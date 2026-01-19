Getty
"Kami Harus Melindunginya" - Pembelaan Kylian Mbappe Pada Duo Bintang Real Madrid Yang Lagi Disorot, Vinicius Jr & Jude Bellingham, Setelah Ejekan Brutal Di Bernabeu
Alonso bentrok dengan bintang sebelum pemecatan mendadak
Pemenang Piala Dunia Alonso hanya bertahan tujuh bulan di pucuk pimpinan, setelah kembali ke lingkungan yang sudah dikenalnya selama musim panas 2025. Dia bentrok dengan beberapa tokoh terkenal dalam skuad yang dipenuhi dengan 'Galacticos'.
Vinicius, Bellingham, dan Fede Valverde termasuk di antara mereka yang dikatakan bersitegang dengan pelatih yang tidak selalu tunduk pada tuntutan mereka. Akibatnya, penduduk lokal Madrid mencemooh para pemain bintang tersebut selama kemenangan 2-0 yang membawa mereka mendekati satu poin dari rival Clasico, Barcelona, di puncak La Liga.
Mbappe terbebas dari cemoohan dari tribun, saat ia melanjutkan kepulangannya dari cedera, tetapi bisa menghargai mengapa para penggemar merasa frustrasi. Namun, dia berpendapat bahwa semua orang harus menerima perlakuan yang sama jika ada keluhan yang perlu diselesaikan.
Mbappe bereaksi terhadap cemoohan dari penonton Bernabeu
Dia mengatakan kepada wartawan menjelang reuni Liga Champions dengan mantan majikannya di Monaco pada hari Selasa - dengan kontes itu juga akan berlangsung di lingkungan yang tidak bersahabat di Bernabeu: “Siulan… Saya pikir saya mengerti. Saya mengerti. Sebelum saya menjadi pemain sepak bola, saya adalah pemuda, dan ketika saya tidak senang, saya akan berbicara buruk tentang para pemain, dan jika saya berada di stadion, saya akan bersiul. Saya mengerti karena kami tidak melakukan hal-hal dengan benar.
“Yang tidak saya sukai adalah jika mereka akan bersiul, itu harus untuk seluruh skuad. Anda tidak boleh menyalahkan satu pemain saja. Kami tampil buruk sebagai tim, dan kami memiliki karakter untuk mengubah ini di lapangan. Saya tidak melihat para penggemar Real Madrid sebagai yang menentang kami. Mereka marah, dan saya yakin mereka akan kembali mendukung kami.”
Vinicius emosional setelah menerima ejekan dari teras penonton
Mbappe melanjutkan untuk mengatakan tentang pemain sayap Brasil Vinicius yang diincar dalam tiga pertandingan kandang terakhir Real: "Tentu saja, ini bukan kesalahan Vini. Ini adalah kesalahan seluruh tim. Itu saja yang ingin saya sampaikan kepada para penggemar. Biarkan mereka mencemooh seluruh tim. Kita harus menerimanya, itu tugas kita. Kami tahu itu. Tapi kita tidak bisa menyalahkan beberapa orang dan mengatakan itu kesalahan mereka. Ini adalah kesalahan semua orang. Di Real Madrid, ada momen seperti ini, dan kita harus mengubahnya.
“Saya bukan Vini. Jika Anda mau, saya akan mencarinya. Saya tidak harus memberikan nasihat. Saya bukan siapa-siapa untuk memberikan nasihat. Tanggung jawab saya hanya untuk merawatnya, melindunginya… Ketika dia bahagia, itu berbeda.”
Pemain Prancis itu menambahkan tentang Vinicius yang merasa emosional di tengah ejekan dari penonton: “Vini, seperti Anda, seperti dia, seperti semua orang. Dia manusia. Dia pemain yang fantastis. Dia orang yang luar biasa, saya beruntung mengenalnya dan saya sangat menyukainya. Kita harus melindunginya lebih baik. Jadi dia tidak sendirian melawan semua orang. Dia tidak sendirian di Real Madrid. Kami semua bersamanya. Jika dia dalam performa terbaiknya, dia adalah salah satu yang terbaik di dunia.”
Bellingham kehilangan dukungan dari fanatik Madrid
Mbappe mengatakan tentang gelandang internasional Inggris, Bellingham, yang juga menjadi target bagi para penggemar yang tidak puas, setelah sebelumnya dipuji sebagai pahlawan super: “Tidak ada yang meragukan kualitas Bellingham. Dia memiliki begitu banyak potensi. Ketika dia fit, dia adalah salah satu yang terbaik di dunia.
“Ini sulit, bagi semua orang. Kami dapat menerima bahwa para penggemar tidak senang. Tapi mereka seharusnya mengejek semua orang, ini bukan tentang kesalahan Jude atau satu pemain tertentu. Ini tugas kami untuk mengubah situasi ini. Kami menang di liga dan sekarang kami harus terus melaju di Liga Champions. Jika para penggemar melihat bahwa kami berusaha, bahwa kami bermain dengan baik, mereka akan kembali mendukung kami.”
Real memasuki pertemuan dengan Monaco berada di posisi ketujuh di tabel Liga Champions. Mereka hanya memiliki dua pertandingan tersisa untuk mengamankan posisi delapan besar dan kualifikasi otomatis ke babak 16 besar.
Memiliki semua orang bergerak ke arah yang sama, di dalam dan di luar lapangan, akan sangat penting ketika lebih banyak penghargaan utama dikejar di dalam negeri maupun di luar negeri. Setelah pemecatan mengejutkan Alonso, Alvaro Arbeloa tetap sebagai pengganti sementara dalam urusan tim utama.
