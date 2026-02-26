Getty Images Sport
Kabar buruk lagi bagi Barcelona! Frenkie de Jong harus absen selama enam minggu setelah mengalami cedera terbaru
De Jong harus absen selama enam minggu akibat robekan otot.
Pemain berusia 28 tahun itu mengalami cedera otot paha belakang pada Kamis dan kini harus absen dalam waktu yang cukup lama. Ini merupakan pukulan telak bagi pemain yang baru saja memperbarui komitmennya kepada raksasa Catalan, dan cedera ini datang pada waktu yang paling tidak tepat bagi Barcelona. Saat musim memasuki fase paling kritis di kompetisi domestik dan Eropa, Flick dihadapkan pada masalah taktis yang harus diselesaikan di lini tengah.
Barcelona mengonfirmasi De Jong akan absen selama enam minggu dalam pernyataan resmi: "Pemain tim utama Frenkie de Jong mengalami cedera pada otot biceps distal kaki kanannya selama sesi latihan pagi ini. Tes medis telah mengonfirmasi bahwa periode pemulihan yang diperkirakan akan berlangsung sekitar lima hingga enam minggu."
Pertandingan yang akan dilewatkan oleh De Jong
De Jong akan absen dalam serangkaian pertandingan yang berat. Gelandang tersebut akan melewatkan beberapa pertandingan penting, termasuk leg kedua semifinal Copa del Rey yang krusial melawan Atlético Madrid. Selain itu, ia juga tidak akan tersedia untuk kedua leg babak 16 besar Liga Champions, di mana Barcelona akan menghadapi Paris Saint-Germain atau Newcastle United. Di La Liga, Blaugrana harus menghadapi laga-laga sulit melawan Villarreal, Athletic Club, Sevilla, dan Rayo Vallecano tanpa playmaker utama mereka yang bertugas di lini tengah.
Kekalahan taktis yang signifikan bagi Hansi Flick
Cedera ini merupakan langkah mundur yang signifikan bagi Flick. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, kecuali Andreas Christensen dan Gavi, manajer memiliki skuad lengkap untuk dimainkan. Kehilangan De Jong sangat menyebalkan karena terjadi tepat saat keseimbangan lini tengah tim mulai terlihat sempurna setelah kembalinya Pedri. De Jong baru saja menemukan performa terbaiknya, mencetak gol pertamanya musim ini dalam kemenangan 3-0 atas Levante pada Minggu, namun momentum tersebut kini terhenti secara tiba-tiba.
Sebelum kembalinya Pedri melawan Levante, De Jong ditugaskan untuk menanggung beban defensif dan kreatif yang besar. Ia sering bertindak sebagai gelandang tunggal, didukung oleh Fermín Lopez dan Dani Olmo, sambil juga membantu mengembangkan talenta muda seperti Marc Bernal. Ketika Bernal bermain sebagai gelandang posisi, hal itu memberi De Jong kebebasan untuk maju ke area serangan - peran yang sesuai dengan profil fisik dan kemampuan membawa bola. Kini, Flick harus mengevaluasi ulang seluruh formasi timnya tepat saat tim mulai mengembangkan identitas yang jelas dan gaya bermain yang mengalir.
Mengelola beban kerja tanpa orang Belanda
Kembalinya Pedri seharusnya menjadi kabar terbaik bagi kapten Barcelona, mengingat keduanya sering menunjukkan pemahaman yang luar biasa di lapangan. Dengan De Jong kini absen selama enam minggu ke depan, tekanan kini beralih secara signifikan ke pundak pahlawan Spanyol tersebut. Flick dihadapkan pada tugas yang rumit, terutama karena Pedri baru saja pulih dari cedera yang membuatnya absen selama sebulan dan tidak diharapkan bermain setiap menit dalam setiap pertandingan.
Kekuatan taktis Flick kini akan diuji seperti belum pernah sebelumnya. Absennya De Jong membuat tim kehilangan pemain terbaik dalam transisi dan sumber utama pergerakan bola. Pilihan seperti Marc Casado dan Eric García yang serba bisa mungkin akan dimasukkan untuk mengisi kekosongan, tetapi tidak ada yang menawarkan kombinasi unik antara ketahanan tekanan dan perlindungan pertahanan yang diberikan oleh pemain Belanda tersebut.
