"Kami gugur dengan terhormat" - Jude Bellingham angkat bicara soal tersingkirnya Real Madrid dari Liga Champions yang kontroversial

Melalui Instagram, pemain internasional Inggris itu mengungkapkan perasaannya yang tulus terkait tersingkirnya tim dari kompetisi tersebut. Ia tak lupa menyoroti dedikasi yang tak tergoyahkan dari para pendukung, sekaligus berjanji bahwa masa depan yang lebih cerah menanti klub bersejarah ini.

Dalam pernyataan publiknya yang penuh perasaan, ia menulis: "Itu tidak cukup, tapi kami keluar dengan kepala tegak. Madridistas, kami tahu kami telah mengecewakan kalian, tapi kami selalu bersyukur atas dukungan kalian. Masa-masa indah, yang pantas kalian dapatkan, akan kembali. Tidak ada pilihan lain selain menyelesaikan musim ini sekuat mungkin. Hala Madrid."



