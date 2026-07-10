Selanjutnya, pria Spanyol berusia 44 tahun itu—dengan bahasa Inggris yang tata bahasanya kurang rapi—menyerang Axel Hellmann. "Aku tidak akan menyebut namamu (orang yang baru kutemui dua kali), karena kamu bukan siapa-siapa, sama sekali tidak dikenal, dan kamu tidak pernah berbuat apa-apa," tulis Riera. "Sampai hari ini, kamu mungkin bahkan tidak tahu mengapa kamu menerima gaji dari klub. Kamu telah memutuskan untuk membicarakan saya – jadi saya pun akan melakukan hal yang sama."

Latar belakang yang jelas dari hal ini adalah wawancara Hellmann yang baru-baru ini dimuat di Frankfurter Allgemeine Zeitung, di mana ia mengkritik mantan pelatih Eintracht tersebut. “Saya terkejut melihat betapa sedikitnya kesediaannya untuk memahami Bundesliga, klub ini, dan seluruh lingkungannya,” kata Hellmann, antara lain.