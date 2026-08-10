Suasana di Johan Cruijff Arena dipenuhi ketegangan pada Minggu ketika Godts masuk daftar pemain cadangan untuk laga Eredivisie melawan PEC Zwolle. Mengingat besarnya minat dari Ligue 1, banyak suporter dan pengamat langsung menyimpulkan bahwa pemain berusia 21 tahun itu sedang memaksakan kepindahan dari Amsterdam.

Berbicara kepada ESPN, Godts menegaskan bahwa absennya dia dari susunan pemain inti sama sekali tidak ada kaitannya dengan urusan transfer atau kurangnya keinginan untuk membela klub. "Saya merasakan sedikit gangguan kemarin saat latihan dan masih merasakan sedikit terlalu banyak ketidaknyamanan di hamstring saya," jelas Godts. "Kalau saya benar-benar tidak ingin bermain, saya juga tidak akan bermain dalam dua pertandingan terakhir. Kita harus mengakhiri rumor ini. Saya mencintai Ajax. Saya tumbuh besar di sini dan saya senang masih bisa bermain untuk Ajax."