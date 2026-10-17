Nomor punggung 9 di Chelsea bukan sekadar angka yang menghiasi punggung para striker, melainkan berubah selama bertahun-tahun menjadi beban berat yang menghantui siapa pun yang berani memakainya, sebesar apa pun nilai transfernya atau setinggi apa pun ekspektasi yang disandarkan kepadanya.

Nama-nama besar datang ke Stamford Bridge dengan mimpi-mimpi besar, namun mereka justru terjebak dalam pusaran kegagalan dan kritik, hingga sejumlah pelatih tak ragu menyebut nomor tersebut sebagai nomor terkutuk.

Namun Joao Pedro tampak siap menulis akhir yang berbeda untuk kisah ini, setelah berhasil mengubah nomor punggung yang gagal diemban banyak pemain menjadi simbol ambisi ofensifnya, bersandar pada perkembangan mencolok dalam performanya serta kepercayaan diri yang terus meningkat atas kemampuan mencetak golnya.

Striker Brasil itu tidak hanya sekadar mendapatkan nomor yang sejak lama ia inginkan, tetapi juga memperlakukannya sebagai deklarasi atas identitas barunya di atas lapangan. Dan dengan terus berdatangannya gol serta semakin membaiknya pergerakannya di depan gawang, pertanyaan pun mulai bergema di antara para pendukung Chelsea: apakah Joao Pedro akan menjadi pemain yang mengakhiri legenda kutukan nomor punggung 9?

Sejak kedatangannya ke Stamford Bridge, Joao Pedro berharap bisa mengenakan nomor punggung 9, namun keadaan tidak memungkinkannya mewujudkan keinginan itu pada awalnya. Liam Delap bergabung dengan Chelsea sebelum kedatangan striker Brasil tersebut, sehingga ia mendapatkan nomor yang diidamkan Pedro.

Nomor 9 bukan satu-satunya pilihannya, karena ia juga menunjukkan ketertarikan pada nomor punggung 11, yang dalam ingatannya terkait dengan salah satu legenda terbesar klub, pemain Pantai Gading Didier Drogba, yang sangat ia kagumi. Namun nomor itu telah menjadi milik Jamie Gittens, sehingga Pedro pun harus mencari alternatif lain.

Akhirnya, pemain tersebut memilih nomor punggung 20, dan diyakini bahwa pilihannya dipengaruhi oleh penampilan istimewa serta gol-gol penting yang dipersembahkan Cole Palmer saat mengenakan nomor yang sama, sebelum Palmer kemudian beralih ke nomor punggung 10.

Pilihan tersebut sama sekali tidak buruk; Pedro mengakhiri musim pertamanya bersama Chelsea dengan mencetak 15 gol di Liga Premier Inggris dan 20 gol di seluruh kompetisi, menegaskan bahwa ia memiliki kemampuan ofensif yang besar, serta memberi dirinya posisi penting dalam perhitungan tim.

Setelah kesuksesan tersebut, wajar jika pemain mana pun akan ragu meninggalkan nomor yang terkait dengan musim-musim terbaiknya, namun Pedro tidak memandangnya seperti itu. Begitu kepergian Delap menjadi jelas, ia segera mengambil keputusan dan memilih mewujudkan mimpi lamanya mengenakan nomor punggung 9, menantang sejarah panjang kegagalan yang menghantui para pemiliknya di Chelsea.