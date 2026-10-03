Flash Press Agency
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"Kami merusak perayaan besar mereka!" - Alessandro Bastoni kirim peringatan keras setelah Italia bungkam Paris
Bastoni menuntaskan kebangkitan luar biasa di level internasional di Paris
Bek Italia Alessandro Bastoni mencetak gol keduanya dalam dua pertandingan UEFA Nations League untuk memastikan hasil imbang 1-1 melawan Prancis di Paris. Bek tengah Inter itu membalas gol pembuka Michael Olise, menandai comeback yang berkesan ke tim nasional setelah absen lama usai kartu merah dalam play-off Piala Dunia melawan Bosnia and Herzegovina.
Sebelumnya, Bastoni mencetak gol dalam kemenangan 4-1 Italia atas Turkiye sebelum kembali menghadirkan penyelesaian krusial di Stade de France.
Golnya membuatnya menjadi pencetak gol terbanyak pada periode kedua Roberto Mancini sebagai pelatih kepala.
- Flash Press Agency
Bintang Inter membeberkan kebanggaannya setelah menggagalkan rencana perayaan Prancis
Berbicara setelah pertandingan, Bastoni mengungkapkan kegembiraannya atas daya juang kolektif Italia melawan lawan kelas dunia. Bek itu mengungkapkan bahwa skuad datang ke Paris dengan tekad bulat untuk merusak pesta yang telah direncanakan Prancis.
Bastoni menegaskan bahwa menjaga disiplin bertahan segera setelah mencetak gol tetap menjadi fokus utamanya.
"Itu pertandingan yang sulit, kami tahu memang akan seperti itu, tetapi saya sangat senang dengan performa tim," kata Bastoni kepada RAI Sport. "Kami berjuang keras, kami menderita, kami bahkan menggagalkan beberapa tujuan Prancis malam ini, karena mereka sudah bersiap untuk sebuah perayaan besar. Tentu menyenangkan bisa mencetak gol lagi, tetapi begitu itu terjadi, saya berpikir kami harus memastikan tidak kebobolan lagi."
Bek buka suara soal ketangguhan pribadi dan mengatasi kemunduran
Bastoni membahas kesulitan yang baru-baru ini dialaminya, yang mencakup kartu merahnya di play-off dan spekulasi di luar lapangan yang mendorong kepergiannya dari Serie A. Pemain berusia 25 tahun itu menegaskan bahwa ia tidak pernah kehilangan keyakinan pada kemampuannya sepanjang karier profesional yang telah melampaui 300 pertandingan.
Sejarah berpihak kepada tim tamu dalam urusan mencetak gol, dengan Prancis gagal mencatatkan clean sheet melawan Italia sejak September 2007.
Italia menekan untuk mencari gol kemenangan di akhir laga setelah Dayot Upamecano menerima kartu merah pada menit-menit penutup.
"Saya tidak menyangka akan mencetak dua gol, tetapi saya tidak pernah kehilangan kepercayaan pada diri sendiri," tambah Bastoni. "Saya tidak akan membiarkan satu atau dua situasi merusak karier dengan lebih dari 300 pertandingan. Saya berterima kasih kepada keluarga saya karena selalu berada di sisi saya dan saya berharap tetap menegakkan kepala dipandang sebagai sesuatu yang positif."
- AFP
Italia kirim sinyal kuat jelang ujian internasional berikutnya
Bastoni meyakini penampilan dominan Italia di Paris memberikan dorongan kepercayaan diri yang besar bagi skuad untuk melangkah ke depan. Ia menegaskan bahwa kemampuan menunjukkan daya juang seperti itu melawan lawan elite membuktikan Italia bisa bersaing dengan negara mana pun di sepak bola dunia.
Tim asuhan Roberto Mancini kini mengalihkan fokus ke tugas Nations League berikutnya untuk menutup jeda internasional.
Italia berupaya menjaga momentumnya dalam laga berikutnya.
"Kami percaya dengan peluang kami untuk menang sejak awal," tutup Bastoni. "Ini adalah sinyal yang kuat, karena jika kami bisa menampilkan performa seperti ini melawan Prancis di Paris, maka kami bisa melakukannya melawan siapa pun. Sekarang masih ada satu pertandingan lagi dalam rangkaian ini dan kami tidak menganggap remeh apa pun."
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