Arsenal Dapat Kabar Buruk Martin Odegaard, Manajer Norwegia Ungkap Progres Cedera Sang Playmaker

Pemindaian awal menunjukkan (waktu pemulihan) enam minggu, dan Arsenal berharap dia kembali untuk derbi London utara melawan Tottenham akhir bulan ini. Namun pembaruan terbaru Solbakken meragukan perkiraan waktu tersebut.

Berbicara menjelang kualifikasi Piala Dunia krusial Norwegia melawan Estonia dan Italia, sang manajer berkata, "Ini stabil. (Pemulihannya) berjalan ke arah yang stabil tetapi dia masih butuh waktu."

Meski tidak bugar untuk bermain, Odegaard bergabung dengan skuad nasional dalam peran non-bermain, membantu memotivasi rekan setimnya saat Norwegia mengejar penampilan Piala Dunia pertama mereka dalam hampir tiga dekade. Solbakken mengonfirmasi bintang Arsenal itu akan melanjutkan rehabilitasi di bawah tim medis Norwegia, pertama di Oslo dan kemudian di Milan, tempat skuad akan melakukan perjalanan untuk laga penting melawan Italia hari Minggu.

"Dia akan terbang [ke Oslo] setelah rehabilitasinya pada hari Kamis," katanya. "Kemudian dia akan melanjutkan rehabilitasinya bersama kami dan akan bersama kami mulai Kamis sore. Saya tidak tahu kapan pesawatnya berangkat. Tapi dia akan bersama kami sampai (laga di) Milan."