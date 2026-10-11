Kirchner-Media
Diterjemahkan oleh
“Kami hanya bisa menyalahkan diri sendiri!”: Niko Kovac murka setelah Borussia Dortmund kolaps di akhir laga
Kekacauan di akhir laga menggagalkan kemenangan Dortmund
Borussia Dortmund gagal memanfaatkan peluang untuk mengamankan kemenangan kelima dari lima pertandingan Bundesliga setelah kolaps dramatis di akhir laga melawan Werder Bremen di Signal Iduna Park. Daniel Svensson dan Nico Schlotterbeck sempat terlihat mengunci tiga poin lewat gol pada menit ke-80 dan ke-85.
Namun, Werder membalas lewat Ludovit Reis pada menit ke-88 sebelum mantan striker Dortmund Niclas Fullkrug mencetak gol penyeimbang pada masa injury time melalui sundulan.
Hasil imbang 2-2 ini untuk sementara menjaga Dortmund di puncak klasemen Bundesliga.
- Kirchner-Media
Kovac mengakui tim gagal mengelola menit-menit akhir
Berbicara kepada wartawan setelah pertandingan, pelatih kepala Niko Kovac tidak mencari-cari alasan atas kegagalan timnya menuntaskan laga dengan baik. "Selama delapan puluh delapan menit, kami memberi tekanan kepada lawan dengan sangat efektif hingga mereka terpojok," kata Kovac.
"Tetapi kami tidak berhasil menuntaskan delapan menit terakhir dengan cara yang tepat. Kami hanya bisa menyalahkan diri sendiri untuk itu."
"Tentu saja, kami kecewa. Itu dua poin yang hilang bagi kami. Semoga kami akan belajar dari delapan menit terakhir itu."
Para petinggi klub dan pemain mengungkapkan frustrasi
Direktur pelaksana olahraga Lars Ricken dan bek Waldemar Anton menggemakan kekecewaan Kovac di mixed zone. "Ini murni kekecewaan. Kami sebenarnya menjadikan ini sebagai patokan untuk menuntaskan laga-laga seperti ini," aku Ricken.
Anton menambahkan: "Setelah unggul dua-nol, kami menjauh dari rencana permainan kami. Dan sejujurnya, kami tidak lagi bertahan dengan baik."
Pencetak gol Schlotterbeck juga memuji sundulan penentu Fullkrug, dengan mengatakan: "Kami sebenarnya mengendalikan segalanya sampai menit ke-88. Fulle adalah Fulle. Dia sangat bagus dalam menyundul bola."
- Kirchner-Media
Pemulihan segera dibutuhkan untuk Liga Champions
Meski berakhir pahit, Dortmund tetap tak terkalahkan di kompetisi domestik saat mereka bersiap menghadapi jadwal padat pada musim gugur. Skuad asuhan Kovac harus segera melupakan kekecewaan itu karena mereka akan memulai rangkaian tiga laga tandang beruntun dalam enam hari.
Die Borussen bertolak ke Norwegia untuk menghadapi FK Bodo/Glimt di Liga Champions UEFA pada Rabu malam.
Dortmund akan berusaha bangkit dengan meraih kemenangan di pentas Eropa.
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