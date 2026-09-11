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'Kami bertarung seperti singa!' - Bagaimana Florian Thauvin menyelamatkan RC Lens dari rasa malu dalam thriller lima gol
Lens selamat dari skenario mimpi buruk di Praha
RC Lens terhindar dari malam pembuka yang memalukan di Liga Champions UEFA, dengan melakukan comeback telat yang sensasional untuk mengalahkan Slavia Prague 3-2. Meski bermain melawan 10 orang setelah kartu merah untuk Konecny, tim asuhan Dino Toppmoller's tertinggal 2-1 pada menit ke-89 ketika Sturm mencetak gol keduanya.
Namun, dua gol pada injury time mengubah potensi kehancuran total menjadi kemenangan bersejarah di Fortuna Arena.
Kemenangan itu menjadi kemenangan tandang pertama Lens di kompetisi elite Eropa sejak 1998.
- CTK Photo
Thauvin bercanda soal gol sundulan langka dalam akhir laga yang liar
Florian Thauvin menjadi pahlawan pada laga malam itu, menyambut umpan silang dari Mezian Mesloub yang baru berusia 16 tahun untuk menyamakan kedudukan pada menit ke-91. Dua menit kemudian, Ruben Aguilar mencetak gol penentu yang brilian untuk menuntaskan kebangkitan luar biasa tersebut.
Berbicara kepada Canal+ usai pertandingan, Thauvin bercanda soal gol penyama kedudukan krusialnya sambil memuji semangat pantang menyerah skuadnya.
"Kita sudah melihat segalanya dalam sepak bola kalau saya mulai mencetak gol dengan kepala!" canda Thauvin. "Lebih dari sekadar gol, ini adalah soal mentalitas. Ketika Anda mengerahkan segalanya hingga akhir, Anda bisa mencetak gol dengan kaki, kepala, bokong... Itulah sepak bola!"
Winger memuji kekuatan mental setelah melewati periode sulit
Kemenangan itu memberikan dorongan moral yang sangat besar bagi tim Prancis tersebut setelah menjalani rangkaian performa domestik yang sulit. Thauvin menegaskan bahwa mampu melewati kesulitan seperti itu akan menjadi katalis penentu bagi musim Lens.
Ia menyoroti dampak krusial yang diberikan para pemain pengganti Toppmoller pada babak kedua, termasuk pencetak gol Abdallah Sima dan kreator Mesloub.
"Kami menunjukkan kekuatan mental yang sesungguhnya malam ini," tambah Thauvin. "Kami baru saja melewati periode yang sulit, dan bereaksi seperti yang kami lakukan hari ini akan berdampak baik bagi kami. Kami bertarung seperti singa, kami tidak pernah menyerah, dan kami mendapatkan hasilnya."
- CTK Photo
Lens kembali mengalihkan perhatian ke Ligue 1
Setelah mengamankan tiga poin vital dengan cara yang kacau, Lens kini berupaya membangun momentum berkelanjutan di semua kompetisi. Lens kembali beraksi di kompetisi domestik pada Minggu saat menghadapi Le Mans FC di Ligue 1.
Tim Prancis itu berharap dapat membawa semangat juang yang baru terbentuk ke kampanye domestik mereka setelah malam yang tak terlupakan di Praha.
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