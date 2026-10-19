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“Kami tidak memberi celah sedikit pun!” Dean Huijsen mengulas penampilan bertahan Real Madrid
Huijsen tampil solid selama 90 menit dalam kemenangan Sevilla
Bek muda Dean Huijsen memainkan peran penting dalam kemenangan 4-1 Real Madrid atas Sevilla dengan tampil penuh selama 90 menit di Santiago Bernabeu. Bek tengah itu membantu meredam lini depan Sevilla saat Real Madrid mendominasi penguasaan bola dan wilayah permainan.
Meski kebobolan gol pada akhir laga akibat satu insiden kehilangan bola, penempatan posisi Huijsen saat bertahan memastikan Madrid tetap mengendalikan pertandingan.
Kemenangan itu memperpanjang catatan tak terkalahkan Real Madrid di kandang dalam semua kompetisi.
- PS Images
Bek memuji distribusi bola dan struktur tim
Saat menganalisis penampilan taktis tim seusai pertandingan, Huijsen menyebut efektivitas Madrid dalam penguasaan bola sebagai kunci keberhasilan. "Kami mendistribusikan bola dengan baik dan tampil solid saat bertahan, tanpa memberikan celah," kata Huijsen.
"Gol mereka berawal dari kehilangan bola."
"Kami bermain sangat kompak dan solid sebagai sebuah tim," tambah bek tersebut mengenai kedisiplinan kolektif skuadnya.
Huijsen terpukau dengan kualitas menyerang rekan-rekan setimnya
Huijsen mengaku terpukau oleh gol-gol spektakuler yang dicetak Guler, Mbappe, dan Diomande di sisi lain lapangan. “Saya tidak bisa mencetak gol seperti itu,” kata Huijsen sambil tertawa ketika ditanya tentang produktivitas serangan tim.
“Kita semua melihat bahwa mereka punya kualitas yang luar biasa, dan kami senang mereka ada di tim ini.”
“Semua orang lebih suka bermain di kandang. Bernabeu adalah stadion bersejarah, dan bermain di sini sangat istimewa.”
- Le Pictorium
Bek muda menatap ujian melawan Leipzig
Huijsen tetap fokus mempertahankan performa pribadinya menjelang pertandingan-pertandingan Eropa yang akan berlangsung beruntun.
Real Madrid menjamu RB Leipzig pada Rabu dengan tekad mempertahankan catatan sempurna mereka di fase grup Liga Champions.
Sang bek berharap timnya kembali tidak kebobolan di kandang.
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