Liverpool bersiap menyambut kembalinya Leoni ke dalam skuad setelah absen berat selama 12 bulan, menurut The Athletic. Bek Italia berusia 19 tahun itu diperkirakan akan kembali menjalani latihan penuh dalam dua pekan, setelah menepi sejak mengalami cedera ligamen anterior cruciatum pada debutnya melawan Southampton.

Kembalinya dia menjadi dorongan yang datang pada saat tepat bagi lini belakang yang sudah terlihat menjanjikan. Setelah didatangkan dengan nilai awal £26 juta dari Parma pada Agustus 2025, klub secara aktif berinvestasi pada barisan pertahanan muda untuk mengamankan masa depan jangka panjang mereka. Integrasi para pemain muda yang sedang naik daun seperti Jeremy Jacquet dan Mor Talla Ndiaye telah sangat memperkuat skuad. Bersama tambahan pinjaman Ronald Araujo, comeback Leoni hanya akan menambah kuat opsi di Anfield.