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Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Falko Blöding

Diterjemahkan oleh

Kabar mengejutkan seputar transfer FC Bayern? Max Eberl dikabarkan telah menghubungi bintang BVB, Felix Nmecha

Bundesliga
Transfers
F. Nmecha
Borussia Dortmund
Bayern Munich
Real Madrid
LaLiga
Manchester United
Premier League
Manchester City
Liverpool

Direktur Olahraga Bayern München, Max Eberl, dilaporkan telah menjalin kontak dengan gelandang Felix Nmecha dari rival Bundesliga, Borussia Dortmund, terkait kemungkinan transfer di masa depan.

Menurut informasi dari Sport Bild, Eberl telah menghubungi pihak sang pemain untuk menyampaikan bahwa pemain berusia 25 tahun tersebut merupakan "pemain yang sangat menarik".

  • Dengan demikian, FC Bayern bergabung dalam daftar klub yang semakin panjang yang sedang mempertimbangkan untuk merekrut Nmecha. Pemain ini sedang menjadi sorotan saat membela tim nasional Jerman di Piala Dunia di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dalam dua kemenangan DFB atas Curacao (7:1) dan Pantai Gading (2:1), ia menjadi salah satu pemain terbaik.

    Hal ini memicu minat dari berbagai pihak. Spekulasi mengenai ketertarikan Real Madrid, klub dengan rekor gelar terbanyak di Spanyol—di mana pelatih barunya, Jose Mourinho, dikabarkan merupakan penggemar Nmecha—telah beredar sejak beberapa waktu lalu. Namun, menurut Sport Bild, klub-klub Liga Premier seperti Manchester City, Manchester United, dan Liverpool FC juga telah “menyelidiki” gelandang tengah tersebut. Baginya, Nmecha menjadi dua kali lipat menarik bagi mereka mengingat latar belakangnya di akademi muda ManCity dan statusnya sebagai “homegrown player”.

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  • Felix NmechaGetty Images

    Felix Nmecha terikat kontrak dengan BVB hingga tahun 2030

    Meskipun sang pemain sendiri tidak menutup kemungkinan untuk hengkang pada musim panas ini dan mungkin akan “berpikir panjang”, BVB sebenarnya sudah memasukkannya ke dalam rencana jangka panjang. Dan pihak Dortmund pun memegang kendali penuh: Nmecha baru saja memperpanjang kontraknya lebih awal hingga tahun 2030 beberapa bulan yang lalu.

    Meskipun kontrak tersebut memuat klausul pelepasan beserta nilai transfer yang ditetapkan sebesar 80 juta euro, klausul tersebut baru dapat diaktifkan pada musim panas 2027. Dalam beberapa hari terakhir, beredar kabar bahwa batas harga tertinggi yang bersedia dibayar oleh BVB untuk kemungkinan transfer pada musim depan adalah 120 juta euro.

    Pada tahun 2023, Dortmund mentransfer sekitar 30 juta euro sebagai biaya transfer kepada VfL Wolfsburg untuk Nmecha. Namun, akibat berbagai cedera, ia awalnya sama sekali tidak bisa beradaptasi di BVB dan bahkan sudah dianggap sebagai kegagalan transfer. Secara umum, perekrutan Nmecha dipandang sangat kritis oleh para pendukung BVB, karena pemain yang beragama Evangelikal taat ini lebih dari sekali melakukan kesalahan di media sosial, membagikan konten homofobik dan anti-queer, serta diposisikan sebagai ikon dari organisasi ‘Ballers in God’ yang memang dipandang kritis.

    Klub bahkan terpaksa mengeluarkan pernyataan klarifikasi melalui presiden saat ini, Aki Watzke. “Felix sendiri telah menekankan bahwa ia menghormati dan mencintai semua orang, terlepas dari warna kulit, agama, atau orientasi seksual mereka,” kata Watzke seperti dikutip.

    Namun, dari segi olahraga, Nmecha tidak melakukan kesalahan apa pun pada musim yang baru saja berakhir. Sebaliknya: Nmecha adalah salah satu sosok positif utama dalam musim BVB yang lalu, yang berakhir dengan gelar runner-up liga dan lolos ke Liga Champions. Dalam 42 pertandingan resmi, Nmecha mencetak lima gol dan memberikan tiga assist.

  • Felix NmechaGetty Images

    FC Bayern tidak memiliki kebutuhan mendesak untuk posisi yang ditempati Felix Nmecha

    Fakta bahwa Bayern secara prinsip sedang mempertimbangkan seorang pemain Jerman yang memiliki potensi kelas dunia memang tidak terdengar terlalu aneh. Namun, dalam situasi yang rumit saat ini, muncul pertanyaan mengenai seberapa masuk akal merekrut pemain ternama untuk posisi gelandang tengah bertahan. Meskipun Leon Goretzka akan meninggalkan klub saat kontraknya berakhir pada 30 Juni, FC Bayern sebenarnya telah lama menemukan inti lini tengahnya dengan Joshua Kimmich dan Aleksandar Pavlovic, serta memiliki Tom Bischof sebagai pemain cadangan pertama yang sangat berbakat.

    Konrad Laimer pun bisa membantu di posisi ini jika diperlukan, dan pemain yang kembali, Noel Aseko (melalui opsi pembelian kembali dari Hannover 96), juga diharapkan mendapat kesempatan untuk mengukuhkan posisinya di skuad profesional FCB. Bara Sapoko Ndiaye, yang bahkan sempat ikut serta dalam Piala Dunia bersama Senegal, juga sangat dihargai secara internal.

    Selain itu, klub asal Munich ini sedang mengupayakan transfer Nathaniel Brown (23, Eintracht Frankfurt) dan Ismael Saibari (25, PSV), yang secara total diperkirakan akan menghabiskan lebih dari 100 juta euro untuk biaya transfer.

    Sport Bild juga menulis bahwa “tidak mungkin” FCB akan berusaha merekrut Nmecha pada musim panas ini. Namun, secara prinsip, ia telah masuk dalam radar klub terkemuka Jerman tersebut.

  • Penjualan Rekor BVB

    PemainPosisiDijual keTahunBiaya transfer
    Ousmane DembelePenyerangFC Barcelona2017148 juta euro
    Jude BellinghamGelandangReal Madrid2023127 juta euro
    Jadon SanchoPenyerangManchester United202285 juta euro
    Christian PulisicPenyerangFC Chelsea201864 juta euro
    Pierre-Emerick AubameyangPenyerangFC Arsenal202363,75 juta euro