Kabar transfer terbaru dari BVB: Alexandra Popp mendapat rekrutan baru yang terkenal di Borussia Dortmund

"Dengan pengalamannya di level tertinggi, ia akan menjadi pilar penting bagi tim kami dan memberikan kontribusi yang sangat berarti dalam mencapai target olahraga kami di tahun-tahun mendatang," kata Direktur Eksekutif Svenja Schlenker mengenai mantan penjaga gawang Bayern tersebut, yang meraih gelar juara bersama tim asal Munich itu pada tahun 2015 dan 2016. Pada tahun 2019, Zinsberger pindah ke London.

"Visi untuk menciptakan sesuatu yang besar langsung meyakinkan saya," jelas Zinsberger, yang tahun lalu memenangkan Liga Champions bersama Arsenal: "Saya merasakan energi di klub ini. Di sini, setiap orang sangat bersemangat untuk mencapai tujuan besar, yaitu Bundesliga. Saya ingin menjadi bagian dari itu." Sejak Oktober lalu, kiper ini belum pernah bermain lagi karena cedera ligamen.

Zinsberger adalah transfer terkenal berikutnya bagi tim wanita Dortmund, yang gagal promosi ke Liga 2. Mantan pemain tim nasional Jacqueline Meißner serta Ramona Maier dan Lena Ostermeier datang dari SGS Essen yang terdegradasi dari Bundesliga, sedangkan Ricarda Walkling dan Lara Schmidt datang dari Werder Bremen. Posisi direktur olahraga akan diisi oleh Ralf Kellermann, yang telah lama berkarier di Wolfsburg.