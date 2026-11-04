Juventus, Yildiz bicara soal cederanya: "Masih butuh sedikit waktu, tetapi pemulihan berjalan baik"

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Bagaimana kondisi Kenan Yildiz dan, yang terpenting, kapan ia akan kembali bermain untuk Juventus di bawah Luciano Spalletti? Meski ada perkembangan yang sangat positif dalam beberapa hari terakhir, gelandang serang asal Turki itu sendiri yang menjawab pertanyaan tersebut. Minggu lalu, ia meluangkan waktu bersama para penggemar "Legends Club" untuk menyaksikan pertandingan Juventus-Napoli. Kepada mereka, Yildiz mengatakan bahwa pemulihannya berjalan baik, tetapi ia masih membutuhkan sedikit waktu. Berikut pernyataannya yang dikutip dari kanal YouTube GJustjuve.