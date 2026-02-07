Getty
Penerus Sang Legenda! Kai Rooney Cetak EMPAT Gol Sekaligus Untuk Akademi Man Utd
Sabtu Super bagi Kai
Kai, putra Wayne yang berusia 16 tahun, sedang dalam performa luar biasa untuk tim muda klub dan melanjutkannya pada Sabtu dengan torehan empat gol yang luar biasa melawan Norwich City.
United memenangkan pertandingan 6-4 di semi-final Piala Liga Premier. Kai mengunggah foto di Instagram setelah pertandingan, memamerkan bola pertandingan (match ball) yang berhak ia bawa pulang kepada para pengikutnya.
@kairooney.10
- Getty
Kai Bikin Carrick Terkesan
Manajer sementara United, Michael Carrick, hadir saat Kai melakukan debutnya di Old Trafford pada Januari melawan Derby County U-18. Saat ia masuk ke lapangan, penonton serentak meneriakkan "Rooney, Rooney", sementara Carrick menyaksikan momen itu bersama ayah Kai, Wayne, dan ibunya, Coleen.
Pada saat itu, Carrick berkata: "Pesan dukungan saya adalah bahwa saya datang untuk menonton dan saya bersemangat. Saya cukup beruntung bermain dan memenangkan FA Youth Cup ketika saya masih muda di West Ham."
"Ini kompetisi yang sangat penting, terutama untuk klub ini. Pemain muda, Old Trafford di bawah lampu sorot, merasakan apa artinya, dan ada sedikit ekspektasi."
Kai, di sisi lain, menanggapi dengan dewasa: "Saya adalah diri saya sendiri. Saya ingin melihat bagaimana karier saya berjalan, jelas mencoba melakukan yang terbaik yang saya bisa dan mencoba mencapai panggung terbesar."
"Saya hanya fokus pada diri saya sendiri dan mencoba untuk tidak membiarkan tekanan apa pun menghampiri saya. Saya hanya terus memperbaiki diri hari demi hari, bulan demi bulan."
Tawaran Kontrak Besar
Menurut The Sun, Kai telah ditawari kontrak besar senilai sekitar £50.000 per tahun, ditambah bonus penandatanganan tahunan.
Ayahnya mengungkapkan bahwa setelah mengukir debutnya, komentar utama Rooney Jr adalah bahwa "lapangannya sangat besar".
Wayne menambahkan di podcast-nya: "Kai dipromosikan ke skuad U-18 untuk Youth Cup dan senang melihatnya masuk bermain. Itu mengembalikan kenangan ketika saya bermain di Youth Cup untuk Everton. Itu momen yang membanggakan dan saya senang untuknya. Mudah-mudahan dia terus melanjutkannya dan dia bisa menjalani perjalanan yang bagus bersama tim."
- Getty
Apa Selanjutnya?
Rooney Jr berharap bisa menyamai ayahnya dengan menembus tim utama United. Rooney Sr, tentu saja, mengakhiri kariernya sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa klub dengan 253 gol. Jika Kai bisa mendekati angka itu saja, dia pasti akan memiliki karier yang luar biasa.
Iklan