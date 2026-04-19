Menurut informasi dari surat kabar Spanyol Mundo Deportivo, pemain penyerang berusia 21 tahun itu dilaporkan lebih memilih untuk melanjutkan kariernya di luar negeri daripada di Spanyol.
Kabar baik bagi VfB Stuttgart! Apakah mereka memiliki keunggulan yang menentukan dalam perburuan pemain yang dikabarkan akan direkrut?
Di sana, ada dua klub, yaitu FC Valencia dan Betis Sevilla, yang kabarnya tertarik pada Chuki dan juga ingin mengikatnya mulai musim panas mendatang.
Di klub divisi dua Spanyol, Valladolid, pemain serang berbakat ini masih memiliki kontrak yang berlaku hingga akhir musim ini. Klub tersebut dilaporkan berusaha untuk memperpanjang kontraknya, namun sejauh ini belum ada kesepakatan yang tercapai.
Menurut laporan terbaru dari AS, kecil kemungkinan Chuki akan memperpanjang kontraknya di Valladolid untuk satu tahun lagi. Sebaliknya, ia dikabarkan sedang mencari tantangan baru dan karenanya bisa bergabung dengan klub lain secara gratis pada musim panas nanti.
Klub-klub papan atas Serie A pun menginginkan Chuki
Meskipun demikian, pesaing dari luar Spanyol pun tak kalah tangguh. Juventus Turin dan Como 1907 dari Serie A serta RB Leipzig dari Bundesliga dilaporkan sama-sama mengincar pemain berusia 21 tahun ini dan berupaya untuk merekrutnya.
Dengan 15 kontribusi gol (tujuh gol, delapan assist), Chuki menjalani musim yang kuat dan menjadi salah satu dari sedikit titik terang di tim Valladolid yang secara umum tampil lemah. Sebagai tim yang terdegradasi dari liga utama tahun lalu, klub asal Kastilia dan Leon ini juga terjebak dalam pertarungan menghindari degradasi di divisi bawah. Hanya selisih lima poin yang memisahkan Valladolid dari zona degradasi langsung.