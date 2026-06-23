Kabar mengejutkan seputar transfer FC Bayern? Max Eberl dikabarkan telah menghubungi bintang BVB, Felix Nmecha

Meskipun sang pemain sendiri tidak menutup kemungkinan untuk hengkang pada musim panas ini dan mungkin akan “berpikir panjang”, BVB sebenarnya sudah memasukkannya ke dalam rencana jangka panjang. Dan pihak Dortmund pun memegang kendali penuh: Nmecha baru saja memperpanjang kontraknya lebih awal hingga tahun 2030 beberapa bulan yang lalu.

Meskipun kontrak tersebut memuat klausul pelepasan beserta nilai transfer yang ditetapkan sebesar 80 juta euro, klausul tersebut baru dapat diaktifkan pada musim panas 2027. Dalam beberapa hari terakhir, beredar kabar bahwa batas harga tertinggi yang bersedia dibayar oleh BVB untuk kemungkinan transfer pada musim depan adalah 120 juta euro.

Pada tahun 2023, Dortmund mentransfer sekitar 30 juta euro sebagai biaya transfer kepada VfL Wolfsburg untuk Nmecha. Namun, akibat berbagai cedera, ia awalnya sama sekali tidak bisa beradaptasi di BVB dan bahkan sudah dianggap sebagai kegagalan transfer. Secara umum, perekrutan Nmecha dipandang sangat kritis oleh para pendukung BVB, karena pemain yang beragama Evangelikal taat ini lebih dari sekali melakukan kesalahan di media sosial, membagikan konten homofobik dan anti-queer, serta diposisikan sebagai ikon dari organisasi ‘Ballers in God’ yang memang dipandang kritis.

Klub bahkan terpaksa mengeluarkan pernyataan klarifikasi melalui presiden saat ini, Aki Watzke. “Felix sendiri telah menekankan bahwa ia menghormati dan mencintai semua orang, terlepas dari warna kulit, agama, atau orientasi seksual mereka,” kata Watzke seperti dikutip.

Namun, dari segi olahraga, Nmecha tidak melakukan kesalahan apa pun pada musim yang baru saja berakhir. Sebaliknya: Nmecha adalah salah satu sosok positif utama dalam musim BVB yang lalu, yang berakhir dengan gelar runner-up liga dan lolos ke Liga Champions. Dalam 42 pertandingan resmi, Nmecha mencetak lima gol dan memberikan tiga assist.