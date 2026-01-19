"Kami Harus Melindunginya" - Pembelaan Kylian Mbappe Pada Duo Bintang Real Madrid Yang Lagi Disorot, Vinicius Jr & Jude Bellingham, Setelah Ejekan Brutal Di Bernabeu

Mbappe melanjutkan untuk mengatakan tentang pemain sayap Brasil Vinicius yang diincar dalam tiga pertandingan kandang terakhir Real: "Tentu saja, ini bukan kesalahan Vini. Ini adalah kesalahan seluruh tim. Itu saja yang ingin saya sampaikan kepada para penggemar. Biarkan mereka mencemooh seluruh tim. Kita harus menerimanya, itu tugas kita. Kami tahu itu. Tapi kita tidak bisa menyalahkan beberapa orang dan mengatakan itu kesalahan mereka. Ini adalah kesalahan semua orang. Di Real Madrid, ada momen seperti ini, dan kita harus mengubahnya.

“Saya bukan Vini. Jika Anda mau, saya akan mencarinya. Saya tidak harus memberikan nasihat. Saya bukan siapa-siapa untuk memberikan nasihat. Tanggung jawab saya hanya untuk merawatnya, melindunginya… Ketika dia bahagia, itu berbeda.”

Pemain Prancis itu menambahkan tentang Vinicius yang merasa emosional di tengah ejekan dari penonton: “Vini, seperti Anda, seperti dia, seperti semua orang. Dia manusia. Dia pemain yang fantastis. Dia orang yang luar biasa, saya beruntung mengenalnya dan saya sangat menyukainya. Kita harus melindunginya lebih baik. Jadi dia tidak sendirian melawan semua orang. Dia tidak sendirian di Real Madrid. Kami semua bersamanya. Jika dia dalam performa terbaiknya, dia adalah salah satu yang terbaik di dunia.”