Penerus Sang Legenda! Kai Rooney Cetak EMPAT Gol Sekaligus Untuk Akademi Man Utd

Manajer sementara United, Michael Carrick, hadir saat Kai melakukan debutnya di Old Trafford pada Januari melawan Derby County U-18. Saat ia masuk ke lapangan, penonton serentak meneriakkan "Rooney, Rooney", sementara Carrick menyaksikan momen itu bersama ayah Kai, Wayne, dan ibunya, Coleen.

Pada saat itu, Carrick berkata: "Pesan dukungan saya adalah bahwa saya datang untuk menonton dan saya bersemangat. Saya cukup beruntung bermain dan memenangkan FA Youth Cup ketika saya masih muda di West Ham."

"Ini kompetisi yang sangat penting, terutama untuk klub ini. Pemain muda, Old Trafford di bawah lampu sorot, merasakan apa artinya, dan ada sedikit ekspektasi."

Kai, di sisi lain, menanggapi dengan dewasa: "Saya adalah diri saya sendiri. Saya ingin melihat bagaimana karier saya berjalan, jelas mencoba melakukan yang terbaik yang saya bisa dan mencoba mencapai panggung terbesar."

"Saya hanya fokus pada diri saya sendiri dan mencoba untuk tidak membiarkan tekanan apa pun menghampiri saya. Saya hanya terus memperbaiki diri hari demi hari, bulan demi bulan."