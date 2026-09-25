"Kami lebih baik!" - Xavi mengklaim Belanda mengungguli Jerman asuhan Jurgen Klopp dalam duel UEFA Nations League

Xavi dan Klopp sama-sama memulai masa jabatan baru mereka sebagai pelatih tim nasional dengan hasil imbang 1-1 yang menghibur di Johan Cruyff Arena pada Kamis. Jerman unggul lebih dulu lewat Felix Nmecha pada menit ke-32 dan tampak siap mengamankan kemenangan tandang dalam laga yang sangat dinantikan itu.

Namun, Cody Gakpo tampil pada masa injury time untuk menghantam masuk sebuah tendangan voli indah dari umpan silang akurat Ruben van Bommel. Gol dramatis di akhir laga itu memastikan kedua tim harus berbagi hasil.

Gol penyeimbang di menit-menit akhir menyelamatkan satu poin krusial bagi Belanda, membuat Xavi sangat termotivasi oleh kebangkitan penuh semangat timnya setelah periode pembuka yang menantang.