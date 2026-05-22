Setelah lima tahun membela Los Blancos, kontrak pemain asal Austria tersebut yang akan berakhir tidak akan diperpanjang. Hal itu diumumkan oleh pihak klub asal Madrid pada hari Jumat. Hingga saat ini, belum diketahui di mana pemain berusia 33 tahun itu akan melanjutkan kariernya.
Kabar resmi perpisahan dengan Real Madrid: Akankah David Alaba melakukan transfer spektakuler?
Namun, beberapa klub papan atas dilaporkan telah memantau situasi Alaba di Real Madrid secara intensif selama beberapa pekan terakhir. ESPN, misalnya, melaporkan bahwa Manchester United telah mengincar pemain berusia 33 tahun tersebut. AC Milan juga dikabarkan tertarik untuk merekrut Alaba. Pakar transfer Fabrizio Romano juga melaporkan adanya pihak-pihak yang tertarik dari Amerika Serikat dan Arab Saudi.
David Alaba di Real Madrid terus didera cedera
Alaba, yang bergabung dari FC Bayern pada 2021, berhasil meraih dua gelar Liga Champions dan dua gelar Liga Spanyol bersama Real Madrid. Namun, masa bakti sang bek di Madrid juga diwarnai oleh banyak cedera: Pada akhir 2023, Alaba mengalami robekan ligamen silang dan absen selama lebih dari setahun. Robekan meniskus kembali membuatnya absen dalam waktu lama pada musim panas 2025. Pada musim ini, Alaba hanya tampil dalam 15 pertandingan resmi untuk Madrid.
Real ingin "menunjukkan rasa terima kasih dan seluruh kasih sayang kepada seorang pemain yang menjadi bagian dari tim yang bersinar di salah satu periode paling sukses dalam sejarah kami," demikian bunyi pernyataan klub. Presiden klub Florentino Pérez menambahkan: "Real Madrid akan selalu menjadi rumahnya."
Alaba akan diberi perpisahan oleh para penggemar di Bernabéu pada pertandingan kandang terakhir musim ini, Sabtu melawan Athletic Bilbao. Setelah itu, Alaba akan berangkat sebagai kapten tim nasional Austria ke Piala Dunia di AS, Meksiko, dan Kanada (11 Juni hingga 19 Juli).