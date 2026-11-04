Bagaimana kondisi Kenan Yildiz dan, yang terpenting, kapan ia akan kembali bermain untuk Juventus di bawah Luciano Spalletti? Meski ada perkembangan yang sangat positif dalam beberapa hari terakhir, gelandang serang asal Turki itu sendiri yang menjawab pertanyaan tersebut. Minggu lalu, ia meluangkan waktu bersama para penggemar "Legends Club" untuk menyaksikan pertandingan Juventus-Napoli. Kepada mereka, Yildiz mengatakan bahwa pemulihannya berjalan baik, tetapi ia masih membutuhkan sedikit waktu. Berikut pernyataannya yang dikutip dari kanal YouTube GJustjuve.
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Juventus, Yildiz bicara soal cederanya: "Masih butuh sedikit waktu, tetapi pemulihan berjalan baik"
Pertandingan berikutnya
Juventus untuk Yildiz
"Sudah termasuk jajaran legenda? Kalau mengingat kembali 3 tahun lalu, menurutku itu akan menjadi sesuatu yang istimewa, sesuatu yang kau pikirkan. Namun, kau tahu bahwa dalam hidup, tidak semuanya selalu berjalan sesuai keinginanmu. Jadi, kau tetap berpikir positif dan percaya pada diri sendiri. Ya, bahkan saat itu aku percaya bahwa suatu hari aku akan sampai di sini."
CEDERA
"Bagaimana kondisi saya? Semuanya berjalan baik, semuanya berjalan sesuai harapan. Tentu butuh waktu, tetapi cedera saya sedang pulih, jadi saya berharap bisa segera kembali. Masih perlu sedikit waktu, tetapi sebentar lagi semuanya akan baik-baik saja."
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