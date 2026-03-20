"Kami ingin bermain" - Luis de la Fuente membela Spanyol terkait kegagalan di Finalissima setelah Argentina menyalahkan RFEF

RFEF telah bersiap untuk menggelar pertandingan tersebut di Doha, dan De la Fuente mengungkapkan bahwa persiapan sudah berjalan lancar sebelum semuanya berantakan. Argentina dan CONMEBOL menuding UEFA serta rekan-rekan mereka dari Spanyol, namun De la Fuente tidak mau tahu. Dalam konferensi pers menjelang jeda internasional, ia berusaha mengklarifikasi berbagai laporan yang bertentangan.

"Kalian semua tahu bahwa niat saya adalah bermain di Finalissima. Saya selalu mengatakan itu. Bermain melawan Argentina, memenangkan gelar - baik saya maupun RFEF siap untuk memainkan pertandingan ini," katanya. "Dua pihak tidak bisa bermain jika salah satunya tidak mau, dan kami ingin bermain. Saya selalu mengatakan itu."

De la Fuente juga menegaskan bahwa Finalissima dipandang lebih dari sekadar ajang prestise. "Itu adalah pertandingan yang unik. Kami ingin memenangkannya dengan para pemain yang bisa memberi kami kesempatan untuk bersaing di Piala Dunia. Kami belum berkumpul sejak November. Bagi kami, penting untuk memanfaatkan kesempatan ini," tambahnya.