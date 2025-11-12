Getty
Arsenal Dapat Kabar Buruk Martin Odegaard, Manajer Norwegia Ungkap Progres Cedera Sang Playmaker
The Gunners Dihantam Kekhawatiran Baru soal Odegaard
Odegaard absen sejak menderita kerusakan ligamen medial di lutut kirinya saat Arsenal menang 2-0 atas West Ham pada 4 Oktober. Cedera itu terjadi di pertengahan babak pertama setelah tabrakan dengan pemain sayap Crysencio Summerville, yang memaksa pemain Norwegia itu keluar lapangan setelah hanya 30 menit.
Pada saat cedera itu terjadi, bos Arsenal Mikel Arteta mengonfirmasi tingkat keparahan masalah tersebut, dengan mengatakan: "Kami belum bisa memainkannya sejak awal musim karena satu dan lain hal. Bahu dua kali, lalu cedera ini. Kami harus menunggu dan melihat sejauh mana cederanya, dan kami akan mencari solusi. Tapi jelas dia kapten kami dan pemain yang memberi kami dimensi berbeda dengan hal-hal yang bisa dia lakukan, terutama dalam menyerang."
Solbakken Memberi Pembaruan tentang Sang Kapten
Pemindaian awal menunjukkan (waktu pemulihan) enam minggu, dan Arsenal berharap dia kembali untuk derbi London utara melawan Tottenham akhir bulan ini. Namun pembaruan terbaru Solbakken meragukan perkiraan waktu tersebut.
Berbicara menjelang kualifikasi Piala Dunia krusial Norwegia melawan Estonia dan Italia, sang manajer berkata, "Ini stabil. (Pemulihannya) berjalan ke arah yang stabil tetapi dia masih butuh waktu."
Meski tidak bugar untuk bermain, Odegaard bergabung dengan skuad nasional dalam peran non-bermain, membantu memotivasi rekan setimnya saat Norwegia mengejar penampilan Piala Dunia pertama mereka dalam hampir tiga dekade. Solbakken mengonfirmasi bintang Arsenal itu akan melanjutkan rehabilitasi di bawah tim medis Norwegia, pertama di Oslo dan kemudian di Milan, tempat skuad akan melakukan perjalanan untuk laga penting melawan Italia hari Minggu.
"Dia akan terbang [ke Oslo] setelah rehabilitasinya pada hari Kamis," katanya. "Kemudian dia akan melanjutkan rehabilitasinya bersama kami dan akan bersama kami mulai Kamis sore. Saya tidak tahu kapan pesawatnya berangkat. Tapi dia akan bersama kami sampai (laga di) Milan."
Odegaard Buka Suara tentang Perjalanan Pemulihannya
Odegaard baru-baru ini mengungkapkan bahwa dia telah berlatih tanpa henti untuk mendapatkan kembali kebugaran penuh: "Rehabilitasinya berjalan baik. Saya libur beberapa hari setelah pertandingan West Ham, karena saya tidak bisa bekerja banyak dan harus mengistirahatkan lutut saya, jadi saya pergi ke Norwegia. Tapi saya sudah kembali selama seminggu sekarang dan bekerja setiap hari untuk menjaga kebugaran saya sekaligus mencoba menyembuhkan cedera. Jadi hari-hari ini sibuk. Ini kerja keras dan hari-hari yang panjang dalam pemulihan, tapi itulah yang Anda inginkan dan saya merasa sejauh ini berjalan baik."
Kapten Arsenal itu juga berbagi detail teknik luar biasa yang dia gunakan untuk mempercepat kepulangannya.
"Ini berjalan baik dan saya mengalami banyak kemajuan," kata Odegaard. "Saya sudah mulai lebih banyak bergerak dan saya sudah berlari di mesin anti-gravitasi minggu ini. Ini kerja keras, tapi senang merasakan kemajuan itu; itu memberi Anda lebih banyak motivasi."
Di pusat latihan Arsenal London Colney, beberapa treadmill anti-gravitasi memungkinkan pemain berlatih tanpa membebani sendi yang cedera sepenuhnya. Mesin ini menggunakan ruang udara bertekanan untuk mengurangi berat badan dalam peningkatan satu persen, membiarkan atlet bergerak bebas rasa sakit sambil membangun kembali kekuatan dan keseimbangan.
Mimpi Piala Dunia Norwegia Masih Hidup
Sementara Arsenal memantau pemulihan kapten mereka, Norwegia berjuang untuk mengamankan kualifikasi Piala Dunia pertamanya sejak 1998. Kemenangan melawan Estonia pada hari Kamis dapat mengamankan tiket mereka ke turnamen musim panas mendatang di AS, Kanada, dan Meksiko, asalkan Italia kehilangan poin melawan Moldova. Norwegia memegang selisih gol +26 yang dominan, jauh di depan +10 milik Italia, dan memiliki rekor head-to-head yang unggul setelah mengalahkan Azzurri 3-0 di Oslo awal tahun ini.
