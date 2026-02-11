Terjebak Klausul Wajib Beli €40 Juta, Juventus Berencana Langsung Jual Lois Openda Di Bursa Transfer Musim Panas

Juventus semakin dekat untuk mengaktifkan klausul "kewajiban membeli" dalam kontrak peminjaman penyerang Lois Openda. Berdasarkan laporan Calciomercato, Bianconeri secara hukum wajib mempermanenkan status pemain asal Belgia tersebut jika mereka berhasil finis di peringkat kesepuluh atau lebih baik dalam klasemen akhir Serie A musim ini.

Mengingat Juventus saat ini duduk nyaman di posisi keempat dengan koleksi 46 poin dan memiliki keunggulan 17 poin dari separuh bawah klasemen, syarat tersebut hampir dipastikan akan terpenuhi. Jika finis di sepuluh besar, Juventus harus membayar biaya transfer sebesar €40,6 juta ditambah bonus hingga €1,7 juta kepada klub pemilik asal, RB Leipzig, setelah sebelumnya juga membayar biaya peminjaman di awal musim.