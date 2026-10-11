Borussia Dortmund gagal memanfaatkan peluang untuk mengamankan kemenangan kelima dari lima pertandingan Bundesliga setelah kolaps dramatis di akhir laga melawan Werder Bremen di Signal Iduna Park. Daniel Svensson dan Nico Schlotterbeck sempat terlihat mengunci tiga poin lewat gol pada menit ke-80 dan ke-85.

Namun, Werder membalas lewat Ludovit Reis pada menit ke-88 sebelum mantan striker Dortmund Niclas Fullkrug mencetak gol penyeimbang pada masa injury time melalui sundulan.

Hasil imbang 2-2 ini untuk sementara menjaga Dortmund di puncak klasemen Bundesliga.