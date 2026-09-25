Photo News
Diterjemahkan oleh
'Kami sering berbicara tentang sepakbola!' - Mengapa Mark van Bommel sangat bergantung pada dalang Simon Mignolet
Mignolet beralih dari lapangan ke kekuasaan eksekutif KBVB
Mantan kiper Liverpool dan Club Brugge, Simon Mignolet, telah muncul sebagai sosok yang kian berpengaruh di dalam Asosiasi Sepakbola Belgia (KBVB). Setelah pensiun dari tugasnya sebagai pemain profesional, pria 38 tahun itu langsung menempati posisi manajemen untuk membantu menjaga visi olahraga jangka panjang negara tersebut di seluruh level usia muda.
Mignolet bekerja bersama pelatih kepala Belgia Mark van Bommel, dengan memberikan jembatan strategis antara kebijakan administratif dan performa di lapangan.
Keduanya terlihat memantau talenta bersama dalam laga-laga domestik, yang menyoroti eratnya hubungan kerja mereka.
- AFP
Van Bommel memuji wawasan taktis mantan kiper
Menanggapi pengaruh Mignolet yang kian besar di lingkungan tim nasional Belgia, Van Bommel memuji nilai penting dari kehadiran seorang mantan pemain profesional yang baru saja pensiun dan bekerja dekat dengan staf kepelatihannya. Sang pelatih menekankan bahwa pemahaman instan Mignolet terhadap dinamika ruang ganti modern menawarkan perspektif yang sangat berharga dalam diskusi skuad.
Meski Mignolet menghindari campur tangan taktis secara langsung dalam pemilihan tim, perannya sebagai tempat bertukar pikiran memberi Van Bommel sosok tepercaya untuk berdiskusi.
"Saya senang seseorang dengan latar belakang olahraga seperti dirinya berada dekat dengan saya," kata Van Bommel. "Dia baru saja pensiun sebagai pemain profesional, jadi wajar jika kami sering membicarakan sepakbola. Itu bisa mengenai situasi tertentu atau bahkan diskusi yang kami lakukan dengan tim."
Gelar ilmu politik mendorong kenaikan karier administratif
Mignolet sengaja tidak menempuh kursus kepelatihan tradisional demi fokus sepenuhnya pada administrasi olahraga dan pengembangan eksekutif kebijakan. Mantan pemain internasional itu memiliki gelar sarjana ilmu politik, telah menyelesaikan kursus direktur teknik, dan lulus dari Pro League Business School.
Kombinasi unik antara pengalaman bermain di level elite dan kualifikasi akademis ini menjadikannya sosok yang sangat langka dalam tata kelola sepakbola internasional modern.
Latar belakang pendidikannya memungkinkannya menangani tantangan struktural yang kompleks dalam kerangka KBVB dengan mulus.
- Belga
Mantan penjaga gawang disiapkan untuk promosi besar dalam kebijakan olahraga
Pengaruh administratif Mignolet diperkirakan akan semakin meluas seiring restrukturisasi internal yang terus berlanjut di federasi Belgia. Dengan direktur teknis saat ini, Vincent Mannaert, diperkirakan akan beralih ke peran chief executive, Mignolet menjadi kandidat utama untuk mewarisi otoritas olahraga yang lebih besar.
Untuk saat ini, ia tetap fokus mendukung ambisi langsung tim utama Van Bommel sambil membentuk pengembangan junior.
Belgia melangkah dengan struktur staf pendukung yang dimodernisasi, yang ditujukan untuk mempertahankan kesuksesan di level internasional.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami