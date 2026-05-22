Kabar resmi perpisahan dengan Real Madrid: Akankah David Alaba melakukan transfer spektakuler?

Alaba, yang bergabung dari FC Bayern pada 2021, berhasil meraih dua gelar Liga Champions dan dua gelar Liga Spanyol bersama Real Madrid. Namun, masa bakti sang bek di Madrid juga diwarnai oleh banyak cedera: Pada akhir 2023, Alaba mengalami robekan ligamen silang dan absen selama lebih dari setahun. Robekan meniskus kembali membuatnya absen dalam waktu lama pada musim panas 2025. Pada musim ini, Alaba hanya tampil dalam 15 pertandingan resmi untuk Madrid.

Real ingin "menunjukkan rasa terima kasih dan seluruh kasih sayang kepada seorang pemain yang menjadi bagian dari tim yang bersinar di salah satu periode paling sukses dalam sejarah kami," demikian bunyi pernyataan klub. Presiden klub Florentino Pérez menambahkan: "Real Madrid akan selalu menjadi rumahnya."

Alaba akan diberi perpisahan oleh para penggemar di Bernabéu pada pertandingan kandang terakhir musim ini, Sabtu melawan Athletic Bilbao. Setelah itu, Alaba akan berangkat sebagai kapten tim nasional Austria ke Piala Dunia di AS, Meksiko, dan Kanada (11 Juni hingga 19 Juli).