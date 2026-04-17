"Kami gugur dengan terhormat" - Jude Bellingham angkat bicara soal tersingkirnya Real Madrid dari Liga Champions yang kontroversial
Kekecewaan di Liga Champions bagi Los Blancos
Bellingham pun harus merenungkan malam Rabu yang kacau di Allianz Arena. Real Madrid tersingkir dari Liga Champions setelah kalah dengan agregat 6-4 dari Bayern Munich, dengan skor 4-3 pada pertandingan malam itu. Tim tamu mengalami keruntuhan mendadak setelah Eduardo Camavinga mendapat kartu kuning kedua karena menunda tendangan bebas di menit-menit akhir. Meskipun Arda Guler dan Kylian Mbappe tampil gemilang, kartu merah di akhir pertandingan itu membuka peluang bagi klub Jerman tersebut untuk memanfaatkannya dan mengakhiri impian Eropa tim tamu.
Bellingham menyampaikan pesan yang menyentuh hati kepada para penggemarnya
Melalui Instagram, pemain internasional Inggris itu mengungkapkan perasaannya yang tulus terkait tersingkirnya tim dari kompetisi tersebut. Ia tak lupa menyoroti dedikasi yang tak tergoyahkan dari para pendukung, sekaligus berjanji bahwa masa depan yang lebih cerah menanti klub bersejarah ini.
Dalam pernyataan publiknya yang penuh perasaan, ia menulis: "Itu tidak cukup, tapi kami keluar dengan kepala tegak. Madridistas, kami tahu kami telah mengecewakan kalian, tapi kami selalu bersyukur atas dukungan kalian. Masa-masa indah, yang pantas kalian dapatkan, akan kembali. Tidak ada pilihan lain selain menyelesaikan musim ini sekuat mungkin. Hala Madrid."
Kampanye domestik yang berantakan pun dimulai
Kegagalan di ajang Eropa ini semakin memperparah musim yang benar-benar suram bagi sang juara bertahan. Mereka sebelumnya sudah kalah 3-2 dari Barcelona di final Supercopa dan tersingkir dari Copa del Rey di babak 16 besar saat menghadapi Albacete. Di awal musim ini, Xabi Alonso mengundurkan diri dari jabatannya sebagai manajer, yang mendorong petinggi klub menunjuk Alvaro Arbeloa sebagai penggantinya. Namun, skuad belum menunjukkan peningkatan yang signifikan di bawah mantan bek tersebut. Mereka saat ini tertinggal sembilan poin dari rival abadi mereka, Barcelona, dalam perebutan gelar La Liga, dengan tujuh pertandingan tersisa untuk menyelamatkan harga diri mereka di kompetisi domestik.
Apa yang menanti Real Madrid ke depannya?
Real Madrid tak punya waktu untuk larut dalam kekecewaan atas tersingkirnya mereka dari kompetisi Eropa, karena mereka akan menjamu Alaves pada hari Selasa. Dengan selisih poin yang cukup jauh di klasemen liga, tim ini harus meraih poin maksimal untuk menjaga harapan tipis mereka meraih gelar juara tetap hidup.