mungkin dia tidak mengincarnya. Dia bahkan wakil kapten, dan itu sangat mengganggu saya."
Secara olahraga, musim ini tidak berjalan optimal bagi Rüdiger di Real. Terutama cedera yang terus-menerus menghambat bek tengah ini, sehingga sejauh ini dia baru bermain dalam 18 pertandingan untuk Los Blancos. Di timnas Jerman, dia saat ini berada di urutan ketiga di bawah Jonathan Tah dan Nico Schlotterbeck.
Pada hari Senin, Rüdiger akan bertanding bersama Jerman dalam laga uji coba melawan Ghana (pukul 20.45).
Antonio Rüdiger: Statistik pada Musim 2025/26
Permainan
18
Gol
1
Assist
0
Menit bermain
1.515