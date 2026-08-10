AFP
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“Kami harus mengakhiri rumor ini” - bintang Ajax Mika Godts menanggapi kaitan transfer dengan PSG
Mengklarifikasi pencadangan saat melawan PEC Zwolle
Suasana di Johan Cruijff Arena dipenuhi ketegangan pada Minggu ketika Godts masuk daftar pemain cadangan untuk laga Eredivisie melawan PEC Zwolle. Mengingat besarnya minat dari Ligue 1, banyak suporter dan pengamat langsung menyimpulkan bahwa pemain berusia 21 tahun itu sedang memaksakan kepindahan dari Amsterdam.
Berbicara kepada ESPN, Godts menegaskan bahwa absennya dia dari susunan pemain inti sama sekali tidak ada kaitannya dengan urusan transfer atau kurangnya keinginan untuk membela klub. "Saya merasakan sedikit gangguan kemarin saat latihan dan masih merasakan sedikit terlalu banyak ketidaknyamanan di hamstring saya," jelas Godts. "Kalau saya benar-benar tidak ingin bermain, saya juga tidak akan bermain dalam dua pertandingan terakhir. Kita harus mengakhiri rumor ini. Saya mencintai Ajax. Saya tumbuh besar di sini dan saya senang masih bisa bermain untuk Ajax."
- AFP
Ketertarikan PSG dan negosiasi yang sedang berlangsung
Meski Godts ingin menepis pembicaraan soal mogok bermain atau perselisihan dengan klub, ia secara mengejutkan berbicara terus terang ketika ditanya mengenai laporan yang terus mengaitkannya dengan kepindahan ke ibu kota Prancis. PSG diketahui sudah lama mengagumi winger tersebut. “Memang ada pembicaraan. Saya tidak akan bilang itu tidak benar, karena kalau begitu tidak akan ada lagi yang menganggap saya serius,” aku Godts.
Terlepas dari daya tarik Parc des Princes dan kesempatan bergabung dengan skuad yang belakangan mendominasi sepakbola Eropa, Godts menegaskan bahwa tanggung jawab utamanya tetap kepada klubnya saat ini. "Namun yang terpenting, kami perlu mengakhiri anggapan bahwa sebagian orang mungkin mengira saya tidak ingin bermain. Sampai ada kesepakatan yang tercapai, saya akan bermain di setiap menit ketika saya diminta bermain untuk Ajax."
Intervensi agen dan manajemen beban kerja
Penjelasan sang pemain sepenuhnya didukung oleh perwakilannya, Niels De Jonck, yang sebelumnya berusaha meredam spekulasi dalam wawancara dengan De Telegraaf. Sang agen menegaskan bahwa keputusan untuk mencadangkan Godts merupakan kebutuhan taktis dan medis, bukan tanda kepindahan yang sudah dekat.
De Jonck mengatakan: "Ini tidak ada hubungannya dengan apa yang terjadi dengan PSG. Mika bukan tipe seperti itu. Ini murni soal kelebihan beban. Jadi, ini adalah langkah pencegahan dan untuk menghindari pengambilan risiko apa pun."
- AFP
Sanchez menyoroti pentingnya Godts bagi Ajax
Pelatih Ajax Michel Sanchez sama sekali tidak menutup mata soal betapa vitalnya Godts dalam skema taktiknya. Meski meraih kemenangan atas Zwolle, sang pelatih mencatat bahwa timnya kesulitan menciptakan peluang berbahaya tanpa winger andalan mereka berada di lapangan pada babak pertama. Sanchez berharap pemain berusia 21 tahun itu akan benar-benar bugar untuk laga-laga Eropa mendatang, ketika klub menyeimbangkan tugas domestik dengan kampanye mereka di kompetisi kontinental. "Karena kami membutuhkannya. Dia penting bagi kami. Kami benar-benar tidak bisa tanpa dia," kata Sanchez.
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