Kabar buruk lagi bagi Barcelona! Frenkie de Jong harus absen selama enam minggu setelah mengalami cedera terbaru

Pemain berusia 28 tahun itu mengalami cedera otot paha belakang pada Kamis dan kini harus absen dalam waktu yang cukup lama. Ini merupakan pukulan telak bagi pemain yang baru saja memperbarui komitmennya kepada raksasa Catalan, dan cedera ini datang pada waktu yang paling tidak tepat bagi Barcelona. Saat musim memasuki fase paling kritis di kompetisi domestik dan Eropa, Flick dihadapkan pada masalah taktis yang harus diselesaikan di lini tengah.

Barcelona mengonfirmasi De Jong akan absen selama enam minggu dalam pernyataan resmi: "Pemain tim utama Frenkie de Jong mengalami cedera pada otot biceps distal kaki kanannya selama sesi latihan pagi ini. Tes medis telah mengonfirmasi bahwa periode pemulihan yang diperkirakan akan berlangsung sekitar lima hingga enam minggu."