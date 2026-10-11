Jonathan Moscrop
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“Kami seharusnya lebih sabar!” Cesc Fabregas frustrasi atas kegagalan Como saat menghadapi Roma yang bermain dengan sepuluh pemain
Fabregas sesalkan peluang yang terbuang saat menghadapi lawan dengan sepuluh pemain
Pelatih kepala Como, Cesc Fabregas, mengakui timnya meninggalkan lapangan dengan penyesalan setelah bermain imbang 0-0 melawan Roma pada pekan keenam Serie A. Titik balik terjadi pada menit ke-53 ketika penyerang Roma, Donyell Malen, menerima kartu merah langsung akibat tekel menerjang Bruno Kaiki.
Meski bermain melawan sepuluh pemain selama hampir 40 menit, Como gagal menembus pertahanan Roma dan menaklukkan Pierluigi Gollini.
Fabregas merasa timnya kurang tenang pada seperempat akhir pertandingan.
- Jonathan Moscrop
Skuad muda kurang sabar saat menguasai bola
Merefleksikan setengah jam terakhir, Fabregas menunjukkan kekurangan timnya meski menguasai wilayah permainan. "Kami tidak memanfaatkan keunggulan jumlah pemain dengan maksimal, termasuk saat menguasai bola. Seharusnya kami lebih sabar dan mengalirkan bola lebih cepat," aku Fabregas.
"Kami menyesali hasil akhirnya, tetapi kami sudah menunjukkan performa yang baik."
"Tim ini masih muda, tetapi tetap mampu mencegah lawan mendapat kesempatan melakukan serangan balik. Dalam hal itu, ini merupakan hal positif."
Pembenaran Caqueret dan gangguan akibat cedera wasit
Pertandingan itu juga diwarnai momen tak biasa ketika wasit Michael Fabbri mengalami cedera lutut dan bertukar posisi dengan ofisial keempat Simone Sozza. Sebelumnya, Fabregas memuji Maxence Caqueret yang masuk ke tim di tengah rotasi skuad.
“Caqueret tidak masuk dalam daftar skuad kami untuk Liga Champions. Dia berlatih dengan sangat baik, jadi saya merasa tepat untuk memainkannya,” kata Fabregas.
“Terlepas dari penempatan posisinya secara taktis, dia layak masuk susunan pemain inti.”
- AFP
Membangun kematangan untuk menghadapi persaingan Serie A di masa depan
Hasil imbang itu membuat Como terus melangkah maju di klasemen Serie A, sekaligus memberi pelajaran berharga bagi skuad muda Fabregas dalam mengelola situasi pertandingan saat unggul jumlah pemain.
Como akan meninjau hasil analisis video untuk meningkatkan kecepatan sirkulasi bola sebelum pertandingan berikutnya.
Fabregas tetap yakin efektivitas timnya akan meningkat seiring bertambahnya pengalaman para pemainnya di kasta tertinggi.
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