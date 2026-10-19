Bek muda Dean Huijsen memainkan peran penting dalam kemenangan 4-1 Real Madrid atas Sevilla dengan tampil penuh selama 90 menit di Santiago Bernabeu. Bek tengah itu membantu meredam lini depan Sevilla saat Real Madrid mendominasi penguasaan bola dan wilayah permainan.

Meski kebobolan gol pada akhir laga akibat satu insiden kehilangan bola, penempatan posisi Huijsen saat bertahan memastikan Madrid tetap mengendalikan pertandingan.

Kemenangan itu memperpanjang catatan tak terkalahkan Real Madrid di kandang dalam semua kompetisi.