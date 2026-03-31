"Kamu bukan Neymar!" - Vinicius Junior melontarkan peringatan keras terkait jersey nomor 10 Brasil

Dalam wawancara dengan ESPN Brasil di program Resenha da Rodada, mantan bek Brasil Fabio Luciano berpendapat bahwa Selecaoharus berhenti memperlakukan Vinicius sebagai penerus langsung peran pengatur serangan Neymar agar ia dapat kembali menemukan performa terbaiknya. Luciano meyakini bahwa skema taktis saat ini sering kali membuat sang pemain sayap terisolasi dan terbebani berlebihan dibandingkan dengan sistem dukungan yang ia nikmati di Madrid.

Luciano menyatakan: "Saya pikir tim nasional tidak bisa menempatkan dia dalam situasi seperti yang dia alami di Real Madrid untuk situasi satu lawan satu. Brasil mengoper bola seperti tim lain, tapi saat bola sampai ke Vini, banyak pemain yang mengawalnya. Itu masalah taktisnya. Hal lainnya adalah, sayangnya, ketika Neymar tidak ada, dia berpikir dia harus menjadi Neymar. Saya pikir itu beban yang sangat berat baginya, dia perlu melepaskan beban itu dari pundaknya, tim nasional perlu melepaskan beban itu dari pundaknya, katakan padanya 'kamu bukan Neymar', 'kamu tidak akan menyelesaikan ini sendirian', 'kami akan membantumu'."