Mantan kiper Liverpool dan Club Brugge, Simon Mignolet, telah muncul sebagai sosok yang kian berpengaruh di dalam Asosiasi Sepakbola Belgia (KBVB). Setelah pensiun dari tugasnya sebagai pemain profesional, pria 38 tahun itu langsung menempati posisi manajemen untuk membantu menjaga visi olahraga jangka panjang negara tersebut di seluruh level usia muda.

Mignolet bekerja bersama pelatih kepala Belgia Mark van Bommel, dengan memberikan jembatan strategis antara kebijakan administratif dan performa di lapangan.

Keduanya terlihat memantau talenta bersama dalam laga-laga domestik, yang menyoroti eratnya hubungan kerja mereka.