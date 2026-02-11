Getty Images Sport
Terjebak Klausul Wajib Beli €40 Juta, Juventus Berencana Langsung Jual Lois Openda Di Bursa Transfer Musim Panas
Klausul Wajib Aktif
Juventus semakin dekat untuk mengaktifkan klausul "kewajiban membeli" dalam kontrak peminjaman penyerang Lois Openda. Berdasarkan laporan Calciomercato, Bianconeri secara hukum wajib mempermanenkan status pemain asal Belgia tersebut jika mereka berhasil finis di peringkat kesepuluh atau lebih baik dalam klasemen akhir Serie A musim ini.
Mengingat Juventus saat ini duduk nyaman di posisi keempat dengan koleksi 46 poin dan memiliki keunggulan 17 poin dari separuh bawah klasemen, syarat tersebut hampir dipastikan akan terpenuhi. Jika finis di sepuluh besar, Juventus harus membayar biaya transfer sebesar €40,6 juta ditambah bonus hingga €1,7 juta kepada klub pemilik asal, RB Leipzig, setelah sebelumnya juga membayar biaya peminjaman di awal musim.
Rencana Jual Rugi
Meski harus menebusnya dengan harga mahal, manajemen Juventus dilaporkan justru ingin segera menjual Openda pada bursa transfer musim panas mendatang. Keputusan ini didasari oleh performa sang pemain yang jauh dari harapan, di mana ia baru mencetak dua gol dari 31 penampilan di semua kompetisi. Selain itu, profil permainannya dinilai tidak cocok dengan skema pelatih Luciano Spalletti.
Openda dianggap bukan penyerang tengah murni, namun juga tidak cukup efektif bermain di peran pendukung serangan yang biasanya diisi oleh pemain seperti Kenan Yildiz atau Weston McKennie. Masalah utamanya adalah finansial; untuk menghindari kerugian modal (capital loss), Juventus harus menjualnya seharga €40,6 juta musim panas ini—angka yang sulit dipenuhi pembeli mengingat performa buruknya.
Terkunci Regulasi FIFA
Juventus sebenarnya sempat menjajaki kemungkinan untuk melepas Openda pada jendela transfer Januari lalu demi mengurangi beban skuad. Namun, langkah tersebut terhalang oleh regulasi FIFA terkait jumlah klub yang boleh dibela pemain dalam satu musim.
Sebelum pindah ke Turin, Openda sudah sempat bermain untuk RB Leipzig di awal musim 2025/26. Karena seorang pemain dilarang bermain untuk tiga klub berbeda dalam satu musim kompetisi yang sama, Openda "terjebak" di Juventus dan tidak bisa pindah ke klub lain hingga musim berakhir.
Skenario Masa Depan
Menjual Openda tanpa menderita kerugian besar akan menjadi tugas berat bagi direksi Juventus. Sangat kecil kemungkinan ada klub yang bersedia menyamai harga beli €40 juta pada musim panas ini. Oleh karena itu, Juventus mungkin harus menelan kerugian atau mencari strategi lain.
Skenario yang sedikit lebih masuk akal adalah Openda bertahan dan mencoba tampil lebih meyakinkan pada musim 2026/27. Jika performanya membaik, Juventus bisa menargetkan penjualan di kisaran €30 juta pada musim panas 2027, atau €20 juta pada 2028, untuk menyeimbangkan neraca keuangan klub dan menghindari kerugian modal di pembukuan.
