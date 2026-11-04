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Yildiz 2-1Getty Images
Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

Juventus, Yildiz bicara soal cederanya: "Masih perlu sedikit waktu, tetapi pemulihan berjalan baik"

Juventus
K. Yildiz

Pemain kreatif asal Turki itu menghabiskan sehari bersama para penggemar "legend club" dan berbicara tentang kembalinya ia ke lapangan.

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AZ

AZ

Europa League

05 Nov 2026

JUV

JUV

Bagaimana kondisi Kenan Yildiz dan, yang terpenting, kapan ia akan kembali bermain untuk Juventus di bawah asuhan Luciano Spalletti? Meski ada perasaan sangat positif dalam beberapa hari terakhir, pertanyaan itu dijawab sendiri oleh gelandang serang asal Turki tersebut. Minggu lalu, ia menyempatkan diri menemui para penggemar di "Legends Club", menyaksikan pertandingan Juventus-Napoli bersama mereka, dan mengatakan kepada mereka bahwa pemulihannya berjalan baik, tetapi masih membutuhkan sedikit waktu lagi. Berikut pernyataannya yang dikutip dari kanal YouTube GJustjuve.

  • JUVENTUS UNTUK YILDIZ

    "Sudah termasuk di antara para legenda? Kalau mengingat tiga tahun lalu, saya rasa itu akan menjadi sesuatu yang istimewa, sesuatu yang kamu pikirkan. Namun, kamu tahu bahwa dalam hidup, tidak semuanya selalu berjalan sesuai keinginanmu. Jadi, kamu tetap bersikap positif dan percaya pada diri sendiri. Ya, bahkan saat itu saya percaya bahwa suatu hari saya akan sampai di sini."

  • CEDERA

    "Bagaimana kondisi saya? Semuanya berjalan baik, semuanya berjalan sesuai rencana. Tentu butuh waktu, tetapi cedera saya sedang pulih, jadi saya berharap bisa segera kembali. Masih perlu sedikit waktu lagi, tetapi semuanya akan baik-baik saja dalam waktu dekat."

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Pertandingan berikutnya
AZ

AZ

Europa League

05 Nov 2026

JUV

JUV