AFP
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"Kami lebih baik!" - Xavi mengklaim Belanda mengungguli Jerman asuhan Jurgen Klopp dalam duel UEFA Nations League
Gakpo selamatkan satu poin di akhir laga
Xavi dan Klopp sama-sama memulai masa jabatan baru mereka sebagai pelatih tim nasional dengan hasil imbang 1-1 yang menghibur di Johan Cruyff Arena pada Kamis. Jerman unggul lebih dulu lewat Felix Nmecha pada menit ke-32 dan tampak siap mengamankan kemenangan tandang dalam laga yang sangat dinantikan itu.
Namun, Cody Gakpo tampil pada masa injury time untuk menghantam masuk sebuah tendangan voli indah dari umpan silang akurat Ruben van Bommel. Gol dramatis di akhir laga itu memastikan kedua tim harus berbagi hasil.
Gol penyeimbang di menit-menit akhir menyelamatkan satu poin krusial bagi Belanda, membuat Xavi sangat termotivasi oleh kebangkitan penuh semangat timnya setelah periode pembuka yang menantang.
- AFP
Menetapkan standar baru
Meski mengakui para pemainnya sempat gugup pada awalnya di bawah manajer baru, Xavi merasa Belanda pada akhirnya layak meraih tiga poin penuh. Ia secara khusus menyoroti para pemain pengganti dan debutan atas dampak impresif mereka terhadap alur permainan.
"Kami lebih baik daripada Jerman hari ini, kami punya sedikit keunggulan. Pada babak kedua, itu benar-benar bagus, kami menunjukkan cara bermain kami," kata Xavi, seperti dikutip oleh ESPN.
"Saya sangat senang. Babak pertama kurang lebih seimbang. Tetapi para pemain yang masuk ke lapangan [sebagai pemain pengganti], saya sangat senang, terutama mereka yang menjalani debut. Mereka menunjukkan kepribadian, ambisi, hasrat. Pada babak kedua, seperti itulah kami harus bermain."
Gol yang dianulir dan frustrasi
Hasil imbang itu bukan tanpa frustrasi, karena Belanda melihat dua gol mereka dianulir dalam pertandingan panas tersebut. Sundulan Virgil van Dijk pada babak pertama dianulir setelah Brian Brobbey dihukum melakukan pelanggaran terhadap kiper Jerman, Marc-André ter Stegen.
Itu adalah keputusan yang menurut Xavi tidak tepat, karena ia meyakini gol tersebut seharusnya sah. Selain itu, pemain pengganti Mexx Meerdink juga melihat upaya telatnya dianulir setelah kemelut sengit di area penalti Jerman.
"Babak pertama tidak terlalu buruk, tetapi babak kedua adalah cara kami ingin bermain," jelas Xavi. "Kami perlu berkembang dalam banyak hal, bola kedua, duel, bertahan dengan lebih baik, banyak hal, tetapi saya sangat puas.
"Saya sangat senang dan sangat berterima kasih karena ini adalah pertandingan pertama saya. Saya pikir mungkin saya tidak pantas mendapatkan ini, tetapi sambutan yang mereka tunjukkan kepada saya luar biasa, atmosfernya fantastis. Terima kasih kepada semua orang."
- Getty Images Sport
Pukulan bagi Brobbey dan langkah selanjutnya
Malam yang positif itu sedikit ternoda oleh cedera pada striker Brobbey di babak pertama, yang memaksanya ditarik keluar dari lapangan. Xavi mengonfirmasi bahwa penyerang tersebut akan absen dalam tiga laga Nations League yang tersisa pada jeda internasional kali ini. Akibatnya, seorang pemain pengganti akan segera dipanggil untuk menambah opsi lini serang skuad di tengah jadwal yang padat.
Belanda kini harus segera berbenah dan fokus pada ujian berikutnya. Xavi akan menuntut timnya membawa momentum babak kedua ke laga tandang krusial melawan Serbia pada hari Minggu.
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