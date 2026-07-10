Riera mengunggah foto dirinya bersama Direktur Olahraga Markus Krösche dan menulis sebagai pengantar: "Inilah dua-satunya orang yang berada di klub dari pagi hingga malam dan berupaya mengatasi kekacauan di dalam maupun di luar klub, Markus Krösche dan saya!!! Tidak ada orang lain!"
Diterjemahkan oleh
"Kamu bukan siapa-siapa": Albert Riera meluapkan amarahnya di Instagram dan menyerang bos Eintracht Frankfurt
Selanjutnya, pria Spanyol berusia 44 tahun itu—dengan bahasa Inggris yang tata bahasanya kurang rapi—menyerang Axel Hellmann. "Aku tidak akan menyebut namamu (orang yang baru kutemui dua kali), karena kamu bukan siapa-siapa, sama sekali tidak dikenal, dan kamu tidak pernah berbuat apa-apa," tulis Riera. "Sampai hari ini, kamu mungkin bahkan tidak tahu mengapa kamu menerima gaji dari klub. Kamu telah memutuskan untuk membicarakan saya – jadi saya pun akan melakukan hal yang sama."
Latar belakang yang jelas dari hal ini adalah wawancara Hellmann yang baru-baru ini dimuat di Frankfurter Allgemeine Zeitung, di mana ia mengkritik mantan pelatih Eintracht tersebut. “Saya terkejut melihat betapa sedikitnya kesediaannya untuk memahami Bundesliga, klub ini, dan seluruh lingkungannya,” kata Hellmann, antara lain.
Eintracht Frankfurt memutuskan untuk berpisah dengan Albert Riera setelah musim berakhir
Riera mengambil alih jabatan di Eintracht pada awal tahun ini dari Dino Toppmöller dan kemudian lebih banyak menjadi perbincangan karena pernyataan-pernyataannya yang tajam daripada karena kemajuan tim di bidang olahraga. Setelah hanya meraih empat kemenangan dari 14 pertandingan dan gagal lolos ke kompetisi internasional, klub memutuskan untuk berpisah dengan Riera pada akhir musim.
Selama masa jabatannya di klub, “Eintracht bagaikan kota hantu,” tulis Riera lebih lanjut di Instagram. “Baik presiden, direksi, maupun siapa pun tidak pernah hadir. Mungkin mereka hanya muncul saat masa-masa baik. Orang-orang pengecut hanya bicara setelah kejadian berlalu dan di belakang punggung orang lain. Ngomong-ngomong, saya berharap Eintracht dapat menemukan orang-orang yang tepat – orang-orang yang memahami permainan ini dan membantu klub menulis sejarah sepak bola yang sukses.” Pada musim mendatang, Eintracht akan dilatih oleh Adi Hütter.
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami