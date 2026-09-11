RC Lens terhindar dari malam pembuka yang memalukan di Liga Champions UEFA, dengan melakukan comeback telat yang sensasional untuk mengalahkan Slavia Prague 3-2. Meski bermain melawan 10 orang setelah kartu merah untuk Konecny, tim asuhan Dino Toppmoller's tertinggal 2-1 pada menit ke-89 ketika Sturm mencetak gol keduanya.

Namun, dua gol pada injury time mengubah potensi kehancuran total menjadi kemenangan bersejarah di Fortuna Arena.

Kemenangan itu menjadi kemenangan tandang pertama Lens di kompetisi elite Eropa sejak 1998.