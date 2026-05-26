"Kami memiliki dua bintang internasional": Penantang Florentino Perez membuat janji transfer yang bombastis di Real Madrid

Ketika ditanya apakah hal itu hanya berupa kesepakatan lisan yang tidak mengikat atau sudah berupa perjanjian tertulis yang resmi, calon presiden tersebut memberikan jawaban yang jelas. Dia mengatakan memiliki perjanjian tertulis yang menyatakan bahwa dua pemain luar biasa pasti akan pindah ke Santiago Bernabeu jika dia menang dalam pemilihan: "Saya memiliki perjanjian yang menyatakan bahwa dua bintang internasional besar akan bermain untuk Real Madrid jika saya menjadi presiden. Dua bintang yang sangat dibutuhkan untuk proyek olahraga ini dalam jangka pendek, menengah, dan panjang."

Namun, Riquelme belum mengungkap identitas kedua pemain top tersebut, tetapi hal itu akan segera berakhir. Ketika ditanya apakah para Madridistas dapat mengharapkan pengumuman nama-nama tersebut dalam dua minggu ke depan, Riquelme menjawab: "Kemungkinan besar, ya."