Sebagaimana dilaporkan Tuttosport, Yildiz telah cukup lama berjuang melawan tendinopati patela yangmengganggu di lutut kirinya. Dalam beberapa hari ke depan, ia akan menghindari segala bentuk aktivitas berat sambil melanjutkan program rehabilitasi yang telah dijalani selama Piala Dunia, dan diperkirakan akan kembali ke Continassa sekitar tanggal 20 Juli, saat ia akan dievaluasi oleh tim medis Juventus. Menurut surat kabar asal Turin tersebut, hingga saat ini kemungkinan operasi untuk menyelesaikan masalah ini secara tuntas belum dapat dikesampingkan





Operasi, untuk mengatasi masalah ini, merupakan salah satu kemungkinan meskipun belum pasti: sang pemain—bersama orang-orang di sekitarnya—lah yang akan memutuskan langkah terbaik untuk masa depannya. Jika tidak, proses pemulihannya mungkin akan berjalan lebih lambat, dengan intensitas rendah, tanpa memaksakan diri, serta mengembalikan kekuatan pada kakinya sebanyak mungkin menjelang musim baru tanpa melakukan aktivitas yang berlebihan.