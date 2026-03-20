"Kami ingin bermain" - Luis de la Fuente membela Spanyol terkait kegagalan di Finalissima setelah Argentina menyalahkan RFEF
De la Fuente mengklarifikasi kekacauan di Finalissima
RFEF telah bersiap untuk menggelar pertandingan tersebut di Doha, dan De la Fuente mengungkapkan bahwa persiapan sudah berjalan lancar sebelum semuanya berantakan. Argentina dan CONMEBOL menuding UEFA serta rekan-rekan mereka dari Spanyol, namun De la Fuente tidak mau tahu. Dalam konferensi pers menjelang jeda internasional, ia berusaha mengklarifikasi berbagai laporan yang bertentangan.
"Kalian semua tahu bahwa niat saya adalah bermain di Finalissima. Saya selalu mengatakan itu. Bermain melawan Argentina, memenangkan gelar - baik saya maupun RFEF siap untuk memainkan pertandingan ini," katanya. "Dua pihak tidak bisa bermain jika salah satunya tidak mau, dan kami ingin bermain. Saya selalu mengatakan itu."
De la Fuente juga menegaskan bahwa Finalissima dipandang lebih dari sekadar ajang prestise. "Itu adalah pertandingan yang unik. Kami ingin memenangkannya dengan para pemain yang bisa memberi kami kesempatan untuk bersaing di Piala Dunia. Kami belum berkumpul sejak November. Bagi kami, penting untuk memanfaatkan kesempatan ini," tambahnya.
Perencanaan Doha sudah berjalan lancar
De la Fuente mengungkapkan bahwa Spanyol telah menyusun rencana terperinci untuk pertandingan tersebut terlepas dari lokasi penyelenggaraannya, dengan Doha sebagai lokasi yang telah disepakati sebelum akhirnya pertandingan itu dibatalkan. Tuduhan bahwa RFEF kurang berkomitmen sepenuhnya disambut dengan ekspresi cemberut dari pelatih asal Spanyol itu.
"Semuanya sudah direncanakan untuk dimainkan di Doha. Kami mengubah rencana sedikit, tapi tidak banyak. Tapi kami ingin bermain di Doha, di Buenos Aires," katanya. Pertandingan tersebut telah menimbulkan banyak antusiasme di kedua belah pihak, dengan pertandingan antara juara Eropa dan juara dunia yang jelas menarik sebagai persiapan terakhir menjelang turnamen musim panas ini di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.
Rencana Spanyol tidak terpengaruh
Ketika ditanya apakah pembatalan laga melawan Argentina telah memengaruhi pemilihan skuadnya untuk pertandingan persahabatan mendatang, De la Fuente memberikan jawaban yang sangat singkat.
"Saya tahu apa yang telah kami lakukan. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Bagaimanapun, jika mereka ada di sini, itu karena mereka sangat bagus," katanya.
Kembali fokus pada Piala Dunia
Meskipun masih ada rasa kecewa yang tersisa akibat kekalahan di Finalissima, De la Fuente bertekad untuk mengalihkan perhatian ke tugas yang harus segera diselesaikan. Spanyol termasuk di antara favorit untuk Piala Dunia musim panas ini, setelah menjuarai Euro 2024 dengan gaya permainan yang secara luas dianggap sebagai yang paling menarik di kancah internasional, dan ia tidak ingin terus memikirkan apa yang seharusnya terjadi.
"Kami sudah akan bertanding di Piala Dunia pada hari Senin," katanya.
