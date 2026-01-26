Goal.com
Kalahkan Arsenal & Man City, Michael Carrick Kembalikan DNA Setan Merah Yang Hilang

Dua kemenangan krusial atas City dan Arsenal jadi bukti. Carrick sukses kembalikan mentalitas dan kepercayaan diri skuad Manchester United.

Selama 20 bulan terakhir, Manchester United seolah terjebak dalam krisis identitas yang memicu banyak pertanyaan eksistensial. Baik di bawah asuhan Erik ten Hag maupun Ruben Amorim, para penggemar dan pengamat terus bergelut dengan keraguan mengenai arah klub. Tradisi kejayaan masa lalu kian memudar, sementara bentuk permainan baru yang coba diterapkan tak kunjung memberikan hasil yang konsisten di era sepakbola modern.

Namun, kehadiran Michael Carrick sebagai pelatih interim membawa angin segar yang tak bisa diabaikan begitu saja. Meski satu atau dua kemenangan belum cukup untuk menasbihkan bahwa "United telah kembali", cara mereka menaklukkan dua raksasa, Manchester City dan Arsenal, menyiratkan ada sesuatu yang pulih. Elemen mentalitas yang lama dikhawatirkan hilang dari Old Trafford kini perlahan mulai terlihat kembali di lapangan.

Istilah "DNA United" sering kali menjadi perdebatan klise, namun Carrick dan staf pelatihnya berhasil menerjemahkan konsep abstrak tersebut menjadi strategi yang nyata. Jawabannya sederhana: Manchester United adalah tim yang mampu melukai klub-klub terbesar di Inggris pada momen-momen krusial. Identitas ini mulai terbentuk kembali bukan lewat kata-kata, melainkan lewat aksi nyata di lapangan hijau saat menghadapi tekanan tinggi.

Laga melawan Arsenal di Emirates Stadium menjadi pembuktian teranyar. Meski sempat tertinggal dan berada di bawah tekanan tuan rumah yang sangat solid, United tidak hancur. Mereka menunjukkan ketenangan dan kemampuan untuk membalikkan keadaan, sebuah karakteristik yang menjadi fondasi dari apa yang sedang dibangun oleh Carrick saat ini. Ini bukan sekadar tentang taktik, tapi tentang keyakinan yang mulai tumbuh kembali di dalam skuad.

  • FBL-ENG-PR-ARSENAL-MAN UTDAFP

    Menolak Tunduk di Emirates Stadium

    Saat bertandang ke markas Arsenal, United butuh waktu untuk menemukan pijakan mereka. Menghadapi The Gunners yang dirancang Mikel Arteta untuk mematikan serangan balik dan mendominasi bola mati, Setan Merah sempat kesulitan menciptakan peluang transisi seperti yang mereka lakukan saat melawan City sepekan sebelumnya. Arsenal, dengan fisik dan agresi yang kuat, tampak siap mencekik ruang gerak United.

    Situasi semakin pelik ketika Lisandro Martinez mencetak gol bunuh diri pada menit ke-29. Berdasarkan performa masa lalu, momen seperti ini biasanya menjadi awal keruntuhan bagi United. Arsenal, sebagai tim terkuat di Inggris saat ini, diprediksi akan dengan mudah mengamankan kemenangan dan membuat United pulang dengan tangan hampa di tengah dinginnya malam musim dingin.

    Namun, United menolak untuk mengikuti skenario tersebut. Meski berada dalam posisi tertekan, mereka tidak goyah. Mereka hanya membutuhkan satu celah kecil untuk kembali ke jalur permainan. Kesalahan umpan dari Martin Zubimendi dimanfaatkan dengan brilian oleh Bryan Mbeumo. Keputusan cerdas Mbeumo untuk memindahkan bola ke kaki lemahnya sebelum menembak sukses mengecoh kiper David Raya yang tidak siap.

    Gol tersebut mengubah dinamika pertandingan secara drastis. Arsenal yang tidak berencana kebobolan dengan cara aneh seperti itu, tiba-tiba menjadi pihak yang tertekan. United membuktikan bahwa dalam laga besar, kemampuan memanfaatkan kesalahan lawan sama pentingnya dengan kecemerlangan taktik sendiri. Ini adalah tanda awal bahwa mentalitas petarung skuad ini telah kembali.

  • Arsenal v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Transformasi Patrick Dorgu dan Kepercayaan Diri

    Babak kedua menjadi panggung pembuktian bagi para pemain yang sebelumnya diragukan. Carrick menginstruksikan timnya untuk bekerja lebih keras, menutup setiap celah, dan siap berkorban fisik demi tim. Salah satu transformasi paling nyata terlihat pada sosok Patrick Dorgu, pemain muda berusia 21 tahun yang sebelumnya kerap bermain dengan rasa cemas di bawah asuhan Amorim.

    Kini, Dorgu bermain dengan keberanian yang luar biasa. Golnya pada menit ke-50 adalah sebuah mahakarya, di mana bola hasil tembakannya menghantam bagian bawah mistar gawang sebelum masuk. Gol spektakuler ini memberikan suntikan adrenalin yang sangat dibutuhkan oleh rekan-rekannya untuk terus menekan Arsenal.

    Dorgu mungkin bukan tipe pemain pembeda yang instan, namun ia adalah contoh sempurna dari seorang pengimprovisasi pekerja keras yang sangat berharga bagi skema pelatih. Carrick berhasil menanamkan kembali kepercayaan diri pada pemain mudanya, mengubah kecemasan menjadi keberanian untuk mengambil risiko di momen penting.

    Kepercayaan diri bukanlah bakat bawaan, melainkan keterampilan yang dipupuk dari waktu ke waktu. Di bawah bimbingan Carrick yang baru berjalan dua minggu, api semangat dalam diri Dorgu dan pemain lainnya telah dinyalakan kembali. Mereka kini rela melakukan tugas-tugas "kotor" di lapangan demi kebaikan tim yang lebih besar.

  Arsenal v Manchester United - Premier League

    Gol Ajaib Matheus Cunha dan Resiliensi Tim

    Gol Ajaib Matheus Cunha dan Resiliensi Tim

    Ujian mental kembali datang ketika Mikel Merino menyamakan kedudukan bagi Arsenal di menit ke-84. Di masa lalu, gol penyeimbang di menit-menit akhir sering kali membuat United kehilangan fokus dan akhirnya kalah. Namun kali ini, narasi tersebut tidak berlaku. Alih-alih runtuh, United justru menggali kekuatan lebih dalam untuk mencari kejutan.

    Kejutan itu datang dari kaki Matheus Cunha. Sangat sedikit yang menduga ia akan melepaskan tembakan dari jarak 30 yard (sekitar 27 meter). Lebih sedikit lagi yang menyangka bola tersebut akan bersarang dengan indah di pojok bawah gawang David Raya. Sebuah keputusan berani yang berbuah kemenangan dramatis 3-2.

    Momen ini menegaskan bahwa versi United di bawah Carrick memiliki visi dan tujuan yang lebih jelas. Mereka tidak panik saat disamakan, melainkan tetap mencari cara untuk menang. Ini adalah manifestasi dari "DNA United" yang sesungguhnya: kemampuan untuk mengejutkan semua orang, termasuk mereka yang duduk di bangku cadangan sendiri.

    Kemenangan ini diraih bukan hanya karena keberuntungan, tetapi karena para pemain merasa diberdayakan untuk mengambil keputusan krusial di lapangan. Gol Cunha menjadi simbol bahwa United kini memiliki pemain-pemain yang siap menjadi pahlawan saat situasi mendesak, sebuah kualitas yang sempat hilang dari Old Trafford.

  • michael-carrick(C)Getty Images

    Ketenangan Carrick sebagai Penyeimbang

    Pascakemenangan emosional tersebut, Carrick tetap menunjukkan kerendahan hati yang menjadi ciri khasnya. "Saya tidak bisa mengambil kredit atas dua penyelesaian akhir itu," ujarnya. Sikap tenang dan tidak melebih-lebihkan keadaan ini menjadi kekuatan penyeimbang yang sangat dibutuhkan klub di tengah sorotan media yang masif.

    Kehadiran Carrick yang bersahaja di hadapan media memungkinkan fokus tetap terjaga pada kinerja tim, bukan pada drama pelatih. Sejak kembali ke klub sebagai pelatih interim, ia telah menjadi sosok yang menstabilkan suasana ruang ganti. Para pemain terlihat lebih berdaya dan siap secara mental untuk menghadapi tantangan berat.

    Carrick tidak berusaha menjadi pusat perhatian, melainkan memberikan panggung kepada para pemainnya. Pendekatan ini tampaknya berhasil mendapatkan buy-in atau kepercayaan penuh dari skuad. Mereka bermain bukan karena takut, melainkan percaya pada sistem dan kepemimpinan yang dibawa oleh legenda klub tersebut.

    Kemenangan atas rival geografis (City) dan historis (Arsenal) memang menggoda untuk dirayakan berlebihan, namun Carrick menjaga kaki para pemainnya tetap di tanah. Ia sadar bahwa euforia sesaat bisa berbahaya, dan fokus utamanya adalah membangun konsistensi jangka panjang, bukan sekadar kemenangan sensasional sesaat.

  Arsenal v Manchester United - Premier League

    Tantangan Berikutnya: Fulham

    Tantangan Berikutnya: Fulham

    Ujian berikutnya bagi Carrick dan pasukannya akan datang dalam bentuk yang berbeda saat melawan Fulham, Minggu depan. Jika melawan City dan Arsenal mereka bermain reaktif dan mengandalkan transisi, melawan Fulham mereka dituntut untuk mengambil inisiatif serangan. Ini akan menjadi parameter baru: bagaimana tim ini bermain saat diunggulkan dan harus mendominasi penguasaan bola?

    Carrick menyadari tantangan ini dengan mengatakan, "Semuanya ada di depan kita. Tidak ada yang bisa mengubah masa lalu. Tapi ini awal yang baik. Anda hanya perlu terus membangun." Dengan 15 pertandingan tersisa musim ini, fokus utama adalah menjaga momentum positif yang baru saja terbangun.

    Fleksibilitas taktik akan menjadi kunci. Kemenangan atas Arsenal membuktikan United bisa beradaptasi dengan situasi sulit, dan kini mereka harus membuktikan bisa tampil dominan saat dibutuhkan. Kemampuan untuk mengubah gaya main sesuai lawan adalah ciri tim juara yang sedang coba dibangkitkan kembali.

    Untuk saat ini, Manchester United berada di tempat yang jauh lebih positif. Apa pun yang sedang dibangun oleh Carrick, entah untuk jangka pendek atau panjang, telah mendapatkan dukungan penuh dari pemain dan penggemar. Fondasi telah diletakkan, dan harapan untuk melihat Setan Merah yang garang kembali bersaing di papan atas kini bukan lagi sekadar angan-angan kosong.

