Pelatih kepala Como, Cesc Fabregas, mengakui timnya meninggalkan lapangan dengan penyesalan setelah bermain imbang 0-0 melawan Roma pada pekan keenam Serie A. Titik balik terjadi pada menit ke-53 ketika penyerang Roma, Donyell Malen, menerima kartu merah langsung akibat tekel menerjang Bruno Kaiki.

Meski bermain melawan sepuluh pemain selama hampir 40 menit, Como gagal menembus pertahanan Roma dan menaklukkan Pierluigi Gollini.

Fabregas merasa timnya kurang tenang pada seperempat akhir pertandingan.