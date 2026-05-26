Dalam wawancara dengan surat kabar harian Spanyol ABC, Riquelme mengatakan: "Kami telah merekrut dua bintang internasional."
Diterjemahkan oleh
"Kami memiliki dua bintang internasional": Penantang Florentino Perez membuat janji transfer yang bombastis di Real Madrid
Ketika ditanya apakah hal itu hanya berupa kesepakatan lisan yang tidak mengikat atau sudah berupa perjanjian tertulis yang resmi, calon presiden tersebut memberikan jawaban yang jelas. Dia mengatakan memiliki perjanjian tertulis yang menyatakan bahwa dua pemain luar biasa pasti akan pindah ke Santiago Bernabeu jika dia menang dalam pemilihan: "Saya memiliki perjanjian yang menyatakan bahwa dua bintang internasional besar akan bermain untuk Real Madrid jika saya menjadi presiden. Dua bintang yang sangat dibutuhkan untuk proyek olahraga ini dalam jangka pendek, menengah, dan panjang."
Namun, Riquelme belum mengungkap identitas kedua pemain top tersebut, tetapi hal itu akan segera berakhir. Ketika ditanya apakah para Madridistas dapat mengharapkan pengumuman nama-nama tersebut dalam dua minggu ke depan, Riquelme menjawab: "Kemungkinan besar, ya."
- Getty Images
Real Madrid: Riquelme mengkritik kembalinya Mourinho yang akan datang
Dalam kritik tajamnya terhadap kondisi klub saat ini, Riquelme tidak segan-segan menggunakan kata-kata keras dan menyerang jajaran petinggi Los Blancos secara langsung. Menurutnya, klub raksasa ini telah kehilangan jati dirinya: "Sebagai penggemar Real Madrid, saya harus mengatakan bahwa klub ini saat ini kekurangan hierarki, profesionalisme, nilai-nilai, dan pemahaman tentang apa yang sebenarnya menjadi ciri khas Real Madrid. Semua itu sedikit kurang."
Salah satu kritik utama Riquelme terhadap era Perez berkaitan dengan kepemimpinan olahraga klub belakangan ini, khususnya dugaan kesalahpahaman dengan mantan pelatih Xabi Alonso. Meskipun kembalinya mantan pelatih Jose Mourinho bukanlah pilihan bagi Riquelme—meskipun pelatih asal Portugal itu adalah pelatih hebat yang sukses, Real membutuhkan proyek masa depan yang berkelanjutan dan "bukan solusi jangka pendek sebagai jalan keluar darurat untuk situasi saat ini"—ia membela Alonso. Pengunduran diri mantan arsitek juara Leverkusen itu merupakan kesalahan besar dari para petinggi saat ini.
Riquelme mengkritik pemecatan Alonso di Real Madrid dan penunjukan Arbeloa
"Saya tidak mengenal Xabi secara pribadi, tapi menurut saya dia adalah seorang profesional yang hebat. Sebagai pemain sepak bola, dia adalah seorang legenda, dan sebagai pelatih Leverkusen, menurut saya dia telah menorehkan prestasi bersejarah. Memilihnya adalah keputusan yang tepat, dan memecatnya adalah sebuah kesalahan, tapi sebuah proyek tidak bisa direalisasikan dalam tiga bulan," kata Riquelme.
Kepemimpinan klub yang tidak stabil di bawah Perez telah merampas waktu yang dibutuhkan mantan pemain Leverkusen itu, yang meninggalkan jejak di lingkungan sekitar. "Saya rasa para penggemar Madrid kecewa dengan cara, waktu, dan terutama karena dia tidak diberi wewenang untuk memimpin timnya," kata Riquelme.
Dia juga menganggap solusi internal berikutnya dengan Alvaro Arbeloa sebagai tindakan yang tidak terencana. Ketika ditanya apakah penunjukan Arbeloa merupakan eksperimen, calon presiden itu menjawab dengan tegas: "Mungkin. Mungkin dia bukan orang yang tepat saat ini." Real membutuhkan pelatih di fase kritis ini, "yang menetapkan standar dan dihormati".
- Getty Images Sport
Klopp ke Real Madrid? "Tentu saja dia salah satu kandidatnya"
Oleh karena itu, calon presiden tersebut menyerukan perubahan drastis dalam jajaran pelatih untuk masa depan — mungkin dengan Jürgen Klopp? Ketika ditanya tentang pelatih asal Jerman itu, Riquelme berkata: "Saya menganggap Klopp hebat. Saya sudah mengatakan hal itu pada tahun 2021. Dia adalah manajer dan pelatih yang baik, tetapi ada pelatih lain yang juga saya sukai, bukan hanya Klopp. Selain itu, Klopp saat ini bekerja untuk Red Bull. Kita lihat saja apa yang akan terjadi dalam beberapa hari ke depan, tapi tentu saja dia adalah kandidat yang suatu saat nanti saya sangat ingin lihat sebagai pelatih Real Madrid."
Satu hal yang ditegaskan Riquelme dengan jelas: Masa-masa solusi sementara dan ketidakjelasan konsep di bawah Perez harus berakhir. Real tidak boleh lagi melakukan eksperimen dengan pelatih: "Klub tidak ada untuk itu. Real Madrid tidak bisa membiarkan dua musim berlalu tanpa konsep yang jelas. Jika saya mengatakan bahwa yang terbaik harus datang, maka maksud saya adalah yang terbaik harus datang - di semua posisi."
Apakah Real akan memiliki presiden baru?
Dalam konferensi pers yang menghebohkan pada pertengahan Mei, Presiden Perez awalnya menegur semua perwakilan media, menyebut adanya "kampanye kotor" terhadap klub, dan akhirnya menjadwalkan pemilihan presiden baru. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah, Riquelme benar-benar berhasil dicalonkan sebagai penantang Perez dalam pemilihan tersebut.
Tanggal pasti pemilihan belum ditetapkan. Tanggal tersebut akan diumumkan secara resmi oleh Komisi Pemilihan pada hari Selasa. Riquelme memperkirakan bahwa keputusan penting ini akan diambil di bilik suara pada hari Minggu, 7 Juni.