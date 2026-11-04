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Bagaimana kondisi Kenan Yildiz dan, yang terpenting, kapan ia akan kembali bermain untuk Juventus di bawah asuhan Luciano Spalletti? Meski ada perasaan sangat positif dalam beberapa hari terakhir, pertanyaan itu dijawab sendiri oleh gelandang serang asal Turki tersebut. Minggu lalu, ia menyempatkan diri menemui para penggemar di "Legends Club", menyaksikan pertandingan Juventus-Napoli bersama mereka, dan mengatakan kepada mereka bahwa pemulihannya berjalan baik, tetapi masih membutuhkan sedikit waktu lagi. Berikut pernyataannya yang dikutip dari kanal YouTube GJustjuve.