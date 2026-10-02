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Kabar baik cedera untuk Liverpool saat Giovanni Leoni mendekati comeback setelah mimpi buruk ACL selama setahun
Leoni kian dekat untuk kembali
Liverpool bersiap menyambut kembalinya Leoni ke dalam skuad setelah absen berat selama 12 bulan, menurut The Athletic. Bek Italia berusia 19 tahun itu diperkirakan akan kembali menjalani latihan penuh dalam dua pekan, setelah menepi sejak mengalami cedera ligamen anterior cruciatum pada debutnya melawan Southampton.
Kembalinya dia menjadi dorongan yang datang pada saat tepat bagi lini belakang yang sudah terlihat menjanjikan. Setelah didatangkan dengan nilai awal £26 juta dari Parma pada Agustus 2025, klub secara aktif berinvestasi pada barisan pertahanan muda untuk mengamankan masa depan jangka panjang mereka. Integrasi para pemain muda yang sedang naik daun seperti Jeremy Jacquet dan Mor Talla Ndiaye telah sangat memperkuat skuad. Bersama tambahan pinjaman Ronald Araujo, comeback Leoni hanya akan menambah kuat opsi di Anfield.
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Dedikasi bersinar selama rehabilitasi
Meski dampak fisik dari absennya yang panjang sangat berat, mentalitas Leoni sepanjang masa pemulihannya menuai pujian besar. Alih-alih pulang ke rumah demi berada di lingkungan yang lebih nyaman, bek jangkung itu memilih untuk menyelesaikan rehabilitasinya sepenuhnya di AXA Training Centre.
Dengan tetap berada di Merseyside, ia berhasil menjalin hubungan yang lebih kuat dengan staf medis dan performa. Ia juga memanfaatkan waktu di pinggir lapangan untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggrisnya dan memahami dengan lebih baik ekspektasi internal di Liverpool. Mereka yang bekerja di balik layar dilaporkan sangat terkesan dengan dedikasi dan fokusnya yang tak tergoyahkan selama masa-masa sulit tersebut.
Membangun era pertahanan baru
Leoni adalah bagian dari strategi yang disengaja untuk menyegarkan lini belakang yang selama ini bertumpu pada Virgil van Dijk. Meski banyak sorotan belakangan ini tertuju pada penampilan impresif Jacquet di Premier League, Leoni selalu dipandang sebagai calon penerus jangka panjang bagi bek tengah utama.
Lahir dari keluarga bertubuh raksasa, remaja dengan tinggi 1,96 m itu memang selalu memiliki kekuatan alami yang luar biasa. Namun, setahun kerja keras di gym telah menambahkan dimensi baru yang sangat tangguh pada profil fisiknya, yang sangat cocok dengan gaya agresif yang disukai pelatih kepala Andoni Iraola.
Dengan kecepatan pemulihan yang luar biasa dan dominasi udara, Leoni sangat pas dengan cetak biru taktik Iraola. Jeda internasional akan memberinya waktu krusial untuk benar-benar menyerap tuntutan pertahanan dari sang manajer yang sangat tinggi.
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Mengelola langkah-langkah berikutnya dengan cermat
Meski ada antisipasi besar yang mengiringi comeback-nya, Liverpool tidak akan terburu-buru langsung menurunkan Leoni di tim senior. Beban latihannya diatur secara bertahap dengan sangat hati-hati, yang berarti laga EFL Trophy melawan Doncaster yang akan datang terlalu cepat baginya untuk terlibat.
Sebagai gantinya, pertandingan tim Under-21 bisa dimanfaatkan untuk membangun kembali ketajamannya dalam pertandingan sebelum ia didorong ke jadwal yang padat. Dengan Jacquet tampil brilian, Joe Gomez kembali masuk dalam persaingan, dan Araujo beradaptasi dengan baik, tim bisa bersikap sabar.
Ke depan, tanggung jawab di pundak muda ini pasti akan meningkat, terutama dengan kontrak Van Dijk dan Gomez yang habis musim panas mendatang. Namun untuk saat ini, fokus Leoni sepenuhnya tertuju pada pemulihan kebugarannya dan akhirnya menorehkan jejak di Premier League.
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