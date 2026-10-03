"Kami merusak perayaan besar mereka!" - Alessandro Bastoni kirim peringatan keras setelah Italia bungkam Paris

Bek Italia Alessandro Bastoni mencetak gol keduanya dalam dua pertandingan UEFA Nations League untuk memastikan hasil imbang 1-1 melawan Prancis di Paris. Bek tengah Inter itu membalas gol pembuka Michael Olise, menandai comeback yang berkesan ke tim nasional setelah absen lama usai kartu merah dalam play-off Piala Dunia melawan Bosnia and Herzegovina.

Sebelumnya, Bastoni mencetak gol dalam kemenangan 4-1 Italia atas Turkiye sebelum kembali menghadirkan penyelesaian krusial di Stade de France.

Golnya membuatnya menjadi pencetak gol terbanyak pada periode kedua Roberto Mancini sebagai pelatih kepala.